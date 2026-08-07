Bachiller en Psicología acusada de golpear a un menor con autismo niega agresión y afirma que “el forcejeo fue en defensa propia”

La psicóloga denunciada por agredir a un niño con espectro autista es identificada en una imagen y en el video del incidente con el menor.

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Pamela Almenara Loayza, bachiller en Psicología denunciada por agredir a un niño de 11 años con trastorno del espectro autista y epilepsia en el distrito limeño de Surco, rompió el silencio este jueves en una entrevista con RPP Noticias. Lejos de reconocer el maltrato que registran las cámaras de seguridad de la vivienda, la joven sostuvo que su reacción fue una forma de defensa propia y calificó la palmada que le dio al menor en la mano como una “técnica” para interrumpir una crisis.

En la entrevista, Almenara Loayza intentó, con escaso éxito, sostener una versión que chocaba en cada tramo con lo que muestran las imágenes. La bachiller, contratada a través del Centro Psicológico Ser para acompañar al menor —identificado como Esteban— en sus actividades fuera del horario escolar, acumuló cuatro meses en el puesto antes de que la madre del menor, Carol Vázquez, revisara las grabaciones y presentara la denuncia en la comisaría de Monterrico.

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La versión de Almenara Loayza

La joven sostuvo que el golpe que se aprecia en el video no fue una agresión sino una señal de límite que ella misma había diseñado.

“El palmazo que le doy en la mano, porque no es una agresión grande o de gran magnitud, era para evitar justamente que él empiece su crisis. Era una técnica firme de decirle ‘no’, pero no hablándole, sino simplemente manifestando mi molestia”, explicó.

Cuando el periodista señaló que ella, siendo adulta y considerablemente más grande que el niño, tenía capacidad física para contenerlo sin golpearlo, Almenara Loayza respondió que la fuerza del menor no debía subestimarse. “Usted no sabe la fuerza que se necesita para contener a ese niño. Nosotros lo hemos contenido entre tres personas, porque una sola persona no lo puede hacer por la fuerza que tiene”, afirmó. Agregó que en el domicilio existen grabaciones que muestran a los padres y a otra terapeuta realizando contenciones físicas conjuntas.

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La entrevistada también argumentó que el forcejeo que termina con el menor en el suelo fue una “llave” de contención, y no un lanzamiento. “Es simplemente agarrarlo”, dijo.

Este video es un reportaje noticioso que documenta la denuncia de agresión contra un niño con trastorno del espectro autista. Incluye segmentos de estudio con un presentador, entrevistas a una mujer y a un experto, y secuencias de video de seguridad que muestran a una mujer adulta interactuando con un niño menor de edad en una mesa pequeña. Las imágenes de seguridad muestran a la mujer golpeando al niño en un entorno doméstico. La madre del menor presentó una denuncia formal. Un profesional de psicología comenta sobre los requisitos para este tipo de terapias. El caso se desarrolla en Surco, Perú.

El vaporizador y la contradicción en vivo

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue el tema sobre el vaporizador. Las cámaras también captaron a Almenara Loayza fumando en el espacio donde estaba el niño y expulsando el humo en su dirección. Ante la pregunta del periodista, la bachiller negó que fuera parte de ningún tratamiento —“yo no soy terapeuta y no le estoy brindando ningún tipo de terapia”—, pero a continuación ofreció una justificación que se contradijo con lo anterior.

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“Con el humo, quería interactuar con él y vi que era una manera de que él también se pueda relajar, más allá de yo estar fumando, que obviamente no es dable dentro de un sitio terapéutico. Pero el menor le gustaba jugar con el humo, lo veía, se relajaba. Entonces lo implementé básicamente por eso”, dijo

Martín Riepl le señaló la contradicción: acababa de admitir que no era correcto y al mismo tiempo lo presentaba como una estrategia deliberada. “Con las dos”, respondió Almenara Loayza, y se rió. “No puedo decirle otra cosa que es con las dos, porque el niño se relajaba cuando veía el humo, intentaba jugar con el humo y es más, hasta sonreía cuando veía el humo.”

Una psicóloga sujeta a un niño con espectro autista durante una sesión, en el contexto de una denuncia por presunta agresión.

