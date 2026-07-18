Serums 2026-II: Minsa anuncia cronograma de inscripción y fecha del examen

El Ministerio de Salud (Minsa) convocó a los profesionales de ciencias de la salud a participar en la Evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-II.
Según lo informado, la evaluación se desarrollará el domingo 09 de agosto del presente año, por lo que la entidad recomendó a los postulantes seguir el cronograma oficial para completar cada etapa dentro de los plazos establecidos.
La inscripción para los participantes se iniciará el jueves 16 de julio desde las 09:00 a. m. y culminará el jueves 23 de julio a las 11:59 p. m. (medianoche). El registro se realizará de manera escalonada, de acuerdo con el orden alfabético del apellido paterno.
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La evaluación está dirigida a profesionales de Ciencias de la Salud, entre ellos médicos cirujanos, enfermeras, obstetras, cirujanos dentistas, químicos farmacéuticos, nutricionistas y tecnólogos médicos en las especialidades de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Radiología, Terapia Física y Rehabilitación, Optometría, Terapía de Lenguaje y Terapia Ocupacional. También están incluidos trabajadores sociales, biólogos, psicólogos, médicos veterinarios e ingenieros sanitarios.
Los profesionales deberán completar su inscripción a través de la plataforma habilitada en el enlace https://encaps.minsa.gob.pe/login/.
Cronograma de inscripción por inicial del apellido paterno
El calendario de registro establece fechas específicas según la letra inicial del apellido paterno. En el primer grupo se encuentran quienes tienen apellidos que inician con A - F, con inscripción programada para los días 16 y 17 de julio.
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El segundo grupo corresponde a los postulantes con apellidos que inician con G - P, quienes podrán registrarse el 18 y 19 de julio. En tanto, quienes tengan apellidos que comienzan con Q - Z deberán inscribirse el 20 y 21 de julio.
Además, el Minsa habilitó un periodo de inscripción para rezagados, fijado para el 22 y 23 de julio, dirigido a quienes no lograron completar el proceso en las fechas asignadas a su grupo.
La entidad instó a los postulantes a respetar los plazos establecidos y seguir los procedimientos correspondientes. Además, recomendó revisar la página web oficial (LINK) para conocer los requisitos, el cronograma y demás detalles del proceso.
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¿Qué es el Serums?
El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) es una estrategia del sistema de salud peruano orientada a garantizar la atención médica en localidades rurales, zonas urbano-marginales y otros lugares de difícil acceso del país. Asimismo, representa un requisito indispensable para los profesionales de las doce carreras de ciencias de la salud que buscan desempeñarse en el sector público, acceder a una plaza estatal o postular a una especialidad médica.
Mediante este programa, los participantes realizan un periodo de servicio en comunidades con limitada cobertura sanitaria, donde ofrecen atención asistencial, impulsan acciones de prevención y promoción de la salud, además de desarrollar actividades educativas dirigidas a la población.
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De esta manera, el Serums contribuye a reducir las brechas en el acceso a los servicios sanitarios, fortalece la descentralización del sistema y brinda a los profesionales la oportunidad de adquirir experiencia en escenarios de alta demanda, mientras aporta al bienestar de las poblaciones más vulnerables del país.
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