El Papa viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026

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El Papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en la que será su primera visita apostólica a América del Sur desde que es Pontífice, según ha confirmado el director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni.

Según ha señalado, el Papa ha aceptado "la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países".

En concreto, Robert Prevost visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

El arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo, ha expresado su profunda alegría y esperanza por esta visita. "Como arzobispo y cardenal del Perú, y como arzobispo de Lima, puedo decir con toda sinceridad que hay una enorme expectativa de acoger al Santo Padre", ha afirmado.

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En una entrevista con el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', Perú es un país con una fuerte tradición católica y la figura del Papa es recibida como la de "un verdadero amigo de la gente, de todo el pueblo".

Además, el purpurado ha subrayado especialmente el vínculo del Papa con la población de Chiclayo, donde Prevost fue obispo durante ocho años, desde 2015 hasta 2023, cuando fue llamado para trabajar en el Vaticano como prefecto del Dicasterio para los Obispos.

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El cardenal Castillo ha destacado que el viaje del Pontífice ocurre en un momento complejo para Perú, marcado por problemas sociales como la inseguridad ciudadana, el sicariato o la extorsión. En ese contexto, considera que la presencia del Papa puede "ayudar a recapacitar" al país.