Una denuncia previa por actos contra el pudor

Durante la entrevista, Riepl informó a la bachiller en psicología que, a lo largo de las últimas horas, había trascendido que ella carga con una denuncia anterior: la presentada en marzo de este año por el presunto delito de actos contra el pudor en agravio de un niño de 10 años, ocurrida el 14 de marzo en el distrito de Miraflores, según el parte policial al que tuvo acceso RPP.

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La joven confirmó la existencia de ese expediente pero declinó referirse a él. “Eso está en investigación. Le corresponde ya responder a mi abogada, porque ese caso ya está en investigación y creo que no compete hablar de eso en la entrevista”, respondió.

Al ser increpada que a su corta edad enfrenta dos denuncias de carácter grave, Almenara respondió: “Sí, por supuesto. Cada una se va a ver por su lado y mis abogados se encargarán de defenderme en el momento que sea conveniente”, fue la respuesta.

Documento policial de Lima registra denuncia por agresión de psicóloga a niño con autismo.

Asegura que tiene pruebas para defenderse de la denuncia

Pamela reveló que, a la semana de haber empezado a trabajar con Esteban, solicitó al Centro Psicológico Ser que la asignaran a otro niño. Según relató, envió audios y fotografías de las lesiones que decía haber recibido del menor, y pidió que le buscaran un reemplazo.

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“Yo exijo que me cambien de niño porque yo no podía hacerme cargo de él. Yo quería delegar, porque eso hacemos los psicólogos, delegamos cuando uno no se puede encargar de un niño o de una persona”, explicó. Afirmó que el centro le respondió que el contrato era por seis meses y que debía continuar.

El mensaje la madre del menor y la disculpa que se convirtió en reclamo

Hacia el final de la entrevista, Martín Riepl le ofreció a la posibilidad de dirigirse directamente a Carol Vázquez, la madre del niño. La respuesta no incluyó una disculpa sino una lista de reclamos: que la madre mostrara los videos en los que Esteban se acercaba a ella a pedir cariño, que revelara que el niño no estaba medicado psiquiátricamente —condición que, según Almenara Loayza, habría agravado su nivel de agresividad—, y que exhibiera un correo del centro educativo en el que, según afirmó, se elogiaba su acompañamiento. “Si yo lo maltrato como muestran las cámaras y como dice la mamá, entonces no creo que el menor haya avanzado, sino haya retrocedido”, argumentó.

También deslizó que Vázquez le proporcionaba cremas para cubrir los moretones que el niño le habría causado a ella, un dato que, según se defendió, la madre habría omitido en sus declaraciones públicas.

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Solo al final, y ante una pregunta directa del periodista si correspondería una disculpa a la madre y familia del menor, la joven solo dijo: “Sí, por supuesto. ¿Por qué no?”. Sin embargo, Riepl le increpó que “parece poco sincera esa disculpa”, pero la profesional solo le indicó que “usted no me conoce, sinceramente”.

Una psicóloga interactúa con un niño con espectro autista en una sala de terapia, en el marco de una denuncia por agresión.

La denuncia contra la bachiller de psicología

La madre de Esteban presentó la denuncia en la comisaría de Monterrico, en Surco, tras revisar las grabaciones de seguridad de su vivienda. En el video, que circuló ampliamente en redes sociales y motivó la cobertura de varios medios, se observa cómo Almenara Loayza golpea la mano del menor en la mesa, el niño reacciona y se pone de pie, y la bachiller lo empuja hasta hacerlo caer al suelo.

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“En el video se muestra que Esteban le quiere como pasar la voz o en la mano y ella le chanca la mano. Es una persona alta, le chanca la mano y luego Esteban se quiere defender, va contra ella y ella le pega en el brazo y lo tira al piso”, describió Vázquez ante RPP.

La madre relató que, en las semanas previas, había notado cambios en la conducta de su hijo: mayor agresividad y rechazo a entrar al cuarto de juegos. “Estaba un poquito más agresivo y ahora ya entiendo de que de repente no quería entrar solo al cuarto de juegos”, dijo.

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Como Esteban es un niño no verbal, no pudo advertir a su familia sobre lo que ocurría. “Creo que no soy la primera mamá que tiene un hijo autista que no habla, que a veces no te puede decir: ‘Mamá, está pasando algo’”, contó a RPP.

Vázquez señaló que su principal temor es que la situación se repita con otro menor. “No quiero que esto se repita con otro niño, que sea la condición de mi hijo, que no pueda hablar y no pueda defenderse”, expresó. La comisaría le informó que retomaría las diligencias el lunes próximo.