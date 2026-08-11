Por debajo de los niveles OCDE: capital humano y educación, ¿el talón de Aquiles de la productividad en el Perú?

Siete de cada diez egresados de colegios públicos en Perú no acceden a la educación superior y muchos terminan en el subempleo.

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La baja productividad sigue siendo el principal obstáculo para que el Perú alcance su potencial económico. A pesar del crecimiento sostenido de las últimas décadas, el país no logra cerrar la brecha con las economías más desarrolladas.

La falta de capital humano calificado, la desconexión entre la educación y el mercado laboral, y el lento avance de las reformas estructurales han limitado el impacto de la inversión y restringido la capacidad del sector privado para innovar y competir en el entorno global.

Mientras la productividad promedio de la OCDE supera los 60 dólares por hora, el Perú permanece estancado en apenas 20 dólares, una cifra que no ha cambiado en más de una década.

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El rezago productivo y el desafío del capital humano

Para Rómulo Martínez, director de Campus Romero y especialista en educación digital e innovación, el verdadero cuello de botella no está en los recursos naturales ni en el territorio, sino en el desarrollo del capital humano.

“Tenemos recursos naturales y una ubicación estratégica en la región, pero donde realmente estamos padeciendo es en la formación y adecuación de nuestro capital humano para lograr mejores métricas de productividad”, afirma.

La ENLA advirtió que los estudiantes de quinto de secundaria no están preparados para afrontar la educación superior ni nuevos retos de aprendizaje.

Martínez señala que, según datos oficiales, siete de cada diez egresados de colegios públicos no acceden a educación superior y la mayoría termina en el subempleo o fuera del mercado productivo.

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“La ENLA ya nos dijo que los chicos de quinto de secundaria no están preparados para afrontar educación superior ni para nuevos retos de aprendizaje”, advierte.

Universidades y fuga de talento: el reto de conectar academia y mercado

El experto destaca que, aunque existen universidades de calidad, muchas no cumplen con los estándares mínimos que exige el mercado. Esto ha generado una paradoja nacional: las grandes empresas peruanas deben importar talento extranjero para cubrir puestos clave, mientras que el talento local emigra o no encuentra oportunidades adecuadas.

“Así como hay fuga de talento, también se ha dado una importación de talento porque no se ha encontrado aquí. Empresas como Alicorp buscan talento y les cuesta encontrarlo”, explica Martínez.

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Cita un estudio de Korn Ferry según el cual el 60% al 70% de los empleadores a nivel mundial tienen problemas para hallar el talento que requieren, una situación aún más compleja en el Perú, especialmente para las micro y pequeñas empresas que conforman el 99,2% del tejido empresarial.

Empresas peruanas como Alicorp enfrentan dificultades para encontrar talento, mientras parte del talento local emigra o no halla oportunidades adecuadas.

Educación técnica: inversión, actualización y dignificación pendientes

La brecha no solo es profesional, sino también técnica. Martínez subraya que las carreras técnicas requieren tres o cuatro veces más inversión en infraestructura y tecnología que las universitarias tradicionales, y que los institutos públicos enfrentan serias dificultades para mantenerse actualizados.

“Los docentes de muchos institutos no necesariamente son practitioners ni tienen experiencia de mercado. Eso es alarmante, porque son quienes forman a los próximos técnicos”, alerta para Infobae Perú.

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Destaca el rol de SENATI como excepción positiva, pero advierte que el esfuerzo privado no basta sin una política pública sostenida. “El sector privado está haciendo un esfuerzo enorme, pero necesitamos sumar esfuerzos con el Estado para mejorar la calidad y actualización de los docentes y, en consecuencia, de los egresados”, refiere el experto.

La educación técnica en Perú requiere más inversión en infraestructura y tecnología, además de docentes conectados con el mercado laboral.

Reformas estructurales y el rol de la articulación público-privada

De cara al periodo 2026-2031, Martínez plantea que el país requiere grandes reformas en educación básica y superior, así como una reorientación estratégica de las becas públicas hacia carreras con alta demanda en el sector productivo, como ingeniería, tecnología, ciberseguridad y análisis de datos.

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“El país no lo va a construir solo el sector público o solo el sector privado. Por muchos años se han hecho esfuerzos atomizados y es momento de sumar por el resultado del país”, enfatiza.

Considera que la única vía para elevar la productividad y la competitividad nacional es una alianza real y sostenida entre los sectores público y privado, con foco en la formación de talento pertinente y la actualización permanente de los actores educativos.

Perú arrastra una productividad de apenas USD 20 por hora y mantiene una brecha frente al promedio de la OCDE.

Un reto y una oportunidad histórica

La productividad nacional seguirá condicionada mientras no se aborden de raíz los problemas de formación, adecuación y actualización del capital humano.

La urgencia de reformar el sistema educativo, dignificar la educación técnica y conectar universidad y empresa no admite más postergaciones. “La educación sí es un gran transformador, pero debemos enfocarnos en resolver asuntos estructurales y hacerlo a gran escala”, concluye Martínez.

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El desafío está planteado: solo con una visión integral y colaborativa el Perú podrá aspirar a una economía más productiva e inclusiva, sentencia el especialista.