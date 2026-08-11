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Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿cuándo empieza la etapa eliminatoria?

La fase de grupos está por cerrar el telón y se definirán las llaves de la instacia decisiva. Perú se medirá con China por el Grupo B. Entérate de todos los detalles

Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. (FPV)
Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. (FPV)
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La selección peruana ha mostrado un rendimiento sólido en el Mundial de Vóley Sub 17 que se desarrolla en Chile. Durante las primeras cuatro fechas, el equipo nacional logró acumular tres triunfos y solo una derrota, lo que le permitió ubicarse en la segunda posición del Grupo B.

Y el triunfazo frente Filipinas le dio la clasificación a la ‘blanquirroja’ a los octavos de final: le ganó por 3-1 con parciales de 26-28, 25-22, 25-23 y 25-20. Y hoy, martes 11 de agosto, cerrará la fase de grupos ante China.

¿Cuándo inician los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley?

La fase de grupos está por terminar y se definirán a los 16 equipos que seguirán en competencia en busca del ansiado título. Y entre ellos está Perú, hay mucha expectativa por seguir la participación del combinado nacional que viene realizando una buena campaña.

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La fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley determinará la posición de los equipos en sus respectivos grupos y se armará los cruces para los octavos de final. La competencia eliminatoria arrancará este miércoles 12 de agosto. Y en paralelo se definirán las posiciones del 17º al 24º entre los equipos que quedaron afuera de la competencia.

Selección peruana de vóley sub 17 - Mundial Sub 17 de Vóley - vóley peruano – Perú – deportes – 10 agosto
La Bicolor afrontará su quinto partido del torneo con cinco puntos, luego de superar a Túnez y México. Ante China, intentará sumar para fortalecer sus opciones de avanzar a octavos. (Volleyball World)

Canal TV para ver el Mundial Sub 17 de vóley 2026

El Mundial Sub 17 de vóley 2026 se vive intensamente en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile, donde cada partido resulta decisivo para las aspiraciones de los equipos participantes. Este recinto se ha convertido en el epicentro de la competencia, albergando los encuentros que definirán el futuro de cada selección en el torneo.

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En Perú, los aficionados pueden seguir la acción sin restricciones gracias a Latina Televisión, que transmite los partidos en señal abierta por los canales 2 y 702 en HD. Además, el canal pone a disposición su sitio web y la aplicación móvil para ver los encuentros en tiempo real y sin costo, ampliando así las alternativas para disfrutar del campeonato desde cualquier dispositivo.

Para quienes siguen el certamen fuera de Perú o buscan opciones digitales, la plataforma Volleyball World ofrece la transmisión en directo de todos los partidos a través de su canal oficial de YouTube. Esta alternativa garantiza el acceso global y gratuito a la competencia, permitiendo que la emoción del Mundial llegue a miles de espectadores en distintos países.

Así se jugará la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026

  • 13:00 horas | Estados Unidos vs. República Checa (Grupo A)
  • 13:00 horas | Polonia vs. España (Grupo C)
  • 13:00 horas | Venezuela vs. Filipinas (Grupo B)
  • 13:00 horas | Corea del Sur vs. Argelia (Grupo D)
  • 16:00 horas | Egipto vs. Tailandia (Grupo A)
  • 16:00 horas | Argentina vs. Croacia (Grupo C)
  • 16:00 horas | México vs. Túnez (Grupo B)
  • 16:00 horas | Puerto Rico vs. República Dominicana (Grupo D)
  • 19:00 horas | Chile vs. Turquía (Grupo A)
  • 19:00 horas | Japón vs. Brasil (Grupo C)
  • 19:00 horas | China vs. Perú (Grupo B)
  • 19:00 horas | Italia vs. China Taipéi (Grupo D)
Así se jugará la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Dosis de voleibol)
Así se jugará la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Dosis de voleibol)

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