Algodón desarrollado por la UNALM podría aumentar hasta S/ 190 el valor del quintal en Ica

La nueva variedad podría elevar el valor del quintal de algodón de los actuales S/ 135 a aproximadamente S/ 190, lo que mejoraría los ingresos de los productores. Foto: Cortesía

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Una nueva variedad de algodón desarrollada por investigadores peruanos busca recuperar parte del terreno que este cultivo perdió en Ica y, al mismo tiempo, mejorar los ingresos de los agricultores. Se trata de “Molinero extralargo”, una alternativa que viene siendo evaluada por cientos de productores de la región.

Alrededor de 780 algodoneros analizan incorporar esta variedad en sus cultivos, principalmente en las provincias de Palpa y Nasca. El material fue desarrollado por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) luego de más de 15 años de investigación y ya fue adaptado en zonas de Chincha y Pisco.

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Una alternativa para elevar los ingresos

El potencial económico de “Molinero extralargo” está relacionado con el precio que puede alcanzar su fibra. Actualmente, los productores reciben cerca de S/ 135 por quintal de algodón, mientras que la fibra obtenida con esta nueva variedad podría llegar aproximadamente a S/ 190.

El Dr. Raúl Blas Sevillano, docente e investigador de la UNALM, explicó que el beneficio no solo estaría en el valor comercial, sino también en el rendimiento y las características del producto. “La ventaja para nuestros agricultores está en una mayor productividad y en la calidad y resistencia de la fibra. Esto puede traducirse en una mejor rentabilidad para el productor”, señaló.

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El Dr. Raúl Blas Sevillano, docente e investigador de la UNALM, señaló que la variedad destacaría no solo por su mayor valor comercial, sino también por su productividad y calidad de fibra. Foto: cortesía

Ica busca recuperar su producción algodonera

La propuesta llega en un contexto de fuerte contracción del área destinada al cultivo. De acuerdo con la Asociación de Pequeños Productores Agrarios del Valle de Ica, la región pasó de tener aproximadamente 33.000 hectáreas de algodón a unas 7.000 hectáreas en la actualidad.

La organización reúne a 1.800 agricultores, de los cuales 780 son productores de algodón, y plantea extender el cultivo de “Molinero extralargo” hacia Palpa y Nasca. La variedad ya ha mostrado adaptación en sectores de Chincha y Pisco, lo que abre la posibilidad de ampliar progresivamente su presencia en Ica.

Una fibra orientada a productos de mayor valor

Uno de los principales atributos de la nueva variedad es la obtención de fibra extralarga con características premium, destinada a la elaboración de hilos finos y prendas con mayor valor agregado. Esto podría generar una alternativa de abastecimiento para la industria textil nacional.

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La variedad también presenta características que favorecen su desarrollo en la costa peruana. Entre ellas destaca su adaptación al estrés hídrico y a condiciones relacionadas con el cambio climático, aspectos relevantes para la actividad agrícola en esta zona.

La nueva variedad busca impulsar el cultivo en Ica, cuya superficie algodonera cayó de 33.000 a unas 7.000 hectáreas. Foto: cortesía

Investigación peruana detrás de la nueva variedad

“Molinero extralargo” fue desarrollado mediante mejoramiento genético convencional a partir de algodones Tangüis y Pima. El proceso de investigación se extendió durante más de 15 años hasta obtener la nueva alternativa productiva.

En la fase final del proyecto, la iniciativa recibió el respaldo de PROCIENCIA, unidad ejecutora del CONCYTEC, que otorgó financiamiento destinado a la adquisición de equipamiento científico.

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La Asociación de Pequeños Productores Agrarios del Valle de Ica considera que la incorporación de nuevas alternativas puede contribuir a recuperar la actividad algodonera regional. “Podemos recuperar el sitial algodonero del país”, sostuvo la Ing. Elizabeth Martínez Francia, representante de la organización.

En toda la región se estima que existen alrededor de 5.000 productores de algodón, quienes podrían incorporarse progresivamente a este tipo de alternativas productivas.