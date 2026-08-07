Franja electoral de las Elecciones Regionales y Municipales comenzará en setiembre: ONPE explica retraso de su inicio

La ONPE aclaró el funcionamiento de la franja electoral en las Elecciones 2026 y precisó que la selección de medios y el uso del presupuesto corresponde a los partidos, en medio de la polémica por asignaciones a Nativa Televisión. (Foto: ONPE)

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la franja electoral de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 comenzará a difundirse recién desde setiembre, pese a que su inicio estaba programado para el 5 de agosto. El organismo electoral explicó que la modificación responde al avance del proceso de inscripción de candidaturas.

La decisión se toma mientras los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales continúan con el registro de sus fórmulas y listas de candidatos para los comicios municipales y regionales de octubre. La ONPE indicó que espera contar con la información definitiva de las organizaciones habilitadas para implementar este mecanismo.

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La franja electoral permite que las organizaciones políticas accedan a espacios gratuitos en medios de comunicación como parte del financiamiento público indirecto que entrega el Estado durante los procesos electorales. Para esta etapa, la ONPE coordina con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la entrega progresiva de datos sobre las candidaturas inscritas.

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ONPE explica retraso en el inicio de la franja electoral de las ERM 2026

La ONPE explicó que la postergación del inicio de la franja electoral ERM 2026 responde a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Organizaciones Políticas, norma que señala que solo las organizaciones políticas con candidatos inscritos pueden acceder a estos espacios gratuitos.

El organismo electoral precisó que, hasta el momento, las listas y fórmulas presentadas por los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas todavía se encuentran en proceso de inscripción. Por ello, no existe una relación definitiva de agrupaciones que participarán en la contienda.

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La entidad señaló que necesita contar con información oficial sobre las candidaturas inscritas para avanzar con la programación de los espacios electorales. De esta manera, las organizaciones habilitadas podrán acceder a la difusión de sus propuestas bajo las condiciones establecidas por la normativa electoral.

Un hombre vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

JNE definirá en setiembre las candidaturas inscritas para las ERM 2026

De acuerdo con el cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 5 de agosto culminó el plazo para la publicación de las candidaturas admitidas, mientras que la inscripción definitiva de las listas será conocida el próximo 5 de setiembre.

Esta fecha será determinante para la organización de la franja electoral, ya que permitirá identificar qué partidos, movimientos regionales y alianzas cuentan con candidaturas oficialmente inscritas y cumplen con los requisitos para recibir este beneficio.

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Una persona se acerca a la mesa electoral en un colegio electoral el día de la segunda vuelta electoral entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

La ONPE informó que viene coordinando con el JNE la entrega escalonada de información sobre las fórmulas y listas que vayan obteniendo su inscripción. Con estos datos, el organismo podrá establecer la distribución de espacios gratuitos para las organizaciones políticas participantes.

Así funcionará la franja electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La franja electoral es un mecanismo mediante el cual el Estado brinda espacios gratuitos en medios de comunicación a las organizaciones políticas durante una campaña electoral. Su objetivo es generar mejores condiciones para que los candidatos puedan presentar sus propuestas a los ciudadanos.

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, este beneficio estará dirigido únicamente a las agrupaciones políticas que cuenten con candidatos inscritos oficialmente. La ONPE será la encargada de implementar y supervisar la distribución de estos espacios.

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Según explicó el organismo electoral, contar con la información definitiva de las candidaturas permitirá garantizar que las organizaciones políticas accedan a esta modalidad de financiamiento público indirecto dentro de los plazos previstos para los comicios de octubre.

Con el inicio de la difusión de la franja electoral en setiembre, la campaña para elegir autoridades regionales y municipales entrará en una nueva etapa, marcada por la presentación oficial de los candidatos y sus propuestas ante los electores.