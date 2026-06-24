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Embarazo: controles prenatales que toda gestante debe cumplir

El Minsa recomienda iniciar los controles prenatales desde las primeras semanas de embarazo para evaluar riesgos, vigilar el desarrollo fetal y preparar un parto seguro

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El embarazo es capaz de cambiar la estructura cerebral de la madre, según un estudio
Mujer embarazada. (Freepik)

Los controles prenatales son una de las herramientas más importantes para prevenir complicaciones durante el embarazo, el parto y el posparto. Estas atenciones permiten monitorear la salud de la madre y del bebé, detectar enfermedades de manera temprana y reducir el riesgo de mortalidad materna y neonatal.

Su importancia se refleja en las cifras. El Perú logró reducir significativamente las muertes maternas durante las últimas dos décadas y, según datos públicos del Ministerio de Salud (Minsa), en 2025 registró 209 fallecimientos maternos, la cifra más baja reportada en la historia reciente del país. Sin embargo, especialistas y organismos internacionales advierten que la reducción de estos casos se ha desacelerado en los últimos años, por lo que fortalecer el acceso al control prenatal sigue siendo una prioridad de salud pública.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la mayoría de las muertes maternas y de recién nacidos pueden prevenirse mediante controles oportunos, atención profesional durante el parto y acceso a servicios de salud de calidad.

¿Qué incluye el control prenatal y por qué es importante cumplirlo?

Una mujer embarazada vestida de celeste se sienta en una camilla mientras una médica con estetoscopio le toma la presión arterial con un tensiómetro.
Una mujer embarazada sonríe mientras una médica le toma la presión arterial durante un control prenatal de rutina en un consultorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control prenatal se organiza en tres etapas del embarazo, cada una con evaluaciones específicas:

Primer trimestre: inicio del seguimiento y detección de riesgos

En la primera consulta se realiza una evaluación completa de la gestante. Se revisan antecedentes médicos personales y familiares, estilo de vida, consumo de medicamentos y posibles factores de riesgo.

También se solicitan análisis de sangre y orina para detectar anemia, infecciones (como VIH, sífilis o hepatitis B) y otros problemas de salud. En esta etapa se establece la fecha probable de parto y se programan los primeros exámenes ecográficos.

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Importancia: permite detectar riesgos tempranos que pueden afectar el desarrollo del embarazo desde sus primeras semanas.

Segundo trimestre: control del crecimiento del bebé

En esta etapa, las consultas suelen realizarse cada cuatro semanas. El personal de salud controla la presión arterial, el peso de la madre y el crecimiento del bebé mediante mediciones y ecografías.

También se realizan pruebas para detectar diabetes gestacional y evaluar los niveles de hierro. Es el periodo en el que la madre comienza a sentir los movimientos del bebé.

Importancia: ayuda a identificar complicaciones silenciosas como la diabetes gestacional y asegura un desarrollo fetal adecuado.

Tercer trimestre: preparación para el parto

Las consultas se vuelven más frecuentes (cada 2 a 4 semanas y luego semanales). Se evalúa la posición del bebé, su bienestar y la aparición de signos de alarma como contracciones, sangrado o pérdida de líquido.

Además, se indican vacunas importantes como influenza, difteria, tétanos y tos ferina, que protegen tanto a la madre como al recién nacido.

Importancia: permite preparar un parto seguro y detectar a tiempo cualquier complicación que requiera atención inmediata.

¿Por qué es fundamental no faltar a los controles prenatales?

Cumplir con los controles prenatales no solo protege la salud de la madre, sino que también mejora las posibilidades de un nacimiento saludable. Permite prevenir complicaciones, recibir orientación nutricional, vacunación oportuna y educación sobre lactancia y cuidado del recién nacido.

Asimismo, brinda acompañamiento profesional durante todo el embarazo, ayudando a la gestante a reconocer signos de alarma y tomar decisiones informadas.

Orientación y acceso a información

Las gestantes pueden recibir orientación gratuita a través de la Línea 113 Salud del Minsa (opción 3), disponible las 24 horas del día. También pueden comunicarse por WhatsApp o Telegram o acceder a los canales oficiales de información en salud.

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