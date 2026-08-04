No todo está perdido: el 77% de los consumidores en Perú todavía confía más en recomendaciones de usuarios que en influencers

Las recomendaciones en entornos de nicho pueden generar hasta 6,7 veces más conversiones que las publicaciones de grandes creadores de contenido.

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El modo en que los peruanos descubren y eligen productos ha cambiado de manera notable. Casi 8 de cada 10 consumidores afirman confiar más en las recomendaciones de otros usuarios en redes sociales, según un estudio de Latam Intersect PR.

Esta tendencia, que no escapa a las preferencias de consumo en Perú, muestra que la cercanía y la confianza que ofrecen las comunidades reales tienen más peso que los mensajes de figuras con grandes audiencias.

Las comunidades de afinidad ganan terreno en las decisiones de compra

Según el análisis, el 77% de los consumidores latinoamericanos privilegia las reseñas y experiencias de personas comunes, redefiniendo los criterios de decisión en distintos sectores. Este cambio marca una diferencia respecto a etapas anteriores, cuando la influencia principal recaía en creadores de contenido de alto alcance.

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Actualmente, la autenticidad y la experiencia compartida dentro de comunidades o tribus digitales se posicionan como el principal motor de decisión. “Las recomendaciones nacen de usuarios reales y no necesariamente de figuras con grandes audiencias”, señala Cinthya Vitery, cofundadora de Circool y especialista en estrategias digitales y cofundadora de una plataforma colaborativa en la región.

La influencia digital ya no se mide solo por el alcance, sino por la capacidad de generar resultados y confianza.

El boca a boca digital impulsa las decisiones de compra en Perú

El fenómeno es visible en situaciones cotidianas: elegir un restaurante, contratar un servicio o descubrir un nuevo destino local responde cada vez más a recomendaciones dentro de grupos de afinidad.

Según Harvard Business Review, las opiniones en entornos de nicho pueden generar hasta 6,7 veces más conversiones que las publicaciones de grandes creadores.

Además, un informe de Deloitte Digital señala que el 46% de los consumidores globales aumentó su intención de compra tras leer reseñas de otros usuarios. “Nos acostumbramos a medir el éxito digital en métricas de vanidad, como vistas y reproducciones. Hoy, en cambio, presenciamos un paso del ‘cuántos me ven’ al ‘cuántos me creen’”, enfatiza Vitery.

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La influencia real se cimienta en la confianza y la experiencia genuina, no en la promoción masiva. La recomendación dentro de un círculo cercano deja de percibirse como publicidad y pasa a ser un consejo auténtico, lo que multiplica su valor para quienes buscan información confiable.

Las recomendaciones de pares ya influyen en decisiones de compra como elegir un restaurante, contratar un servicio de bienestar o descubrir un destino local.

Plataformas colaborativas y nueva era de la influencia en Perú

El auge de la confianza en recomendaciones entre usuarios impulsa la proliferación de plataformas colaborativas y nuevas herramientas digitales orientadas a conectar intereses y experiencias reales.

El mercado peruano evoluciona hacia un modelo donde las recomendaciones entre pares determinan, cada vez más, qué servicio elegir, qué producto comprar o qué lugar visitar.

El proceso de decisión ya no depende únicamente del impacto de la publicidad tradicional ni de la presencia de figuras populares, sino del valor que otorgan las comunidades a la experiencia compartida. “La atención se puede comprar con presupuesto, pero la influencia real solo se construye a través de la confianza”, resume Vitery.

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Así, el Perú se inserta en una tendencia regional que otorga protagonismo a la voz de los usuarios y a la construcción de comunidades de afinidad como eje principal en el consumo de bienes y servicios.