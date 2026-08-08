¿Comprar vivienda ahora o esperar? Cinco señales para saber si es un buen momento

La decisión también depende de factores como la tasa hipotecaria, el avance del proyecto, la capacidad de pago y la trayectoria de la inmobiliaria. Foto: FAI Perú

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Las nuevas medidas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) han reavivado el interés de quienes buscan adquirir una vivienda, especialmente entre las personas que planean independizarse o comprar su primer departamento. Los beneficios estatales pueden reducir parte del esfuerzo financiero, pero no necesariamente significan que cualquier momento sea adecuado para concretar una compra.

La decisión requiere revisar otros elementos que tendrán impacto durante varios años, como el costo del crédito hipotecario, el momento en que se encuentra el proyecto, la capacidad de asumir una cuota mensual y los antecedentes de la empresa encargada del inmueble. Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live®, certificación inmobiliaria internacional que evalúa la satisfacción de compradores, identifica cinco aspectos que pueden servir como referencia antes de tomar una decisión.

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¿Puedes acceder a un bono para comprar vivienda?

Una primera señal consiste en determinar si el comprador cumple con los requisitos para recibir alguno de los beneficios estatales disponibles. Las modificaciones recientes impulsadas por el MVCS permiten que las personas solteras también puedan acceder al Bono Familiar Habitacional, con montos de hasta S/ 52.250 para viviendas unifamiliares y S/ 47.850 para departamentos.

Este respaldo puede disminuir el monto que finalmente deberá financiarse mediante un crédito hipotecario. Sin embargo, Pasache advierte que la existencia de un subsidio no debería ser el único motivo para decidir una compra, pues también es necesario revisar las demás condiciones de la operación.

El MVCS amplió el acceso a beneficios estatales, permitiendo que personas solteras puedan recibir el Bono Familiar Habitacional, de hasta S/ 52.250. Foto: Gobierno del Perú

¿Cómo están las tasas de los créditos hipotecarios?

El costo del financiamiento es otro de los elementos que puede inclinar la balanza entre comprar ahora o esperar. Antes de comprometerse con un préstamo, conviene comparar las tasas hipotecarias ofrecidas por distintas entidades financieras y revisar cómo estas pueden afectar el pago total durante la vigencia del crédito.

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Un escenario de tasas estables o con una tendencia descendente puede generar mejores condiciones para quienes necesitan financiamiento. Por ello, la evaluación no debería limitarse al precio anunciado por la inmobiliaria, sino considerar cuánto terminará pagando el comprador por su vivienda una vez incluidos los costos asociados al préstamo.

¿Conviene comprar en preventa?

El momento en que se adquiere el inmueble también puede marcar una diferencia. Los proyectos que todavía se encuentran en preventa, ya sea en planos o durante las primeras etapas de construcción, suelen ofrecer precios más competitivos que las viviendas terminadas y una mayor disponibilidad de unidades.

Además, esta modalidad puede ofrecer un potencial de valorización conforme avance el proyecto. De acuerdo con la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), más del 80% de las compras de vivienda se realizan durante la preventa, lo que evidencia la importancia de esta etapa dentro del mercado.

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Comprar en preventa puede permitir acceder a precios más bajos y mayor disponibilidad que una vivienda terminada. Foto: Ciudaris

¿Tu bolsillo está preparado para asumir el crédito?

Antes de firmar un contrato, el comprador debería comprobar que la cuota mensual sea compatible con sus ingresos. Como referencia, se recomienda que el pago del crédito no represente más del 30% al 35% del ingreso mensual, de modo que el compromiso financiero no limite excesivamente la capacidad para cubrir otros gastos.

También es recomendable contar con un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos. Esta reserva puede ayudar a enfrentar imprevistos sin poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la vivienda.

¿Qué reputación tiene la inmobiliaria?

El precio y la ubicación son criterios relevantes, pero conocer el historial de la empresa también puede reducir los riesgos de una adquisición de largo plazo. Revisar las experiencias de otros compradores permite obtener referencias sobre aspectos como la atención comercial, la entrega del inmueble y el servicio posterior a la venta.

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Según Best Place to Live®, las inmobiliarias certificadas concentraron el 14,1% de la oferta inmobiliaria de Lima Metropolitana durante 2025 y registraron ventas 26,6% superiores a las de empresas no certificadas. La certificación considera precisamente la experiencia del comprador en distintas etapas del proceso.

“Más de 5,000 compradores ya han evaluado su experiencia a través de nuestra plataforma. Esta información demuestra que aprovechar un bono o encontrar un buen precio puede ser el punto de partida, pero elegir una inmobiliaria con un buen historial también reduce la incertidumbre de una compra tan importante. Conocer la experiencia de otros compradores permite entender cómo responde la empresa desde la atención comercial hasta la entrega y la postventa”, concluye Pasache.