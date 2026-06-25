El VPH no solo afecta a mujeres, hombres también pueden desarrollar cáncer de ano, pene y garganta: ¿Cómo evitarlo?

Un hombre sostiene su área genital con las manos, y un inserto circular muestra una porción de piel con múltiples protuberancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el Virus del Papiloma Humano (VPH) ha sido asociado principalmente con el cáncer de cuello uterino; sin embargo, especialistas advierten que esta infección también representa un riesgo para los hombres. Aunque muchas personas desconocen esta relación, el VPH puede provocar lesiones que, con el paso del tiempo, pueden convertirse en algunos tipos de cáncer, incluidos los de ano, pene y garganta.

Con el objetivo de informar y promover medidas de prevención, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y MSD impulsan la campaña “Prevenir el VPH empieza con TODOS”, una iniciativa que busca derribar mitos alrededor de este virus y recordar que la protección de la salud involucra tanto a mujeres como a hombres, señala el Dr. Enrique Guevara, Presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología.

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VPH: un virus frecuente que puede permanecer años sin síntomas

El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. Se trata de un grupo de más de 200 tipos de virus que pueden afectar diferentes zonas del cuerpo y que, en muchos casos, no presentan señales visibles.

Ilustración editorial educativa que desmiente mitos comunes y presenta las realidades del VPH, con una persona señalando su boca y símbolos visuales aclaratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se estima que 8 de cada 10 personas adultas tendrán contacto con el VPH en algún momento de su vida. En la mayoría de casos, el sistema inmunológico logra eliminar la infección; sin embargo, cuando ciertos tipos de alto riesgo permanecen durante años en el organismo pueden generar cambios celulares que podrían evolucionar hacia lesiones precancerosas y cáncer.

Entre los tipos de mayor riesgo se encuentran el VPH 16 y 18, relacionados con una gran parte de los cánceres asociados a este virus.

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¿Por qué los hombres también están en riesgo?

Dos lesiones blanquecinas y el enrojecimiento de la zona circundante se aprecian en la cara interna del labio inferior de una persona.

Uno de los principales mitos alrededor del VPH es pensar que solo afecta a las mujeres. Si bien esta infección tiene una relación importante con el cáncer de cuello uterino, los hombres también pueden desarrollar enfermedades asociadas al virus.

En los hombres, el VPH puede estar relacionado con:

Cáncer de ano: puede aparecer por cambios celulares provocados por una infección persistente de ciertos tipos de VPH.

Cáncer de pene: algunos tipos de alto riesgo pueden generar alteraciones que, con los años, pueden convertirse en lesiones malignas.

Cáncer de garganta u orofaringe: el virus puede afectar zonas como la base de la lengua y las amígdalas.

Además, los tipos de bajo riesgo, como el VPH 6 y 11, están asociados con alrededor del 90% de las verrugas genitales, una de las manifestaciones más frecuentes de esta infección.

¿Cómo se transmite el VPH?

Crédito: freepik

El VPH puede transmitirse principalmente mediante el contacto piel con piel o contacto con mucosas durante una relación sexual. No siempre requiere la presencia de síntomas visibles para contagiarse, por eso muchas personas pueden tener el virus sin saberlo.

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La ausencia de molestias no significa que no exista infección. Por ello, los especialistas recomiendan mantener controles médicos y adoptar medidas preventivas incluso cuando no hay signos de alerta.

¿Cómo prevenir el VPH en hombres y mujeres?

La prevención del VPH requiere combinar diferentes acciones. Los especialistas destacan que no existe una sola medida que elimine completamente el riesgo, sino un conjunto de hábitos y decisiones de cuidado.

Entre las principales formas de prevención están:

Vacunación contra el VPH: ayuda a proteger frente a los tipos de virus asociados a diversas enfermedades y cánceres relacionados con esta infección.

Uso correcto del preservativo: reduce el riesgo de transmisión, aunque no brinda una protección total porque el virus puede encontrarse en zonas no cubiertas.

Controles médicos periódicos: permiten identificar cambios o lesiones a tiempo.

Educación e información confiable: conocer cómo se transmite el virus ayuda a tomar mejores decisiones de prevención.

La prevención del VPH también es responsabilidad de los hombres

Los especialistas señalan que hablar del VPH no debe generar miedo ni vergüenza, sino promover información y decisiones oportunas. Recibir un diagnóstico de esta infección no significa tener cáncer, pero sí requiere orientación médica y seguimiento adecuado.

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La campaña “Prevenir el VPH empieza con TODOS” busca reforzar un mensaje clave: el VPH no es un problema exclusivo de las mujeres. La prevención comienza con la información, continúa con la vacunación y se fortalece con controles médicos y responsabilidad compartida entre hombres y mujeres.