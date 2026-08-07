Familias duermen en la calle para donar sangre a sus pacientes: evidencian crisis en el banco de sangre en hospital Arzobispo Loayza

Este video es una cobertura periodística televisiva que informa sobre la limitación a 40 tickets diarios para el banco de sangre en el Hospital Arzobispo Loayza. En el informe periodístico se muestra la crisis que afronta el sector pese a la masiva demanda de donadores.

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Decenas de personas pasan la noche sobre cartones frente al Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el centro de Lima, con la esperanza de conseguir uno de los 40 cupos diarios que ofrece el banco de sangre para donar a familiares internados. La imagen de familias enteras aguardando en condiciones precarias revela una crisis en el acceso a transfusiones, marcada por demoras, descoordinación y atención limitada, según reveló una investigación presentada por Ocurre Ahora. Este problema, lejos de ser un episodio aislado, expone fallas profundas en el sistema sanitario peruano y afecta directamente a pacientes que dependen de tratamientos urgentes.

La necesidad de sangre no da tregua, pero el acceso se restringe drásticamente. El dato más concreto del colapso se refleja en el propio protocolo del banco de sangre: solo se entregan 40 tickets por día, y la atención concluye antes del mediodía. Quienes no logran un cupo deben esperar indefinidamente o regresar al día siguiente, a pesar de la urgencia de muchos casos.

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Personas cubiertas con frazadas duermen en la vereda de un hospital de Lima con un letrero de "Banco de Sangre", esperando para donar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fila nocturna y relatos de incertidumbre

Las imágenes difundidas por el programa muestran a hijos, hermanos, madres y amigos acostados en la vereda, cubiertos con frazadas y cartones en los exteriores del Hospital Loayza. No hay incentivos económicos para quienes acuden; su motivación es la vida de un familiar hospitalizado cuya recuperación depende de la donación. Una de las personas en la fila lo resumió con una frase que circula entre los asistentes: “Los 40 primeros”, aludiendo a que solo ese grupo accede a la atención diaria. Otra voz afirmó, según el reporte, que el laboratorio solamente abre “medio día”.

El problema no se limita a la espera nocturna ni a la competencia por los cupos. El banco de sangre del hospital opera bajo horarios difusos y versiones contrapuestas. Algunos trabajadores informan que la atención inicia a las 5, otros a las 6 y otros a las 7 de la mañana. Esta falta de comunicación oficial incrementa la incertidumbre de quienes llegan desde la madrugada para asegurar un lugar en la fila.

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El Hospital Nacional Arzobispo Loayza cuenta con una unidad especializada en Quemados Críticos. (El Peruano)

Horarios contradictorios y servicio restringido

La ausencia de información clara conduce a una fila de donantes expuestos al frío limeño, sin un sistema que garantice condiciones dignas. El servicio esencial solo funciona durante el turno matutino, lo que restringe aún más las posibilidades de donación y prolonga la angustia de las familias. El reporte de Ocurre Ahora calificó la situación como indigna y cuestionó que ningún ciudadano debería atravesar tales condiciones para ejercer el derecho a la salud. La crítica se centra tanto en la precariedad del entorno como en el trato recibido por quienes acuden a donar.

La investigación sostiene que el caso del Hospital Loayza no constituye un hecho aislado dentro del sistema sanitario peruano. Lo vincula con otras irregularidades detectadas en el Ministerio de Salud (MINSA), lo que revela una crisis estructural que trasciende los límites de un solo hospital.

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Pacientes en sillas de ruedas y sus familiares aguardan en un concurrido pasillo de un hospital público bajo iluminación artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compras fallidas y supervisión deficiente

El programa expuso antecedentes que agravan el panorama, como la adquisición de casi 56 millones de jeringas retráctiles por un valor cercano a 48 millones de soles. Ese material, según el reporte, ya cuenta con una resolución de destrucción emitida en 2024 por resultar inservible. Las cámaras mostraron el espacio que ocupa ese stock, convertido en símbolo de compras públicas fallidas.

A esto se suman denuncias sobre irregularidades laborales, como el caso del trabajador César Enrique Roda Becerra, quien figuraba en régimen de teletrabajo un martes, cuando el documento oficial solo autorizaba ese esquema para jueves y viernes. El informe subraya que la suma de laboratorios que no operan con normalidad, adquisiciones fallidas y problemas en la supervisión revela una crisis profunda en el sistema de salud.

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El comentario editorial del programa señaló que el ministro César Vásquez enfrenta el desafío de explicar tanto lo hallado en las auditorías como las medidas correctivas que implementará. La denuncia también recordó que la Contraloría General de la República ya había advertido la compra de medicamentos innecesarios y el faltante de insumos críticos.

Una mano sostiene un ticket numerado A027 frente a una fila desenfocada de personas que esperan en el suelo con mantas y cartones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto directo en pacientes y familiares

La gravedad del problema se acentúa en los casos de pacientes que requieren transfusiones frecuentes. Se detalló que una persona con cáncer y sangrados asociados a tumores puede necesitar sangre todos los días, y que la vida de estos pacientes depende de la disponibilidad en bancos de sangre como el del Hospital Loayza. La falta de un sistema eficiente pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y expone a los familiares a esperas prolongadas, muchas veces sin certezas.

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El programa también relató escenas de pacientes en silla de ruedas esperando en pasillos, mientras sus acompañantes permanecen a la intemperie. “La atención es inaceptable”, sostuvo una de las voces recogidas en el reportaje, que insistió en la urgencia de mejorar tanto la infraestructura como el trato al público. La situación evidencia una necesidad de reforma urgente en la gestión y supervisión del sistema sanitario peruano.

sala de donación de sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crisis sanitaria en cifras y testimonios

Los números y testimonios configuran un cuadro crítico. Solo 40 personas logran donar sangre cada día en el hospital, en contraste con la demanda diaria de transfusiones, que supera ampliamente ese cupo. El stock de insumos médicos inapropiados y las irregularidades en la gestión laboral añaden presión a un sistema que ya opera en el límite.

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La investigación deja en evidencia que la crisis no se limita a la falta de recursos, sino que responde también a la desorganización y a decisiones administrativas que afectan la salud pública. El desafío ahora está en la respuesta de las autoridades y en la implementación de medidas que permitan garantizar el acceso a servicios de donación y transfusión en condiciones dignas para los pacientes y sus familias.