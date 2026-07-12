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Crédito hipotecario acelera su crecimiento en Perú y avanza 7,5%

El mayor dinamismo del financiamiento para vivienda estuvo impulsado por los préstamos en moneda nacional, mientras que el uso del dólar siguió perdiendo participación dentro del mercado hipotecario

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Los préstamos hipotecarios en dólares continuaron retrocediendo, en línea con la mayor demanda de financiamiento para vivienda en moneda nacional.
Los préstamos hipotecarios en dólares continuaron retrocediendo, en línea con la mayor demanda de financiamiento para vivienda en moneda nacional. Foto: Nexo Inmobiliario

El financiamiento para la compra de viviendas mantiene una trayectoria de expansión en el Perú. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el crédito hipotecario registró un crecimiento interanual de 7,5% en mayo de 2026, un resultado superior al observado en abril, cuando el avance fue de 7,1% frente al mismo mes del año previo.

El mayor dinamismo estuvo impulsado por los préstamos desembolsados en moneda nacional, que continúan concentrando la mayor parte de las operaciones del mercado hipotecario. En contraste, los créditos otorgados en dólares siguieron mostrando una evolución negativa, reflejando la preferencia de los usuarios por financiar sus viviendas en soles.

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Los préstamos en soles impulsan el crecimiento

El BCRP explicó que el desempeño del crédito hipotecario respondió principalmente al incremento de los financiamientos concedidos en moneda nacional. Durante mayo, este segmento registró un crecimiento interanual de 8,2%, consolidándose como el principal motor de la expansión del mercado.

En cambio, los préstamos hipotecarios otorgados en moneda extranjera disminuyeron 3,8% respecto al mismo mes del año anterior. Con ello, se mantiene la tendencia de menor utilización del dólar en este tipo de financiamiento.

Según el BCRP, el crecimiento del crédito hipotecario estuvo impulsado principalmente por la mayor colocación de préstamos para vivienda en soles.
Según el BCRP, el crecimiento del crédito hipotecario estuvo impulsado principalmente por la mayor colocación de préstamos para vivienda en soles. Foto: Latina

Avance también en comparación con abril

Además del crecimiento anual, el crédito hipotecario también mostró una evolución positiva frente al mes previo. Según el BCRP, el saldo de estos préstamos aumentó 0,7% en mayo.

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Este resultado estuvo explicado por el incremento de 0,8% de los créditos desembolsados en soles. En contraste, los préstamos para vivienda otorgados en dólares no registraron variación durante ese mes.

Predomina el financiamiento en moneda nacional

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indicó que continúa la marcada preferencia de las familias por contratar créditos hipotecarios en moneda nacional para adquirir una vivienda.

Las cifras de mayo de 2026 muestran que apenas el 5,3% de los préstamos hipotecarios fueron concedidos en dólares. En consecuencia, el 94,7% restante correspondió a financiamientos otorgados en soles, lo que reafirma el predominio de la moneda local en este segmento del sistema financiero.

En mayo de 2026, solo el 5,3% de los créditos hipotecarios fueron desembolsados en dólares.
En mayo de 2026, solo el 5,3% de los créditos hipotecarios fueron desembolsados en dólares. Foto: Radio Nacional

Se reportan precios elevados para alquilar un departamento en estos distritos de Lima

Barranco y San Isidro lideran el mercado de alquileres en Lima al registrar las rentas mensuales más elevadas para departamentos de 100 metros cuadrados con tres dormitorios. Según el último informe de Urbania, el costo promedio asciende a S/ 4.317 en Barranco y a S/ 4.213 en San Isidro, ambos por encima del promedio de la ciudad.

El reporte, correspondiente a abril de 2026, indica que el alquiler promedio en Lima se situó en S/ 3.356 mensuales. Aunque esta cifra representó una leve reducción de 0,2% frente al mes anterior, el valor acumuló un incremento de 4,0% en lo que va del año, ritmo que supera la inflación del mismo periodo.

El estudio también muestra una amplia diferencia entre los distritos con rentas más altas y aquellos con precios más bajos. Después de Barranco y San Isidro figuran Miraflores, con un promedio de S/ 3.868, y La Victoria, con S/ 3.760 mensuales. En el otro extremo del mercado se ubican Lince, con un alquiler promedio de S/ 2.690, y La Molina, con S/ 2.583. La distancia entre los distritos más caros y los más económicos supera los S/ 1.700 al mes.

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