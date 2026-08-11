Perú
Agregar Infobae enGoogle

Receta de pollo al sillao

Aprende cómo preparar pollo al sillao peruano paso a paso. Una receta fácil y sabrosa con pollo, sillao y verduras, perfecta para acompañar con arroz.

pollo al sillao
Guardar

El pollo al sillao es una de las recetas más populares de la cocina peruana por su sabor intenso, su preparación sencilla y la combinación de pollo con sillao, verduras y especias. Es un plato ideal para preparar un almuerzo familiar acompañado de arroz blanco, papas fritas o verduras salteadas.

En esta receta aprenderás cómo preparar pollo al sillao peruano paso a paso, utilizando ingredientes fáciles de encontrar y obteniendo un pollo jugoso, dorado y lleno de sabor.

Ingredientes para preparar pollo al sillao

Para 4 porciones:

  • 4 presas de pollo
  • 1/2 taza de sillao (salsa de soya)
  • 1 cebolla roja mediana
  • 1 tomate grande
  • 1/2 pimiento rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de kion (jengibre) rallado
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1/2 taza de caldo de pollo o agua
  • 1 cucharadita de maicena
  • 2 cucharadas de agua fría
  • Pimienta al gusto
  • Cebolla china al gusto

Cómo preparar pollo al sillao

1. Sazonar el pollo

Coloca las presas de pollo en un recipiente y añade pimienta, ajo picado y la mitad del sillao. Mezcla bien para que el pollo absorba los sabores.

PUBLICIDAD

Deja marinar durante aproximadamente 20 minutos. Si tienes más tiempo, puedes dejarlo refrigerado durante una hora para conseguir un sabor más intenso.

2. Dorar el pollo

Calienta una sartén grande o una olla con el aceite vegetal.

Coloca las presas de pollo y dóralas por ambos lados durante unos minutos. No es necesario cocinarlas completamente en este punto; lo importante es conseguir una superficie ligeramente dorada.

3. Preparar el aderezo

En la misma sartén agrega el ajo restante, el kion, la cebolla roja y el pimiento cortados en tiras.

Sofríe durante unos minutos hasta que las verduras comiencen a ablandarse.

4. Agregar el sillao

Incorpora el resto del sillao, el caldo de pollo y el azúcar. Mezcla todos los ingredientes y vuelve a colocar las presas de pollo en la sartén.

PUBLICIDAD

Tapa y cocina a fuego medio durante aproximadamente 15 a 20 minutos, o hasta que el pollo esté completamente cocido.

5. Espesar la salsa

Disuelve la maicena en las dos cucharadas de agua fría.

Agrega esta mezcla poco a poco a la preparación mientras remueves suavemente. Cocina durante uno o dos minutos hasta que la salsa adquiera una consistencia ligeramente espesa.

6. Agregar las verduras

Añade el tomate cortado en gajos y cocina durante unos minutos más. La idea es que conserve parte de su textura y no se deshaga completamente.

Termina con cebolla china picada.

¿Con qué acompañar el pollo al sillao?

El pollo al sillao peruano combina especialmente bien con:

  • Arroz blanco
  • Arroz chaufa
  • Papas fritas
  • Verduras salteadas
  • Ensalada fresca
  • Arroz con verduras

Para una presentación más tradicional, sirve una presa de pollo con abundante salsa y verduras sobre una porción de arroz blanco.

Consejos para preparar un buen pollo al sillao

No agregues demasiada sal. El sillao ya contiene una cantidad importante de sodio, por lo que es recomendable probar la preparación antes de añadir sal adicional.

Marina el pollo. Aunque puedes cocinarlo directamente, dejarlo marinar permite que los sabores penetren mejor.

Dora las presas antes de cocinarlas. Este paso aporta más sabor y mejora el aspecto final del plato.

No cocines demasiado las verduras. La cebolla, el pimiento y el tomate aportan textura y es preferible que no queden completamente deshechos.

Preguntas frecuentes sobre el pollo al sillao

¿Qué es el sillao?

