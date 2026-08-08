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SENCICO resultados del Examen de Admisión 2026-II: prueba fue en 13 ciudades y con 1 487 vacantes

El proceso selectivo congregó a más de mil aspirantes en distintas regiones, quienes buscaron acceder a programas técnicos orientados al sector construcción y saneamiento en una jornada coordinada simultáneamente por la institución en todo el país

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SENCICO Examen de Admisión 2026-II
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El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) llevó a cabo este sábado el Examen de Admisión 2026-II en 13 ciudades del Perú, ofreciendo un total de 1 487 vacantes en carreras profesionales técnicas vinculadas al sector construcción y saneamiento. Más de 1 200 postulantes participaron en la convocatoria nacional, en una jornada que reflejó el alcance y relevancia de la institución en la formación de técnicos especializados.

Convocatoria nacional y participación regional

Según datos oficiales, el proceso de admisión se realizó en las ciudades de Arequipa, Cusco, Puno, Iquitos, Piura, Chiclayo, Trujillo, Ayacucho, Lima, Pucallpa, Cajamarca, Tacna y Huancayo. La sede de Lima concentró la mayor cantidad de participantes, alcanzando 667 inscritos, seguida por Chiclayo con 69 y Piura con 65. Otras ciudades, como Cajamarca y Arequipa, registraron 54 y 52 postulantes respectivamente, lo que evidencia la presencia nacional de la Escuela Superior Técnica del SENCICO.

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SENCICO Examen de Admisión 2026-II

Durante la jornada, el Comité Central de Admisión supervisó el correcto desarrollo del examen mediante conexión virtual con los Gerentes Zonales en todo el país. El objetivo fue verificar en tiempo real la cantidad de ingresantes y asegurar la transparencia del proceso a nivel nacional.

Estructura del examen y requisitos de ingreso

El Examen de Admisión de la Escuela Superior Técnica del SENCICO consistió en una prueba cognitiva diseñada para jóvenes, trabajadores de construcción civil, profesionales y público en general interesado en integrar la institución. La evaluación mantuvo la estructura habitual: 50 preguntas distribuidas en Razonamiento Verbal (15), Razonamiento Matemático (15), Cultura General (5), Historia del Perú y del mundo (5), Geografía del Perú y del mundo (5) y Educación Cívica (5).

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SENCICO Examen de Admisión 2026-II

La modalidad de calificación otorgó dos puntos por cada respuesta correcta, sin penalización por error, y el ingreso quedó definido por estricto orden de mérito, con un puntaje mínimo de 54 puntos. El único requisito para postular fue haber culminado el quinto año de educación secundaria.

Oferta académica y áreas de especialización

Para esta edición, SENCICO ofertó nueve carreras profesionales técnicas. En el sector construcción, las opciones incluyeron Edificaciones, Diseño de Interiores, Topografía y Geodesia, Administración de Obras de Construcción Civil (presencial y virtual), Dibujo Digital aplicado a la Construcción (presencial y virtual), Geomática y Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto.

Además, se presentaron dos especialidades con enfoque dual orientadas al sector saneamiento: Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales y Gestión de Redes de Agua Potable y Agua Residual. Estas carreras buscan formar profesionales técnicos altamente calificados para responder a las necesidades del desarrollo urbano y los servicios básicos en el país.

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Resultados y contacto institucional

Los resultados del Examen de Admisión 2026-II se publicarán en el portal institucional del SENCICO: Resultados SENCICO. Para quienes deseen información adicional sobre el proceso de admisión y la oferta académica, la institución dispone de su sitio web oficial: SENCICO Admisión.

Las actividades y anuncios también pueden consultarse en las redes sociales oficiales de SENCICO en Facebook, X (anteriormente Twitter) e Instagram.

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