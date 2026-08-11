Corte de luz, miércoles 12 de agosto en Lima: ¿qué distritos y zonas se quedarán sin energía eléctrica?

Varios sectores de Lima Metropolitana y el Callao tendrán una interrupción programada del servicio eléctrico este miércoles 12 de agosto, según la programación difundida por Pluz. Los trabajos se realizarán durante distintos horarios a lo largo de la jornada.
La suspensión del suministro alcanzará zonas específicas de Rímac, Ancón, San Juan de Lurigancho, Magdalena del Mar, Pueblo Libre y San Martín de Porres, además de un sector de Huacho. Cabe precisar que el corte no afectará a todos los vecinos de estos distritos, sino únicamente a las zonas incluidas en la programación de la empresa.
¿Qué zonas tendrán corte de luz este miércoles 12 de agosto?
Rímac
Horario: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Zonas afectadas:
- A.H. Manuel Seoane Corrales: calle B, manzanas A, A3, N, O, A4, L, K, B, M, I, C y J.
- A.H. Flor de Amancaes: manzanas A, B, C, I, J, G y H.
Ancón
Horario: 9:00 a. m. – 7:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Asociación Popular Las Lomas de Ancón: manzanas 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-A, 31, 32, 32-A, 33, 34, 34-A, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95-A, 95B, 96, 96-A, 97, 97-A, 98, 98-A, 99, 99-A, 100, 100A, 100B, 101, 101A, 102, 102A, 103, 103A, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125A, 126, 126A, 127, 127A, 128, 128A, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141A, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 154A, 155, 156, 157, 158, 158A, 160, 161, 162, 163, 163A, 164, 164B, 165, 165A, 165B, 166, 166A, 167-A, 167B, 168, 168-A, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 193-A, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 234-A, 235, 236, 236-A, 237, 237-A, 238, 238-A, 239, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 263, 264 y 265.
- Asociación Parque Industrial de Ancón: manzanas C5, C6, D3, D6, E3, F3, G3, H5, J, J3, J6, K5, K6, N3, O1, O3, Q3, Q5, R5 y V5.
San Juan de Lurigancho
Horario: 2:00 p. m. – 3:30 p. m.
Zona afectada:
- P.J. San Hilarión: manzanas J1, K1, F1, C1, E1, G1, K1 y K2.
Horario: 9:30 a. m. – 5:30 p. m.
Zona afectada:
- P.J. Jesús Oropeza Chonta: manzanas M y N; Av. Canto Grande cuadra 38; pasaje Río Moche cuadra 3.
Magdalena del Mar
Horario: 8:30 a. m. – 3:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Jr. 1° de Julio cuadras 1 y 2.
- Av. 3 de Octubre cuadras 1 y 2.
- Av. 8 de Octubre cuadras 1 y 2.
- Jr. Amazonas cuadras 1 y 2.
- Jr. Manco Cápac cuadras 2, 3 y 4.
- Av. 28 de Julio cuadras 1 y 2.
- Av. Tovar cuadra 1.
- Av. Brasil cuadras 29, 30 y 31.
- Av. La Marina cuadras 2 y 3.
- Calle Huamanga cuadras 1 y 2.
- Calle Santiago Wagner cuadra 28.
- Calle Manuel Guiñor cuadra 7.
- Jr. Ugarteche cuadra 28.
- Jr. Tarapacá cuadra 6.
- Jr. Mar Bella cuadras 1 y 2.
Pueblo Libre
Horario: 1:00 p. m. – 5:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Av. Bolívar cuadras 14, 15 y 16.
- Av. Santander cuadra 2.
- Calle Cádiz cuadra 1.
San Martín de Porres
Horario: 9:30 a. m. – 5:30 p. m.
Zona afectada:
- Urb. Filadelfia IV etapa: manzanas A, C, D, E, F y H.
Huacho
Horario: 8:00 a. m. – 5:00 p. m.
Zona afectada:
- Urb. Industria Pacocha: manzanas G, H, I, J y K, ubicadas en el distrito de Huacho.
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