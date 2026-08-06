¿Chiclayo está preparada para recibir al Papa León XIV? Los problemas que deberá superar antes de la llegada del Sumo Pontífice

Una imagen compuesta muestra al Papa León XIV superpuesto sobre una vista aérea de la Basílica Catedral Santa María de Chiclayo en Lambayeque, Perú. (Infobae)

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La confirmación de la visita del papa León XIV a Perú ya puso en marcha la cuenta regresiva para una de las jornadas más multitudinarias que vivirá Lambayeque en los últimos años. Con la llegada del sumo pontífice prevista para noviembre y una proyección de hasta 1,5 millones de visitantes, las autoridades aceleran obras de infraestructura, mejoras viales y planes logísticos para recibir al líder de la Iglesia Católica en la ciudad donde ejerció como obispo durante ocho años y cinco meses.

Sin embargo, los preparativos avanzan en medio de cuestionamientos sobre si Chiclayo estará realmente lista para afrontar un evento de esta magnitud. Calles deterioradas, congestión vehicular, obras inconclusas y una limitada capacidad hotelera figuran entre los principales desafíos que deberá resolver la ciudad antes del regreso del papa León XIV, quien volverá a uno de los lugares más importantes de su historia pastoral como parte de su visita oficial al Perú, programada entre el 11 y el 17 de noviembre.

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Obras contra el tiempo: vías deterioradas, tráfico y una ciudad que busca cambiar su imagen

La imagen ilustra el contraste en Chiclayo, Perú, entre la ruta turística religiosa "Caminos del Papa León XIV" y el evidente deterioro urbano con calles agrietadas y basura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos sectores coinciden en que la ciudad todavía arrastra problemas históricos relacionados con el mantenimiento de sus calles y la organización del tránsito.

Juan Vásquez, presidente de la Central de Taxis de Chiclayo, afirmó a RPP Noticias que la mayoría de las vías están deterioradas y expresó dudas sobre si los trabajos podrán concluir antes de noviembre. Según indicó, existen proyectos iniciados recientemente que aún demandan varios meses para finalizar, por lo que considera indispensable acelerar las intervenciones para garantizar una circulación segura durante la visita papal.

Frente a ese panorama, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, junto con el Gobierno Regional de Lambayeque, puso en marcha un plan de mejoramiento de 51 calles, con una inversión cercana a 15 millones de soles. Paralelamente, también se ejecutan trabajos sobre los llamados “Caminos del Papa León XIV”, un circuito que busca optimizar las rutas que el pontífice recorrió durante su etapa como obispo de Chiclayo.

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Uno de los corredores estratégicos comprende aproximadamente 25 kilómetros entre Chiclayo, Monsefú, Eten y Reque, mientras que otro supera los 120 kilómetros, uniendo Ferreñafe, Incahuasi y Marayhuaca. Estas localidades tienen un significado especial porque fueron visitadas con frecuencia por Robert Prevost durante su ministerio episcopal y podrían volver a formar parte de su agenda en noviembre.

El gerente regional de Transportes explicó que el objetivo es mejorar la transitabilidad en los tramos con mayor probabilidad de ser utilizados por la comitiva papal. Aunque reconoció que no todas las carreteras estarán completamente rehabilitadas, aseguró que los esfuerzos se concentran en garantizar condiciones adecuadas en los recorridos considerados prioritarios.

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La restauración de espacios emblemáticos también forma parte de los preparativos. Entre ellos destaca la recuperación de la Catedral Santa María, templo donde León XIV celebró numerosas misas durante su permanencia en la diócesis, además del embellecimiento urbano mediante murales, monumentos y trabajos de ornato en distintos puntos de la ciudad.

Hospedajes, transporte y servicios: el gran reto para recibir a más de un millón de visitantes

FOTO DE ARCHIVO. La gente celebra en la Catedral de Santa María, el día de la elección del Papa León XIV, en Chiclayo, Perú, el 8 de mayo de 2025.REUTERS/Diego Torres Menchola

La infraestructura vial no es el único aspecto que preocupa. Uno de los mayores desafíos será la capacidad de Chiclayo para albergar el elevado número de personas que podrían llegar durante la visita del papa León XIV.

Las proyecciones de las autoridades y especialistas estiman que la región podría recibir alrededor de 1,5 millones de visitantes, cifra que supera ampliamente la infraestructura turística disponible. Actualmente, Lambayeque cuenta con aproximadamente 18 mil camas distribuidas entre hoteles, hostales y hospedajes, una capacidad considerada insuficiente frente a la demanda prevista.

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Ante este escenario, representantes del sector hotelero plantean alternativas para ampliar temporalmente la oferta. Edward Montoya, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA Lambayeque), explicó que se evalúa incorporar viviendas particulares que cumplan condiciones mínimas para alojar visitantes, además de habilitar espacios como colegios y estadios con instalaciones temporales para recibir a los peregrinos.

La expectativa económica también es elevada. Además del sector hotelero, actividades vinculadas al transporte, comercio, gastronomía, turismo y pequeños emprendimientos podrían experimentar un incremento significativo durante los días de la visita apostólica.

El economista Lin Berchero Senmache calcula que el movimiento económico podría alcanzar hasta 50 millones de soles en un solo día, tomando como referencia un gasto promedio de entre 80 y 100 soles por visitante. No obstante, también advirtió que semejante flujo de personas ejercerá una fuerte presión sobre los sistemas de transporte, hospedaje y servicios públicos, por lo que será indispensable fortalecer la planificación logística antes de noviembre.

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En paralelo, una comisión del Vaticano ya inspeccionó y aprobó un terreno de aproximadamente 2.000 hectáreas ubicado entre Reque y Ciudad Eten, donde se proyecta realizar la multitudinaria misa encabezada por el pontífice. Este espacio permitirá congregar a miles de fieles provenientes de distintas regiones del país y del extranjero.

La visita de León XIV a Chiclayo tendrá además un fuerte componente simbólico. El pontífice regresará a la ciudad donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023, periodo durante el cual fortaleció su cercanía con la población y lideró diversas acciones pastorales, especialmente durante la pandemia. Su agenda también incluiría lugares representativos como el Santuario Nuestra Señora de la Paz, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Zaña y las pampas del Parque Industrial de Reque, donde se desarrollarían encuentros y celebraciones religiosas.

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