Perú facilita acceso gratuito a anticonceptivos en más de 8.500 centros de salud: ¿hasta cuándo dura la campaña?

Campaña informativa del Ministerio de Salud del Perú (Minsa) sobre planificación familiar. El video presenta los diferentes métodos anticonceptivos gratuitos para hombres y mujeres. Se detallan opciones como inyectables, píldoras, implantes subdérmicos, DIU, ligadura de trompas, condones masculinos y vasectomía.

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El Ministerio de Salud de Perú lanzó una jornada nacional para ampliar el acceso gratuito a más de 18 métodos anticonceptivos en todo el país, según informó Radio Nacional en una entrevista televisiva. La iniciativa, que se desarrolla entre el 3 y el 15 de agosto, coincide con el Día Internacional de la Planificación Familiar y tiene como objetivo prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual mediante la provisión de métodos modernos y asesoría especializada.

La campaña alcanza a más de 8.500 establecimientos de salud del Ministerio de Salud (Minsa), donde cualquier persona puede solicitar de manera gratuita un método anticonceptivo, tras una evaluación médica y una sesión de consejería. Así lo explicó Marisol Campos, vocera del Minsa, quien aclaró que no existe un método “ideal” universal para quienes inician la anticoncepción, ya que la elección depende de la evaluación clínica y de la decisión informada de la usuaria.

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Una profesional de la salud de un centro público en Perú entrega anticonceptivos y preservativos a una joven usuaria, con el logo del Ministerio de Salud visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceso ampliado y oferta diversa de métodos anticonceptivos

En el marco de la campaña, el acceso gratuito incluye una amplia gama de métodos de corta y larga duración. Entre las alternativas ofrecidas se encuentran el implante anticonceptivo, los inyectables mensuales y trimestrales, las píldoras anticonceptivas, el preservativo masculino y el preservativo femenino, el dispositivo intrauterino de cobre y la píldora del día siguiente. Campos detalló que el implante, de 4 centímetros por 2 milímetros de espesor, se coloca en la cara interna del brazo no dominante y protege hasta por tres años, mientras que el dispositivo intrauterino de cobre puede brindar protección continua durante 12 años.

La funcionaria precisó que la T de cobre está indicada para cualquier mujer que haya iniciado su vida sexual, independientemente de si ha tenido hijos. Antes de su colocación, se evalúan factores clínicos como el tamaño del útero, que debe encontrarse entre 6,5 y 9 centímetros, además de otras condiciones de salud determinadas en el establecimiento sanitario.

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Una vocera del Minsa informa sobre el acceso gratuito a métodos anticonceptivos. Se muestran imágenes de un condón, un implante, un DIU y una inyección como ejemplos. Se menciona la existencia de 14 métodos y la disponibilidad de orientación.

El preservativo femenino y la anticoncepción de emergencia

Además de los métodos tradicionales, el Minsa distribuye preservativos femeninos en sus centros de salud. De acuerdo con Campos, este método consta de un aro interno y otro externo, puede insertarse horas antes o en el momento de la relación sexual y debe desecharse en el basurero, nunca en el inodoro. La vocera señaló que existen casos aislados de alergia o molestias, pero la incidencia es baja y, en tales circunstancias, puede optarse por otros métodos incluidos en la oferta pública.

La píldora del día siguiente también se entrega sin costo a personas que hayan tenido relaciones sexuales sin protección o hayan sido víctimas de violencia sexual. Campos indicó que este medicamento forma parte de los kits de atención correspondientes y está disponible en todos los establecimientos del Ministerio de Salud.

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Una mesa de consultorio en Perú exhibe una variedad de métodos anticonceptivos, incluyendo píldoras, preservativos, DIU, implante subdérmico y un anticonceptivo inyectable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso responsable y orientaciones sobre la anticoncepción de emergencia

El Ministerio de Salud recomienda que la anticoncepción de emergencia se utilice solo en situaciones puntuales. Campos remarcó que la píldora del día siguiente no debe emplearse de forma regular, sino únicamente ante emergencias, como la rotura del preservativo, el olvido de una dosis de anticonceptivo oral o la ausencia total de protección. La especialista aclaró que el principal problema de un uso frecuente no es el daño directo a la salud, sino la alteración del ciclo menstrual, lo que reduce la efectividad del método al dificultar la identificación del periodo de ovulación.

Campos también explicó que algunos anticonceptivos hormonales, como las píldoras y los inyectables, pueden causar síntomas en algunas mujeres, ya que reemplazan las hormonas femeninas naturales por versiones sintéticas y actúan evitando la ovulación. No obstante, la experiencia varía entre usuarias y la mayoría puede emplearlos sin inconvenientes.

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Pastillas anticonceptivas, píldoras anticonceptivas - Perú - 23 de octubre (Salud Femenina)

Atención para jóvenes, adultos y adolescentes en todo el país

Durante la jornada nacional, se reiteró que cualquier persona puede acudir a cualquier centro de salud del Minsa, incluidas las postas médicas y hospitales, sin importar su distrito de residencia o el lugar donde se encuentre, para recibir orientación sexual y acceder gratuitamente a métodos anticonceptivos. Esta política busca garantizar el acceso universal, especialmente para jóvenes y adolescentes.

En el transcurso de la actividad, una usuaria relató que utilizó la T de cobre durante 12 años y planeaba migrar al uso de preservativos, tras una experiencia favorable con el método intrauterino. Otra madre, que asistió con su hija de 15 años, compartió que, en su opinión, el preservativo sería la opción más recomendable para la adolescente, quien ya había recibido educación sobre métodos anticonceptivos en la escuela.

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Una profesional de la salud explica métodos anticonceptivos a dos adolescentes con una maqueta de dispositivo intrauterino y folletos informativos en un consultorio del Ministerio de Salud del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Información confiable y rol de los centros de salud

La vocera del Ministerio de Salud, Marisol Campos, subrayó que, aunque los jóvenes suelen obtener información sobre anticoncepción en internet y redes sociales, “la información más fidedigna está en los establecimientos de salud”. Según Campos, los jóvenes y adultos constituyen el grupo principal de consultantes, seguidos por los adolescentes.

La campaña de acceso gratuito a métodos anticonceptivos se mantendrá hasta el 15 de agosto en todo el país, con el objetivo de fortalecer la prevención y el ejercicio informado de los derechos sexuales y reproductivos. La entrevista y cobertura de Radio Nacional destacó el impacto de la iniciativa en la promoción de la salud pública y el bienestar de la población peruana.

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