ONP ofrece cursos gratuitos y prácticas pagadas para egresados de Derecho, Administración, Economía, Ingeniería y afines

Oficina de Normalización Previsional - ONP

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La Oficina de Normalización Previsional (ONP) lanzó una convocatoria nacional destinada a egresados universitarios, con el objetivo de fortalecer la formación profesional en el campo previsional. La entidad anunció un curso gratuito en temas previsionales y la oportunidad de acceder a prácticas profesionales pagadas para quienes obtengan los mejores resultados. Esta iniciativa, que busca impulsar el desarrollo de nuevos especialistas, estará abierta hasta el viernes 14 de agosto.

Curso gratuito para egresados universitarios

El Curso de Extensión Universitaria Previsional (CEUP) representa una nueva puerta de acceso para quienes recién culminaron la universidad en Derecho, Administración, Economía, Ingeniería y especialidades afines. El programa está dirigido a egresados de las promociones 2025-II y 2026-I que pertenezcan al tercio superior académico y hayan finalizado sus estudios hace no más de seis meses.

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Según la información oficial de la ONP, el CEUP se impartirá de forma completamente virtual, tendrá una duración de 16 horas académicas y será de acceso libre para todos los postulantes que cumplan con los requisitos. El cupo es ilimitado, lo que permitirá una amplia participación de jóvenes en todo el país.

Los participantes recibirán formación especializada para comprender el funcionamiento del Sistema Previsional Peruano y los desafíos asociados a la protección social y la gestión de pensiones, dos de los ejes centrales del curso.

Jubilados afiliados a la ONP recibirán bono económico al llegar a los 80 años. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: Andina)

Prácticas profesionales remuneradas y doble certificación

Al culminar el CEUP, los egresados con los mejores desempeños podrán acceder, por orden de mérito, a una de las 30 vacantes del Programa de Fortalecimiento de Prácticas (PFP). Este programa contempla prácticas profesionales remuneradas en diversas áreas de la ONP, así como una formación adicional de 90 horas académicas.

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El PFP ofrece una doble certificación, expedida por la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y una universidad de reconocido prestigio, lo que añade valor al perfil de los participantes. Esta segunda etapa busca consolidar las habilidades técnicas y profesionales de los jóvenes seleccionados.

El presidente ejecutivo de la ONP, Gastón Remy Llacsa, destacó el propósito de la iniciativa: “Necesitamos nuevas generaciones de especialistas preparados para responder a los desafíos que enfrenta el Sistema Previsional Peruano”, aseguró el funcionario, subrayando la importancia de acercar a los jóvenes a este sector estratégico.

(Foto: ONP)

Requisitos y proceso de inscripción

Para postular al CEUP, los interesados deben haber egresado recientemente de las carreras señaladas, pertenecer al tercio superior y cumplir con el plazo máximo de seis meses desde la culminación de sus estudios. El proceso de inscripción y participación es completamente gratuito y estará disponible hasta el viernes 14 de agosto.

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La información detallada sobre las bases, cronograma y requisitos puede consultarse en la página oficial de la ONP: https://www.gob.pe/institucion/onp/campanas/143470-curso-de-extension-universitaria-previsional-ceup.

Con esta convocatoria, la Oficina de Normalización Previsional, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, consolida su apuesta por el talento joven y por la especialización en un campo clave para el desarrollo nacional. El acceso a formación de calidad y a prácticas profesionales remuneradas busca abrir nuevas oportunidades para los egresados universitarios, ampliando sus perspectivas laborales y su impacto en el sector previsional.