El sillao es el nombre utilizado habitualmente en Perú para referirse a la salsa de soya. Es un ingrediente muy utilizado en diferentes platos de la cocina peruana, especialmente en preparaciones de influencia china.

¿Cuánto tiempo debe cocinarse el pollo al sillao?

El tiempo depende del tamaño de las presas. Generalmente, después de dorar el pollo, unos 15 a 20 minutos de cocción a fuego medio son suficientes, siempre verificando que el pollo esté completamente cocido.

¿Puedo preparar pollo al sillao con pechuga?

Sí. Puedes utilizar pechuga de pollo, muslos o cualquier otra presa. Si utilizas pechuga, evita cocinarla en exceso para mantenerla jugosa.

¿El pollo al sillao es picante?

La receta tradicional no necesariamente es picante. Si deseas darle un toque picante puedes agregar ají amarillo, ají limo o unas gotas de aceite de ají.

Información de la receta

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 25 minutos
  • Tiempo total: 45 minutos
  • Porciones: 4
  • Dificultad: Fácil
  • Categoría: Plato principal
  • Cocina: Peruana
  • Keyword principal: pollo al sillao

Temas Relacionados

peru-recetasperu-grastronomia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Inician investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en la campaña presidencial

El Ministerio Público dispuso iniciar las indagaciones por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular y contra los poderes del Estado y el orden constitucional

Inician investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en la campaña presidencial

¿Qué significa que tres sismos hayan ocurrido en Piura en solo 45 minutos? El IGP despeja la duda

Los movimientos telúricos ocurrieron durante la madrugada de este martes 11 de agosto en Sechura, con registros entre 4.0 y 4.9 y profundidades de 23 a 34 kilómetros, según datos del IGP

¿Qué significa que tres sismos hayan ocurrido en Piura en solo 45 minutos? El IGP despeja la duda

Viviendas en Lima: ventas crecerían 15% este año y el mercado inmobiliario tendría avance de doble dígito

La proyección de Scotiabank apunta a un récord en la colocación de créditos hipotecarios, impulsado por menores tasas de financiamiento, mayor empleo formal y la recuperación de los préstamos para vivienda social

Viviendas en Lima: ventas crecerían 15% este año y el mercado inmobiliario tendría avance de doble dígito

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

El volante de Sport Boys se pronunció por el altercado con el ‘Cabezón’ sobre los problemas del balompié nacional y aprovechó para aclarar la situación

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El equipo nacional afronta su último desafío de la fase de grupos ante el poderoso combinado asiático, actual líder de la serie. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue en directo las incidencias

Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Miembros de la JNJ renunciaron al CAL: Afirman que gremio ya no tiene competencia para suspenderlos

Miembros de la JNJ renunciaron al CAL: Afirman que gremio ya no tiene competencia para suspenderlos

Fuerza Popular pagó diplomados con dinero del Estado, pero militantes reprobaron

Carlos Bruce sobre intención de voto que lidera Rafael López Aliaga: “Es un hipo y va a caer”

Rafael López Aliaga sigue en carrera: JEE rechaza tacha por intento de reelección encubierta

Cancillería conversó con el embajador de Rusia por situación de peruanos fallecidos en la guerra contra Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Lin Shaye disfruta de la cultura y la cocina peruana: visitó la Huaca Pucllana, le encantó el lomo saltado y hasta paseó por la Vía Expresa

Lin Shaye disfruta de la cultura y la cocina peruana: visitó la Huaca Pucllana, le encantó el lomo saltado y hasta paseó por la Vía Expresa

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

Magaly Medina cuestiona el regreso de La Bella Luz a los escenarios tras reciente escándalo: “Hipócritas mosquitas muertas”

Korina Rivadeneira se pronuncia por primera vez tras confirmarse su separación de Mario Hart: “Ya todo pasó”

Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez: la cronología de un triángulo amoroso que dio de que hablar

DEPORTES

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Boxeadora peruana detenida por ser inmigrante en Estados Unidos: el drama de Alessandra Pajuelo

Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿cuándo empieza la etapa eliminatoria?

Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026