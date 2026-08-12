El perico desborda por El Niño y el gobierno adelanta la temporada: ¿Cuándo volverá a mercados y cevicherías?

La pesca de perico se adelantó un mes por la mayor presencia del recurso en aguas peruanas asociada al El Niño Costero.

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El Ministerio de la Producción (PRODUCE) autorizó, de manera excepcional, el inicio anticipado de la temporada de pesca 2026-2027 del perico (Coryphaena hippurus) a partir del 1 de septiembre de 2026, extendiendo su vigencia hasta el 30 de abril de 2027.

Esta decisión rompe con el calendario tradicional de la pesquería, que normalmente establece una veda obligatoria del 1 de mayo al 30 de septiembre y habilita la pesca únicamente entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente.

El Niño Costero obliga a adelantar la temporada de perico

La Resolución Ministerial N° 00250-2026-PRODUCE responde a la recomendación técnica del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que identificó una mayor disponibilidad del recurso perico en aguas jurisdiccionales nacionales a raíz de las condiciones oceanográficas asociadas al evento El Niño Costero.

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El IMARPE enfatizó la necesidad de autorizar actividades extractivas desde septiembre para recoger información científica actualizada sobre la distribución, abundancia y características biológicas del recurso, lo que permitirá adaptar la gestión pesquera a escenarios ambientales excepcionales.

Solo las embarcaciones artesanales con permiso vigente podrán participar en la pesca de perico desde las 00:00 del 1 de septiembre.

La resolución establece un Límite Máximo Total de Captura (LMTC) inicial de 7.375 toneladas para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026.

Este volumen será contabilizado dentro del LMTC global de la temporada 2026-2027, que podrá ser revisado y ajustado en función de los reportes científicos del IMARPE. El límite total definitivo para toda la temporada se determinará posteriormente, en base a la información científica disponible.

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Pesca artesanal con nuevas reglas: requisitos y obligaciones

La pesca de perico en este periodo excepcional deberá realizarse únicamente con embarcaciones artesanales que cuenten con permisos vigentes.

Solo podrán zarpar a partir de las 00:00 horas del 1 de septiembre y desembarcar el recurso en los puntos autorizados por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA).

El control y la fiscalización estarán a cargo de personal acreditado de Produce o de los gobiernos regionales, garantizando que se cumpla la normativa y que se mantenga la trazabilidad de la captura.

El IMARPE usará la apertura anticipada de la pesca de perico para reunir datos sobre distribución, abundancia y características biológicas del recurso.

Para asegurar el monitoreo, los titulares de permisos de pesca deben entregar el “Reporte de Calas y Desembarque” y la bitácora de pesca física al desembarcar, así como mantener operativo el sistema de seguimiento satelital en cada embarcación.

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Deberán además facilitar la toma de muestras científicas por parte del personal del IMARPE, que evaluará los principales indicadores biológicos y pesqueros del recurso y remitirá la información necesaria para un manejo adaptativo y sostenible.

IMARPE recomienda: ciencia y monitoreo para una pesca responsable

La normativa faculta a la DGSFS-PA a suspender o concluir la temporada si se alcanza el LMTC establecido, si el IMARPE recomienda la suspensión por razones biológicas o ambientales, o al llegar el 30 de abril de 2027. Los incumplimientos serán sancionados conforme a la Ley General de Pesca, su reglamento y las normas de fiscalización vigentes.

Esta autorización excepcional, publicada el 11 de agosto de 2026, busca aprovechar la mayor disponibilidad de perico en el contexto de El Niño Costero, asegurar la recolección de datos científicos para la toma de decisiones y preservar la sostenibilidad del recurso. La normativa y sus anexos están disponibles en la web oficial del Ministerio de la Producción.

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