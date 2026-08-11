Campaña de salud gratis para este sábado 22 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La jornada ofrecerá atención en medicina general, pediatría, oftalmología, odontología, dermatología y nutrición - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

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La Municipalidad de Lima anunció una campaña integral de salud gratis que se llevará a cabo este sábado 22 de agosto en el distrito de Independencia. La jornada tendrá lugar desde las 9 hasta las 13 horas en la losa deportiva Siglo XXI, ubicada en el jirón Huarocondo 600, Valle de los Incas, cuadra 2. El punto de atención tiene como referencia el Centro Deportivo Independencia.

La actividad busca acercar diferentes prestaciones médicas, preventivas y sociales a los vecinos de la zona. Durante cuatro horas, los asistentes podrán acceder a consultas y evaluaciones en distintas especialidades, además de recibir orientación relacionada con el cuidado de su bienestar y el de sus mascotas.

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La campaña también incluirá vacunas regulares y orientación sobre alimentación, salud visual, cuidado bucal y prevención de enfermedades - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Cuáles son los servicios para esta jornada?

Entre los servicios que estarán disponibles se encuentran:

Medicina general: los ciudadanos podrán recibir una evaluación médica y orientación ante diferentes molestias o problemas de salud.

Vacunas regulares: se brindará acceso a inmunizaciones correspondientes al esquema regular de vacunación, de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Pediatría: se atenderá a los menores y se realizará el descarte de anemia para identificar posibles casos que requieran seguimiento.

Laboratorio: se efectuarán pruebas de glucosa y colesterol. Para acceder a estos análisis, los pacientes deberán acudir en ayunas.

Nutrición: especialistas ofrecerán recomendaciones sobre alimentación, hábitos saludables y cuidados relacionados con una adecuada dieta.

Oftalmología: los asistentes podrán realizarse evaluaciones relacionadas con la salud visual y recibir orientación frente a posibles dificultades de la vista.

Odontología: se brindará atención vinculada con el cuidado de la salud bucal y recomendaciones para prevenir problemas dentales.

Dermatología: los ciudadanos podrán recibir una evaluación especializada ante afecciones o alteraciones que comprometan la piel.

Servicios sociales: se ofrecerá orientación a los vecinos sobre diferentes necesidades de carácter social y apoyo disponible.

Atención veterinaria: las mascotas también podrán recibir atención, como parte de la propuesta integral dirigida a las familias del sector.

La campaña de salud se llevará a cabo este sábado 22 de agosto - Créditos: Municipalidad de Lima.

La presencia de diversas especialidades permitirá que los residentes puedan realizar consultas preventivas y recibir orientación profesional en un solo espacio. La propuesta contempla tanto a adultos como a menores, además de incorporar prestaciones destinadas a los animales de compañía.

Uno de los aspectos destacados será el descarte de anemia en niños mediante el servicio de pediatría. Esta evaluación resulta importante para identificar oportunamente posibles casos y determinar si requieren atención o seguimiento posterior. Asimismo, las pruebas de glucosa y colesterol permitirán obtener información sobre determinados indicadores relacionados con la salud de los pacientes.

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Consejos para aprovechar mejor una consulta médica

El doctor Pedro Bedoya, especialista en Medicina Interna de la Clínica Anglo Americana, brinda cinco recomendaciones para que los pacientes puedan aprovechar mejor el tiempo durante una consulta médica.

Asimismo, una atención adecuada también requiere de la colaboración del paciente. Por ello, el especialista sugiere:

Detallar los síntomas: Es importante explicar qué molestias presenta, desde cuándo aparecieron y si han experimentado algún cambio o variación.

Informar sobre medicamentos y antecedentes: El paciente debe mencionar los fármacos que consume, así como las cirugías o procedimientos a los que se haya sometido y las enfermedades que le hayan diagnosticado previamente.

Presentar exámenes anteriores: Llevar resultados de análisis, estudios de imágenes u otras pruebas realizadas con anterioridad puede ayudar al médico a comparar los resultados y conocer cómo ha evolucionado el estado de salud.

Comunicar alergias y antecedentes familiares: Señalar cualquier reacción alérgica y mencionar enfermedades presentes en la familia proporciona información relevante para orientar la evaluación y establecer posibles factores de riesgo.

Hablar con sinceridad sobre los hábitos: Es fundamental responder con honestidad sobre el consumo de alcohol, tabaco u otras costumbres relacionadas con el estilo de vida, ya que estos datos pueden influir en la evaluación médica y no siempre pueden ser identificados mediante otros medios.