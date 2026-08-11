Receta de pollo al sillao

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El pollo al sillao es una de las recetas más populares de la cocina peruana por su sabor intenso, su preparación sencilla y la combinación de pollo con sillao, verduras y especias. Es un plato ideal para preparar un almuerzo familiar acompañado de arroz blanco, papas fritas o verduras salteadas.

En esta receta aprenderás cómo preparar pollo al sillao peruano paso a paso, utilizando ingredientes fáciles de encontrar y obteniendo un pollo jugoso, dorado y lleno de sabor.

Ingredientes para preparar pollo al sillao

Para 4 porciones:

4 presas de pollo

1/2 taza de sillao (salsa de soya)

1 cebolla roja mediana

1 tomate grande

1/2 pimiento rojo

2 dientes de ajo

1 cucharadita de kion (jengibre) rallado

1 cucharada de aceite vegetal

1 cucharadita de azúcar

1/2 taza de caldo de pollo o agua

1 cucharadita de maicena

2 cucharadas de agua fría

Pimienta al gusto

Cebolla china al gusto

Cómo preparar pollo al sillao

1. Sazonar el pollo

Coloca las presas de pollo en un recipiente y añade pimienta, ajo picado y la mitad del sillao. Mezcla bien para que el pollo absorba los sabores.

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Deja marinar durante aproximadamente 20 minutos. Si tienes más tiempo, puedes dejarlo refrigerado durante una hora para conseguir un sabor más intenso.

2. Dorar el pollo

Calienta una sartén grande o una olla con el aceite vegetal.

Coloca las presas de pollo y dóralas por ambos lados durante unos minutos. No es necesario cocinarlas completamente en este punto; lo importante es conseguir una superficie ligeramente dorada.

3. Preparar el aderezo

En la misma sartén agrega el ajo restante, el kion, la cebolla roja y el pimiento cortados en tiras.

Sofríe durante unos minutos hasta que las verduras comiencen a ablandarse.

4. Agregar el sillao

Incorpora el resto del sillao, el caldo de pollo y el azúcar. Mezcla todos los ingredientes y vuelve a colocar las presas de pollo en la sartén.

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Tapa y cocina a fuego medio durante aproximadamente 15 a 20 minutos, o hasta que el pollo esté completamente cocido.

5. Espesar la salsa

Disuelve la maicena en las dos cucharadas de agua fría.

Agrega esta mezcla poco a poco a la preparación mientras remueves suavemente. Cocina durante uno o dos minutos hasta que la salsa adquiera una consistencia ligeramente espesa.

6. Agregar las verduras

Añade el tomate cortado en gajos y cocina durante unos minutos más. La idea es que conserve parte de su textura y no se deshaga completamente.

Termina con cebolla china picada.

¿Con qué acompañar el pollo al sillao?

El pollo al sillao peruano combina especialmente bien con:

Arroz blanco

Arroz chaufa

Papas fritas

Verduras salteadas

Ensalada fresca

Arroz con verduras

Para una presentación más tradicional, sirve una presa de pollo con abundante salsa y verduras sobre una porción de arroz blanco.

Consejos para preparar un buen pollo al sillao

No agregues demasiada sal. El sillao ya contiene una cantidad importante de sodio, por lo que es recomendable probar la preparación antes de añadir sal adicional.

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Marina el pollo. Aunque puedes cocinarlo directamente, dejarlo marinar permite que los sabores penetren mejor.

Dora las presas antes de cocinarlas. Este paso aporta más sabor y mejora el aspecto final del plato.

No cocines demasiado las verduras. La cebolla, el pimiento y el tomate aportan textura y es preferible que no queden completamente deshechos.

Preguntas frecuentes sobre el pollo al sillao

¿Qué es el sillao?

El sillao es el nombre utilizado habitualmente en Perú para referirse a la salsa de soya. Es un ingrediente muy utilizado en diferentes platos de la cocina peruana, especialmente en preparaciones de influencia china.

¿Cuánto tiempo debe cocinarse el pollo al sillao?

El tiempo depende del tamaño de las presas. Generalmente, después de dorar el pollo, unos 15 a 20 minutos de cocción a fuego medio son suficientes, siempre verificando que el pollo esté completamente cocido.

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¿Puedo preparar pollo al sillao con pechuga?

Sí. Puedes utilizar pechuga de pollo, muslos o cualquier otra presa. Si utilizas pechuga, evita cocinarla en exceso para mantenerla jugosa.

¿El pollo al sillao es picante?

La receta tradicional no necesariamente es picante. Si deseas darle un toque picante puedes agregar ají amarillo, ají limo o unas gotas de aceite de ají.

Información de la receta

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Tiempo total: 45 minutos

Porciones: 4

Dificultad: Fácil

Categoría: Plato principal

Cocina: Peruana

Keyword principal: pollo al sillao