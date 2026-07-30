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Más turismo e inversión entre Perú y Emiratos Árabes Unidos: impulsan fortalecimiento de la conectividad aérea entre ambos países

La reciente reunión entre la Embajada del Perú y Emirates Airline refleja el interés de ambos países por ampliar su cooperación económica y facilitar el intercambio comercial, turístico y de inversiones mediante una mayor integración aérea

La propuesta surge en respuesta al fortalecimiento que ha registrado la relación bilateral en los últimos años.
La propuesta surge en respuesta al fortalecimiento que ha registrado la relación bilateral en los últimos años. Foto: difusión
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El Perú y los Emiratos Árabes Unidos continúan ampliando su agenda bilateral con un nuevo paso orientado a reforzar la conectividad aérea entre ambas naciones. Como parte de este objetivo, la Embajada del Perú en ese país sostuvo una reunión de trabajo con representantes de Emirates Airline para dar continuidad a las conversaciones iniciadas el año pasado y explorar mecanismos que permitan acercar ambos mercados mediante una futura conexión aérea.

La iniciativa busca responder al crecimiento que ha experimentado la relación entre los dos países durante los últimos años, caracterizada por un mayor intercambio comercial, el interés por atraer inversiones y el impulso del turismo. En ese contexto, ambas partes coincidieron en mantener el diálogo para evaluar alternativas que contribuyan a fortalecer los vínculos económicos y facilitar el desplazamiento de personas y negocios.

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Emirates mantiene interés en una conexión con el Perú

Durante la reunión, el embajador del Perú en los Emiratos Árabes Unidos, Alberto Farje, y representantes de Emirates Airline revisaron las oportunidades existentes para ampliar la conectividad aérea entre ambos países. La cita permitió ratificar el interés compartido en avanzar hacia una mayor integración mediante enlaces que favorezcan el transporte de pasajeros y el desarrollo de actividades económicas.

Asimismo, la aerolínea reiteró su disposición a continuar trabajando con miras al establecimiento de una conexión aérea entre el Perú, los Emiratos Árabes Unidos y otros destinos de la región. Por su parte, la representación diplomática peruana reafirmó su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la relación bilateral y generen nuevas oportunidades para el comercio, las inversiones, el turismo y el acercamiento entre ambas sociedades.

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Durante el encuentro, el embajador del Perú en los Emiratos Árabes Unidos, Alberto Farje, y representantes de Emirates Airline evaluaron oportunidades para fortalecer la conectividad aérea entre ambos países.
Durante el encuentro, el embajador del Perú en los Emiratos Árabes Unidos, Alberto Farje, y representantes de Emirates Airline evaluaron oportunidades para fortalecer la conectividad aérea entre ambos países. Foto: Gobierno del Perú

Acercamiento político fortalece la agenda bilateral

El fortalecimiento de la relación entre ambos países también ha tenido recientes avances en el plano político. Hace dos semanas, la presidenta Keiko Fujimori recibió al embajador de los Emiratos Árabes Unidos en el Perú, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi, con el propósito de consolidar los lazos de cooperación con uno de los principales socios comerciales peruanos en Medio Oriente.

Durante ese encuentro, el diplomático entregó una carta del presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la que expresó sus felicitaciones a la mandataria por su victoria electoral y le transmitió sus deseos de progreso y prosperidad para el país. La reunión se desarrolló en el marco de los encuentros que la jefa de Estado viene sosteniendo con autoridades y representantes internacionales tras la proclamación oficial de los resultados electorales.

Cuatro décadas de una relación en expansión

Este año, Perú y los Emiratos Árabes Unidos celebran 40 años de relaciones diplomáticas, iniciadas oficialmente el 17 de junio de 1986. A lo largo de estas cuatro décadas, el vínculo evolucionó desde una relación esencialmente diplomática hacia una agenda más amplia que comprende cooperación política, intercambio económico, comercio, cultura e innovación.

En los últimos años, ambos gobiernos han intensificado el diálogo para ampliar las oportunidades de inversión y diversificar sus relaciones económicas. El mercado emiratí representa una plataforma estratégica para que las empresas peruanas accedan a Asia, África y Medio Oriente, mientras que el Perú busca atraer capitales hacia proyectos de infraestructura, energía y turismo, además de fortalecer la presencia de productos agroindustriales, pesqueros y de mayor valor agregado.

La relación bilateral también ha registrado avances recientes en el ámbito político.
La relación bilateral también ha registrado avances recientes en el ámbito político. Foto: Gobierno del Perú

Cooperación más allá del comercio

La relación bilateral también ha incorporado nuevas áreas de colaboración vinculadas con la innovación, la transformación digital y el desarrollo sostenible. Las autoridades peruanas han mostrado interés en conocer la experiencia emiratí en planificación urbana, ciudades inteligentes, logística y gestión de centros financieros, con el objetivo de fortalecer la competitividad nacional.

Como parte de las actividades por el cuadragésimo aniversario de las relaciones diplomáticas, la Cancillería organizó diversas iniciativas para destacar la evolución del vínculo entre ambos países. Entre ellas figuran la presentación del libro Costas que conectan: El Perú y los Emiratos Árabes Unidos, trayectoria de la relación bilateral, la emisión de un matasello y una moneda conmemorativa, así como conferencias internacionales y una edición especial del boletín cultural Aswat, acciones que buscan consolidar el intercambio cultural y proyectar nuevas oportunidades de cooperación para los próximos años.

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