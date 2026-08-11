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Corte de luz, miércoles 12 de agosto en Lima: ¿qué distritos y zonas se quedarán sin energía eléctrica?

Diversos sectores tendrán una suspensión temporal del suministro eléctrico durante el miércoles. Revisa la programación oficial y evita inconvenientes

Corte de luz
Corte de luz
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Varios sectores de Lima Metropolitana y el Callao tendrán una interrupción programada del servicio eléctrico este miércoles 12 de agosto, según la programación difundida por Pluz. Los trabajos se realizarán durante distintos horarios a lo largo de la jornada.

La suspensión del suministro alcanzará zonas específicas de Rímac, Ancón, San Juan de Lurigancho, Magdalena del Mar, Pueblo Libre y San Martín de Porres, además de un sector de Huacho. Cabe precisar que el corte no afectará a todos los vecinos de estos distritos, sino únicamente a las zonas incluidas en la programación de la empresa.

¿Qué zonas tendrán corte de luz este miércoles 12 de agosto?

Vista aérea nocturna de una ciudad, con múltiples edificios residenciales, algunos con luces encendidas y otros completamente oscuros, bajo un cielo gris
Un paisaje urbano nocturno de Lima muestra edificios residenciales con y sin iluminación, lo que indica un corte de energía en algunas zonas de la ciudad. (Andina)

Rímac

Horario: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • A.H. Manuel Seoane Corrales: calle B, manzanas A, A3, N, O, A4, L, K, B, M, I, C y J.
  • A.H. Flor de Amancaes: manzanas A, B, C, I, J, G y H.

Ancón

Horario: 9:00 a. m. – 7:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Asociación Popular Las Lomas de Ancón: manzanas 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-A, 31, 32, 32-A, 33, 34, 34-A, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95-A, 95B, 96, 96-A, 97, 97-A, 98, 98-A, 99, 99-A, 100, 100A, 100B, 101, 101A, 102, 102A, 103, 103A, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125A, 126, 126A, 127, 127A, 128, 128A, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141A, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 154A, 155, 156, 157, 158, 158A, 160, 161, 162, 163, 163A, 164, 164B, 165, 165A, 165B, 166, 166A, 167-A, 167B, 168, 168-A, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 193-A, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 234-A, 235, 236, 236-A, 237, 237-A, 238, 238-A, 239, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 263, 264 y 265.
  • Asociación Parque Industrial de Ancón: manzanas C5, C6, D3, D6, E3, F3, G3, H5, J, J3, J6, K5, K6, N3, O1, O3, Q3, Q5, R5 y V5.

San Juan de Lurigancho

Horario: 2:00 p. m. – 3:30 p. m.

Zona afectada:

  • P.J. San Hilarión: manzanas J1, K1, F1, C1, E1, G1, K1 y K2.

Horario: 9:30 a. m. – 5:30 p. m.

Zona afectada:

  • P.J. Jesús Oropeza Chonta: manzanas M y N; Av. Canto Grande cuadra 38; pasaje Río Moche cuadra 3.

Magdalena del Mar

Horario: 8:30 a. m. – 3:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Jr. 1° de Julio cuadras 1 y 2.
  • Av. 3 de Octubre cuadras 1 y 2.
  • Av. 8 de Octubre cuadras 1 y 2.
  • Jr. Amazonas cuadras 1 y 2.
  • Jr. Manco Cápac cuadras 2, 3 y 4.
  • Av. 28 de Julio cuadras 1 y 2.
  • Av. Tovar cuadra 1.
  • Av. Brasil cuadras 29, 30 y 31.
  • Av. La Marina cuadras 2 y 3.
  • Calle Huamanga cuadras 1 y 2.
  • Calle Santiago Wagner cuadra 28.
  • Calle Manuel Guiñor cuadra 7.
  • Jr. Ugarteche cuadra 28.
  • Jr. Tarapacá cuadra 6.
  • Jr. Mar Bella cuadras 1 y 2.

Pueblo Libre

Horario: 1:00 p. m. – 5:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Av. Bolívar cuadras 14, 15 y 16.
  • Av. Santander cuadra 2.
  • Calle Cádiz cuadra 1.

San Martín de Porres

Horario: 9:30 a. m. – 5:30 p. m.

Zona afectada:

  • Urb. Filadelfia IV etapa: manzanas A, C, D, E, F y H.

Huacho

Horario: 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Zona afectada:

  • Urb. Industria Pacocha: manzanas G, H, I, J y K, ubicadas en el distrito de Huacho.

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