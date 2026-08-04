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OTASS tiene nuevo presidente: Ministerio de Vivienda designa a Carlos Manuel Yáñez

El funcionario, con más de tres décadas de experiencia en el sector público, ha liderado entidades vinculadas a la gestión del riesgo de desastres, la defensa civil y la ejecución de proyectos de infraestructura

El nuevo titular de la entidad adscrita al MVCS cuenta con más de 34 años de experiencia en el sector público.
El nuevo titular de la entidad adscrita al MVCS cuenta con más de 34 años de experiencia en el sector público. Foto: Andina
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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) nombró a Carlos Manuel Yáñez Lazo como nuevo presidente ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), de acuerdo con la Resolución Suprema N.° 009-2026-VIVIENDA.

El funcionario asume la conducción de la entidad adscrita al MVCS con una trayectoria de más de 34 años en el sector público. Su experiencia está vinculada a la gestión pública, la administración del riesgo de desastres, la seguridad y el desarrollo de infraestructura.

Trayectoria en el sector público

Carlos Manuel Yáñez Lazo es General de Brigada del Ejército del Perú en situación de retiro y ha ocupado diversos cargos de dirección en instituciones del Estado. A lo largo de su carrera ha liderado organismos relacionados con la gestión del riesgo y la atención de emergencias.

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También estuvo al frente del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Además, desempeñó funciones como director ejecutivo del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República y agregado militar del Perú en España.

El nuevo presidente ejecutivo del OTASS es doctor en Ciencias de la Educación y tiene una maestría en Gestión Pública por la Universidad ESAN.
El nuevo presidente ejecutivo del OTASS es doctor en Ciencias de la Educación y tiene una maestría en Gestión Pública por la Universidad ESAN. Foto: UNMSM

Formación académica y experiencia

El nuevo presidente ejecutivo del OTASS posee el grado de doctor en Ciencias de la Educación y cuenta con una maestría en Gestión Pública por la Universidad ESAN, otra en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico y una maestría en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático por la Escuela Superior de Guerra del Ejército.

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Asimismo, registra estudios de alta dirección, gobernabilidad e innovación pública, además de especializaciones en gestión del riesgo de desastres, seguridad estratégica y manejo de crisis. También es licenciado en Ciencias Militares y licenciado en Educación.

Función del OTASS

Antes de asumir este nuevo cargo, Carlos Manuel Yáñez Lazo prestó servicios especializados en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), donde desarrolló labores relacionadas con la gestión de riesgos y la ejecución de proyectos de infraestructura.

El OTASS es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entre sus funciones se encuentran brindar asistencia técnica a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), fortalecer su gestión institucional y promover mejoras progresivas en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de la población.

El OTASS es un organismo técnico especializado que forma parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
El OTASS es un organismo técnico especializado que forma parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Foto: El Peruano

MVCS intensificó labores ante Fenómeno El Niño

Como parte de la campaña “La Prevención Nos Une”, el Ministerio de Vivienda ejecutó 22 intervenciones preventivas y atendió nueve emergencias en distintos distritos de Tumbes. Los trabajos incluyeron la limpieza y descolmatación de cauces, además del mejoramiento de vías de acceso, con el objetivo de proteger a miles de pobladores en zonas vulnerables.

Asimismo, el sector distribuyó agua potable en Corrales para beneficiar a familias sin acceso al servicio y continúa realizando labores de limpieza en el canal Vía Miramar III, en La Cruz. También anunció nuevas intervenciones preventivas en otros distritos de la región.

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