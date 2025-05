La Segura dio detalles del delicado estado de salud que atraviesa tras el parto de su bebé Lucca: “No puedo ni caminar”

La Segura explicó que la neuropatía que sufre le afecta a la hora de caminar - crédito @la_segura/Instagram

La empresaria caleña Natalia Segura, conocida en redes sociales como “la Segura”, se estrenó como madre el 12 de abril con el nacimiento de su primogénito Lucca, fruto de su relación con el pastelero uruguayo Ignacio Baladán.

Desde entonces, la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia se ha dedicado completamente a su hijo y ha compartido principalmente contenido relacionado con su rol como mamá.

Sin embargo, en esta ocasión, la influencer decidió contar a sus seguidores que durante la recuperación de su parto ha sufrido una enfermedad dolorosa que la está afectando emocionalmente, pues siente que no puede estar del todo tranquila para cuidar a su bebé.

“El dolor que yo tengo en la planta de los pies, la neuropatía tan impresionante, no se las puedo explicar. No puedo ni caminar, se los juro”, señaló. “Odio sentirme así, les juro que hay momentos donde me provoca arrancarme la mitad del cuerpo, y como que no aguanto más”, añadió entre lágrimas “la Segura”, preocupando a sus seguidores.

En el video que la creadora de contenido subió a su cuenta oficial de Instagram, explicó cómo es que le fue diagnostica una neuropatía que le causo dolor en sus articulaciones e incluso le dificulta caminar.

Lo anterior, según declaró, le está impidiendo pasar tiempo de calidad con su hijo, y ha buscado otras formas de compartir con él que no le impliquen tanto dolor físico.

“Si ustedes siguen a personas con dolores crónicos o con alguna enfermedad y los ven bien en sus redes sociales, y de la nada están como yo estoy, no los juzguen, no tienen idea de lo que pasamos detrás de la pantalla, de los matices a diario que uno tiene”, agregó, dejando reflexión acerca del mundo perfecto que algunos creadores de contenido muestran en redes sociales, pero el público desconoce el drama que llevan por dentro.

“Mi muñeca solo Dios te puede ayudar en este momento”, “eres una mujer muy fuerte ❤️”, “no sé lo que tendrá, pero para que este así, es que el dolor que siente debe ser indescriptible”, “que pecadito es de las peores enfermedades hay que vivir aguantando aparentando, fuerza guerrera tu bebé te necesita”, “e entiendo tanto Natalia mi hija lo padeció por mucho tiempo, ese dolor en las extremidades es indescriptible ánimo y fuerza”, son parte de los mensajes que dejaron los internautas en la publicación.

La Segura y el accidente que por poco le impide volver a caminar

La influencer que debutó en la actuación con la serie de Netflix Chichipatos, ha enfrentado varios problemas de salud a lo largo de los años, los cuales ha compartido con sus seguidores. Uno de los principales retos comenzó tras someterse a procedimientos estéticos en los que le inyectaron biopolímeros en los glúteos, una práctica que con el tiempo le generó complicaciones graves.

Estos biopolímeros causaron inflamación crónica, infecciones recurrentes y dolor persistente, lo que la llevó a someterse a múltiples cirugías para extraer el material extraño de su cuerpo. Durante una de estas intervenciones, los médicos detectaron una infección bacteriana que produjo pus, lo que obligó a una cirugía de urgencia para controlar el cuadro infeccioso.

Además, en 2013, La Segura sufrió un atentado en el que recibió dos impactos de bala, lo que le causó un trauma raquimedular. Como consecuencia, ha tenido secuelas neurológicas que incluyen neuropatía y dolores crónicos que afectan su movilidad y calidad de vida. Estas lesiones han requerido tratamientos continuos y han influido en su día a día.

Para 2022, la influencer fue hospitalizada por una intoxicación causada por un parche recetado para controlar sus dolores crónicos. Esta reacción adversa fue descrita por ella como un “envenenamiento por fármacos”, aunque aclaró que no estaba relacionado con los biopolímeros.

A lo largo de estos años, La Segura ha enfrentado un proceso complejo de recuperación que ha incluido varias cirugías reconstructivas y tratamientos para controlar el dolor y las infecciones. A pesar de las dificultades, ha mantenido comunicación abierta con sus seguidores, mostrando el impacto que estas enfermedades han tenido en su vida y la importancia del autocuidado y la resiliencia.