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Tacos o ceviche: México reanuda misiones comerciales en Perú, ¿quién sale realmente ganando en el intercambio?

La Cámara de Comercio Mexicano Peruana anunció el reinicio de las misiones empresariales a Perú tras la normalización de las relaciones diplomáticas

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Las exportaciones peruanas hacia México superaron los USD 1.041 millones en 2025 y crecieron 17,4% impulsadas por la agroindustria y la metalurgia.
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La Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP) anunció el reinicio de las misiones empresariales a Perú, tras la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Alejandro Ruiz Robles, vicepresidente de la CCMP, confirmó que el cronograma de visitas estará definido en noviembre y que los primeros viajes se concretarán el próximo año.

El anuncio representa un nuevo impulso para los vínculos comerciales y de inversión, los cuales, aunque nunca se interrumpieron formalmente, se vieron limitados durante el periodo de tensión diplomática.

Restricciones de visado y viajes individuales limitaron el intercambio

Ruiz Robles explicó en el programa “Diálogo Abierto” de Radio Nacional que, mientras persistieron los problemas políticos y las restricciones de visado, las empresas mexicanas viajaron a Perú solo de manera individual y sin respaldo institucional.

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Ahora, la reactivación del canal oficial permitirá que delegaciones organizadas retomen actividades, generando nuevas oportunidades de negocio y mayor certidumbre para los empresarios.

“Las misiones comerciales volverán el próximo año”, sostuvo Ruiz Robles, quien se mostró optimista sobre los compromisos de inversión que podrían surgir con esta nueva etapa.

La reactivación de las misiones empresariales permitirá que las delegaciones mexicanas vuelvan a viajar a Perú con respaldo institucional y mayor certidumbre.
La reactivación de las misiones empresariales permitirá que las delegaciones mexicanas vuelvan a viajar a Perú con respaldo institucional y mayor certidumbre.

El representante empresarial destacó que la decisión de ambos gobiernos brinda tranquilidad a los inversionistas y facilita la realización de eventos y misiones tanto en Perú como en México.

“El hecho que se hayan reanudado las relaciones entre dos naciones hermanas nos permite pensar en ustedes como un mercado importante para nuestras inversiones y productos, lejos de cualquier política. Nosotros estamos para generar riqueza en beneficios de nuestros pueblos”, señaló. Ruiz Robles también resaltó que la reactivación beneficiará a equipos empresariales peruanos interesados en el mercado mexicano.

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Comercio bilateral Perú-México: antecedentes y tendencias recientes

El restablecimiento pleno de la relación diplomática llega en un contexto de dinamismo comercial entre ambos países. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el año 2025 marcó un récord en exportaciones peruanas hacia México, principalmente por el crecimiento de la agroindustria y la metalurgia.

Las ventas de bienes peruanos a México superaron los US$ 1 041 millones, con un salto del 17,4% respecto a 2024. El mayor dinamismo se observó en envíos de cobre y derivados, frutas, colorantes naturales y cacao.

A pesar de este crecimiento, la balanza comercial sigue siendo deficitaria para Perú. El comercio total alcanzó los US$ 2 650 millones en 2025, con importaciones desde México por US$ 1 609 millones, una cifra que muestra una leve tendencia a la baja, especialmente en electrodomésticos e industria plástica.

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La balanza comercial siguió siendo deficitaria para Perú, aunque las exportaciones a México ganaron dinamismo en cobre y derivados, frutas, colorantes naturales y cacao.

Empresariado mexicano valora la estabilidad institucional

México continúa siendo el segundo proveedor de electrodomésticos y tractores para Perú, aunque las compras de estos productos han disminuido en los últimos años. El potencial de crecimiento para las exportaciones peruanas hacia México sigue siendo alto.

Solo el 13% de las importaciones mexicanas de bienes agropecuarios corresponde a productos que Perú ya exporta a ese país, como frutas, aceituna y cacao.

Además, un 18% de las importaciones mexicanas corresponde a bienes que Perú produce pero aún no coloca en ese mercado, como frijoles y tomate en conserva. El tejido exportador peruano se consolida y diversifica, con una presencia creciente de mipymes entre las más de 930 empresas que exportan a México.

El inicio de 2026 mantiene la tendencia positiva, con nuevos aumentos en exportaciones peruanas de productos como pota, uva, páprika y plomo, mientras que las importaciones mexicanas muestran una recuperación en cosméticos, vehículos y tractores.

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