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¿Lluvia y nubosidad? Este es el pronóstico del clima en Cusco para hoy, miércoles 12 de agosto

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 3.7 kilómetros por hora por la noche

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
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¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 12 de agosto, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Cusco.

La probabilidad de lluvia para este 12 de agosto en Cuzco es de 55% durante el día y del 23% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 34% en el transcurso del día y del 15% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 17.9 grados y un mínimo de 0.3 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 8.

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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 3.7 kilómetros por hora por la noche

Perú y sus 38 climas

El pronóstico del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante durante todo el año.

El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

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(Reuters)
(Reuters)

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Así estará el clima en Cusco este sábado 11 de octubre. Foto: Mariana Quilca
Así estará el clima en Cusco este miércoles 12 de octubre. Foto: Mariana Quilca

¿Qué es el Senamhi?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) funciona como un organismo público ejecutor vinculado al Ministerio del Ambiente. Su origen se remonta al 25 de marzo de 1969, cuando fue creado como un Organismo Público Descentralizado dentro del Sector Defensa, mediante el Decreto Ley N° 17532.

Posteriormente, su funcionamiento quedó regulado por la Ley N° 24031, promulgada el 14 de diciembre de 1984, y su modificación, la Ley N° 27188, del 25 de octubre de 1999. Además, su reglamento fue establecido a través del Decreto Supremo N° 005-85-AE, emitido el 26 de julio de 1985.

La misión principal del Senamhi consiste en producir y distribuir información y conocimientos en materia meteorológica, hidrológica y climática, asegurando que sean confiables, oportunos y accesibles para la población del país. Para garantizar la calidad y veracidad de los datos, la institución gestiona, supervisa y mantiene la Red Nacional de más de 900 estaciones meteorológicas e hidrológicas, siguiendo los estándares técnicos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Pronóstico del clima en Cusco este sábado: temperatura, lluvias y viento
El equipo de meteorólogos y climatólogos se dedica al análisis y pronóstico de fenómenos extremos de corta duración.

El equipo de meteorólogos y climatólogos se dedica al análisis y pronóstico de fenómenos extremos de corta duración, como lluvias intensas, vientos fuertes y descensos bruscos de temperatura relacionados con heladas y friajes. También estudian y anticipan el comportamiento del clima, especialmente en lo que respecta a la variabilidad climática y eventos como el fenómeno de El Niño. Además, proveen información relevante para la toma de decisiones ante escenarios vinculados al cambio climático.

Dentro de esta área, otro aspecto relevante es el análisis del potencial del país para el desarrollo de energías renovables, así como el monitoreo de la contaminación atmosférica de fondo, con el objetivo de evaluar los cambios en la composición del aire y su vínculo con los gases de efecto invernadero, la radiación ultravioleta y la capa de ozono. El Senamhi también realiza el seguimiento de los efectos de las condiciones atmosféricas sobre la calidad del aire.

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