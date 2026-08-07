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Abelardo de la Espriella habría escogido a Clara Lucía Sandoval como la gerente para Bogotá: trabajaría de la mano con el alcalde Galán

La creación de este nuevo cargo hace parte de la estrategia de descentralización promovida por el mandatario electo, que anunció que no despachará exclusivamente desde la capital y establecerá una sede alterna en Barranquilla

Abelardo de la Espriella - Clara Lucía Sandoval
El presidente electo Abelardo de la Espriella habría designado a Clara Lucía Sandoval como la gerente especial para Bogotá, aunque falta el anuncio oficial - crédito suministrada a Infobae Colombia
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Clara Lucía Sandoval, que se desempeña actualmente como concejala de Bogotá por el Partido Liberal, habría sido escogida por el presidente electo Abelardo de la Espriella como gerente de la capital: un nuevo cargo en el que se busca la coordinación con el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, e impulsar con ello la realización de proyectos de infraestructura, seguridad y movilidad en la ciudad.

El inminente nombramiento conocido en la víspera de la posesión en Cali (Valle), respondería a la promesa de crear, según De la Espriella, una figura que agilice la gestión de proyectos y los lazos institucionales en la ciudad más poblada. Y con ello “poner al día todas las ejecuciones que Bogotá no ha recibido de la Nación”, en la fuerte disputa con el saliente jefe de Estado, Gustavo Petro.

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De confirmarse, la llegada de Sandoval a esta nueva dependencia implicaría su salida del cabildo distrital, en el que ocupaba una curul para el periodo 2024-2027 y desde la cual había apoyado algunas de las iniciativas del burgomaestre, pero también expresado su rechazo a otras de ellas.

Frente a esto, Infobae Colombia conoció por fuente oficial que la cabildante no hablará hasta que el presidente haga el anuncio sobre lo que sería su llegada. “Está a la espera de lo que diga el presidente. Es decir, él no ha hecho un anuncio oficial, por eso ella no se ha pronunciado”, remarcó la fuente.

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- crédito Concejo de Bogotá
Clara Lucía Sandoval venía desempeñándose como concejala de Bogotá por el partido Liberal - crédito Concejo de Bogotá

¿Quién es Clara Lucía Sandoval?

Su perfil combina experiencia en política local, gestión pública y conocimiento de las dinámicas de la ciudad, pues inició su carrera en las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo y compitió por una curul en la Cámara de Representantes por Cundinamarca. Un aspecto clave para una ciudad que concentra más del 16% de la población colombiana y genera cerca del 25% del PIB nacional.

La figura de gerente especial para Bogotá surgió en medio de una serie de desencuentros entre el distrito y el Gobierno central, alimentados por las diferencias conceptuales en materia de infraestructura. En efecto, las diferencias entre Galán y Petro, han dejado varios asuntos sin resolver, especialmente en materia de financiación del transporte público, seguridad e infraestructura.

Frente a esto, De La Espriella expresó su compromiso de superar esos rezagos y trabajar “conjuntamente para sacar las obras que necesita la ciudad”. El anuncio de la designación se suma a la estrategia de descentralización promovida por el mandatario entrante, que no despachará de forma exclusiva desde la capital de la República, sino que planea establecer una sede alterna en Barranquilla.

- crédito @Bogota/X - @delaespriella_style/Instagram
El presidente Abelardo de la Espriella quiere liderar un trabajo conjunto con el alcalde Carlos Fernando Galán en diferentes frentes, entre ellos la infraestructura - crédito @Bogota/X - @delaespriella_style/Instagram

Lo anterior, en pro de recorrer el territorio nacional para mantener un contacto directo con las regiones, con lo que pretende romper con la tradición de centralismo administrativo y acercar el Ejecutivo a las necesidades de las ciudades principales y los departamentos. Es decir que mientras el mandatario no se encuentre en Bogotá, la encargada de liderar sus asuntos y compromisos será Sandoval.

Es válido precisar que el gabinete de De La Espriella ya está conformado por 18 ministros y otros funcionarios clave, como el director de la Policía, una serie de embajadores y, asimismo, responsables de entidades consideradas clave como Prosperidad Social y el Banco Agrario. Por ello el cargo de gerente para Bogotá se sumaría a esta estructura, que tendrá la responsabilidad de gobernar hasta 2030.

Bogotá cumplió en la jornada del 6 de agosto 488 años de fundación y ya se proyecta hacia 2038, cuando llegará a los 500 años - crédito Alcaldía de Bogotá
Bogotá cumplió en la jornada del 6 de agosto 488 años de fundación y ya se proyecta hacia 2038, cuando llegará a los 500 años - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Cuáles serán los desafíos de la que sería nueva gerente especial para Bogotá?

Entre los retos inmediatos que enfrentaría Sandoval destaca la gestión de recursos para el sistema de transporte masivo, pues Bogotá ha enfrentado dificultades para asegurar el apoyo financiero de la Nación en obras como la construcción y ampliación de la red de TransMilenio y el avance del metro.

En ese sentido, Sandoval debería coordinar con el Ministerio de Transporte y otras entidades nacionales para destrabar inversiones y garantizar la ejecución de los proyectos en curso. Asimismo, la seguridad urbana figura como otra prioridad, pues De la Espriella señaló que este será uno de los focos de su administración en la capital, ante la preocupación por el aumento de delitos de alto impacto.

Frente a esta problemática, se espera que ejerza un rol de enlace entre la alcaldía, la Policía Metropolitana y el Ministerio de Defensa para implementar estrategias conjuntas y responder a las demandas ciudadanas. Su trayectoria en el ámbito público incluye la participación en iniciativas de desarrollo local y la representación de comunidades en distintas zonas de la capital de la República.

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