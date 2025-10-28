Comerciante se enfrenta a extorsionador que le exige S/20 mil para no atentar contra sus hijos

Comerciante amenazada enfrenta a extorsionados que le exige pago de cupo para no atentar contra sus hijos | ATV Noticias

Una comerciante de Villa María del Triunfo denunció que un criminal la extorsiona desde hace tres meses y le exige S/ 20.000 para no atentar contra la vida de sus hijos; pero se resiste a ser una víctima de la inseguridad.

Según su versión en ATV, el criminal envía fotos de sus hijos, su vivienda y sus vehículos para demostrar que conoce sus movimientos y rutinas al detalle. La mujer, madre soltera y propietaria de varias librerías en el distrito, relató al medio televisivo que vive bajo amenazas directas y el miedo a lo que pueda hacer el delincuente, que aún no es identificado.

Según narró ante las cámaras de ATV, el acoso comenzó a través de mensajes de WhatsApp en los cuales el extorsionador le exigía el pago y le daba un plazo breve para reunir el dinero. “Me están pidiendo veinte mil soles y me envían fotos de mis hijos, de mi casa, de mi carro. Saben todos mis movimientos”, precisó la comerciante. Los mensajes, acompañados de fotografías de sus cuatro hijos, su hogar y el lugar de trabajo de uno de ellos, resultan especialmente intimidantes.

“Dime cómo va a ser con nuestro dinero. Veinte mil soles. Si no pagas, empezaremos a actuar. No hay más oportunidades. Plata o plomo. A tu casa voy a caer, voy a matarte a tu hijo”, afirma la amenaza del criminal.

La víctima afirmó que el delincuente le ha mandado fotos de sus hijos, su casa y su negocio para amenazarla. Asegura que no cederá al pago de cupos porque “van a seguir pidiéndome más”. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/ATV)

Según la mujer, su temor principal es por la seguridad de sus hijos. “Yo sigo trabajando, pero le dije por WhatsApp que no le voy a dar ni un sol, porque si accedo, van a seguir pidiéndome más. Soy madre soltera, trabajo por mis hijos, tengo hijos menores que dependen de mí”, afirmó la comerciante.

El agresor, según relató, no se ha limitado a las amenazas virtuales; en una ocasión, se presentó en uno de sus locales y se llevó mercadería, hecho que fue registrado por las cámaras de seguridad del centro comercial Plaza Micaela. En la grabación se observa a un hombre con pasamontañas y casco de motociclista, como describió la víctima.

Al identificar al extorsionador en su negocio, la comerciante decidió confrontarlo y el momento fue captado en video. Se la escucha decir: “No te debo ni un sol a ti. Yo no te debo ni un sol. Yo no te debo”. Durante el incidente, la comerciante pidió ayuda a un alférez de la policía.

A pesar de la gravedad del caso, la comerciante denunció la falta de respuesta efectiva de las autoridades. Relató que, tras presentar la denuncia en la comisaría de José Gálvez, fue derivada a la sede de Tablada, donde no recibió notificaciones durante semanas.

Víctima de extorsión asegura que el criminal le envía fotos de sus hijos y de su casa para amenazarla. (Foto: Andina)

“Me hicieron pasar con la fiscal, la fiscal Cajay, que hasta el momento no me notifica. El día de ayer, cuando me llegó este mensaje, fui a poner la denuncia también, pero me dijeron que no había sistema, no había efectivos y que la denuncia me la iban a tomar por Word. Me dijeron que hoy día al mediodía me iban a llamar para hacer la denuncia y subirla al sistema. Hasta el día de hoy no me llaman”, denunció la víctima a ATV.

Canales de emergencia

El Gobierno puso en funcionamiento la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas. Esta línea permite reportar situaciones de extorsión y recibir protección de forma inmediata. Además, está enlazada con la Central de Emergencias 105 y ofrece la posibilidad de que los ciudadanos envíen pruebas como audios o videos.

También, hay alternativas adicionales para notificar estos delitos:

Línea 1818: Canal de emergencia para denunciar extorsiones.

Celular 942841978: Número directo para hacer reportes.

Comisarías: Espacios en cada distrito donde se pueden presentar denuncias.

Depincri: Áreas especializadas de la policía que investigan este tipo de crímenes.