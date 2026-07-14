Perú

Serums cambia proceso: Minsa elimina bonificaciones para personas con discapacidad y licenciados militares

El Ministerio de Salud aprobó una actualización normativa que redefine las condiciones de acceso y asignación en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud

Guardar
Google icon
La reciente resolución ministerial introduce requisitos y criterios actualizados para los profesionales que participen en el proceso del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, aplicándose desde el próximo proceso
La reciente resolución ministerial introduce requisitos y criterios actualizados para los profesionales que participen en el proceso del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, aplicándose desde el próximo proceso| Foto: ANDINA/ Verónica Calderón (Composición Infobae)

El Ministerio de Salud aprobó modificaciones al reglamento del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums), que impactan en los procesos de inscripción y adjudicación de plazas para profesionales de la salud. La Resolución Ministerial N° 617-2026/MINSA, publicada hoy 14 de julio, introduce ajustes específicos en los artículos 25 y 26 del reglamento, alineando el proceso con directrices legales y técnicas recientes.

El Ministerio de Salud actualiza el proceso de inscripción y adjudicación para el Serums
El Ministerio de Salud actualiza el proceso de inscripción y adjudicación para el Serums| El Peruano

Ajustes en la inscripción de postulantes

La nueva normativa establece que los postulantes al Serums deben cumplir requisitos documentales claros al momento de inscribirse.

Según el texto oficial, los aspirantes deben presentar los siguientes documentos:

  • Título profesional registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)
  • Colegiatura emitida por el colegio profesional correspondiente.
  • Constancia de haber rendido la Evaluación para el Serums
  • Copia del promedio ponderado promocional otorgado por la universidad de origen. Este promedio debe reflejar todas las calificaciones obtenidas durante la carrera, incluyendo la nota del internado, si corresponde.

Para quienes obtuvieron su título en el extranjero, la norma exige la presentación de un documento con la apostilla de la Haya que acredite el promedio promocional.

PUBLICIDAD

El reglamento advierte que la omisión de alguno de estos requisitos implicará la exclusión del proceso, ya que el postulante será declarado “No apto”. Las situaciones no contempladas en el artículo deberán resolverse según el instructivo específico de cada convocatoria.

De acuerdo con el documento, señala que estos cambios responden “a la necesidad de uniformizar criterios y asegurar un proceso transparente”.

Modificaciones en la adjudicación de plazas

La adjudicación de plazas del Serums se mantiene en dos convocatorias anuales, aunque la autoridad sanitaria podrá aprobar procesos adicionales en caso de necesidad justificada. El mecanismo de adjudicación se basa en el orden de mérito, determinado por una fórmula que otorga 70% del puntaje a la nota de la Evaluación para el Serums y 30% al promedio ponderado promocional.

PUBLICIDAD

El reglamento determina que, en caso de empate, se aplicarán los criterios establecidos en el instructivo correspondiente. Para acceder a plazas ofertadas por las Sanidades de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú, se requiere que el postulante sea peruano de nacimiento o cuente con nacionalidad peruana.

Imagen VUIYUXFZ5BDTZI4ZILBAVWJT24

Entre los instrumentos que rigen la adjudicación figuran la oferta oficial de plazas, el instructivo del proceso, el cronograma, la lista de profesionales aptos, los equipos de conducción y los soportes tecnológicos implementados para la gestión.

La Dirección General de Personal de la Salud justificó estos cambios en informes técnicos que recogieron, entre otros puntos, la opinión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). De esta manera, este organismo sostuvo que las bonificaciones normadas para personas con discapacidad y licenciados de las fuerzas armadas no aplican al Serums, al no tratarse de un concurso público para acceder a un puesto estatal, sino de un programa de servicio a la comunidad.

Las disposiciones ya están vigentes y regirán en los próximos procesos de selección, modificando el marco de acceso y adjudicación para los profesionales de la salud que deban cumplir con el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.

Temas Relacionados

Serumsperu-noticiasMinisterio de SaludMinsa

Más Noticias

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Los ‘cremas’ se medirán con el ‘vendaval celeste’ en la altitud de Tarma en el regreso de la Liga 1 tras la pausa por el Mundial. Aquí, todos los datos sobre este enfrentamiento

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Con Hernán Barcos, los ‘cerveceros’ debutarán contra el ‘rico Garci’ en el estadio Alberto Gallardo con la obligación de arrancar con el pie derecho el campeonato para cortar crisis. Entérate los detalles del duelo

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Paolo Guerrero rompe su silencio, y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias: “Estoy dispuesto a poner mi patrimonio”

El ‘Depredador’ hizo pública una carta en la que responsabiliza al Fondo Blanquiazul por la ausencia de incorporaciones para el Torneo Clausura y por no considerar su oferta para asumir las deudas del club

Paolo Guerrero rompe su silencio, y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias: “Estoy dispuesto a poner mi patrimonio”

Feriado del 23 de julio aplica para todos los trabajadores, por Ley aprobada hace solo tres años

Este 23 de julio se celebra el Día de la Fuerza Aérea, con el feriado número 16, que fue el último que se aprobó en el Congreso

Feriado del 23 de julio aplica para todos los trabajadores, por Ley aprobada hace solo tres años

El testimonio de chofer de El Dorado que sobrevivió al ataque a balazos de extorsionadores: “He vuelto a nacer”

La empresa anunció la suspensión indefinida de sus operaciones luego de una serie de atentados que dejó a sus conductores heridos por impactos de bala

El testimonio de chofer de El Dorado que sobrevivió al ataque a balazos de extorsionadores: “He vuelto a nacer”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

Rafael López Aliaga seguirá como candidato a primer regidor de Lima tras el fallo del JNE que dejó sin efecto la resolución del JEE

Alejandro Toledo solicita derecho de gracia presidencial por razones humanitarias y pide a José María Balcázar evaluar su libertad

Poder Judicial admite hábeas corpus de Pedro Castillo tras informe de la ONU: piden anular su condena, prisión y vacancia

Perú tiene el récord de cambios de mando en los últimos 10 años: Estos son todos los presidentes que juramentaron antes de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Quién es Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, la novia del torero peruano Andrés Roca Rey

Quién es Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, la novia del torero peruano Andrés Roca Rey

Magaly Medina celebra apoyo del público tras disputa con Jefferson Farfán: “Las muestras de afecto se intensificaron, me sentí Madonna”

Magaly Medina revela que continúan las amenazas de muerte en su contra: “Con matar a mi productor y a mi abogado”

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Magaly Medina acepta disculpas de Mario Hart por acusarla erróneamente, pero advierte: “No me echen cosas que yo no he dicho”

DEPORTES

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Paolo Guerrero rompe su silencio, y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias: “Estoy dispuesto a poner mi patrimonio”

Comando Sur apuntó contra Paolo Guerrero y le exigió aclarar polémica: “Queremos darle la oportunidad de hablar directamente”

Alianza Lima vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV del debut por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026