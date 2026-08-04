Buscan las 7 nuevas maravillas contemporáneas del mundo: por esta razón Perú no podrá postular a Machu Picchu

La selección de las 7 maravillas contemporáneas del mundo evalúa relevancia arquitectónica, turismo sostenible, empleo, inversiones e identidad local o nacional. (Mincul)

Guardar

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) lanzó una convocatoria global para elegir las 7 nuevas maravillas contemporáneas del mundo, aunque Machu Picchu quedará fuera de competencia debido a una restricción clave del reglamento.

La campaña se dirige al público de todo el mundo y establece que solo pueden postularse obras construidas a partir de 1801, lo que deja sin opción a la ciudadela inca, cuyo origen se remonta al siglo XV.

La búsqueda de las 7 maravillas contemporáneas del mundo es impulsada por el WTTC, organización que pretende identificar estructuras, monumentos y espacios que hayan transformado el turismo y generado un impacto económico y cultural en sus comunidades.

PUBLICIDAD

Según el consejo, la convocatoria está abierta a cualquier persona que desee nominar sitios emblemáticos construidos desde 1801 hasta la actualidad, siempre que cumplan con criterios de relevancia arquitectónica, contribución al turismo sostenible, generación de empleo, atracción de inversiones y fortalecimiento de la identidad local o nacional.

Machu Picchu quedó fuera de la competencia del WTTC porque su construcción se remonta al siglo XV y no cumple el requisito de fecha. (Andina)

Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del WTTC, explicó que la iniciativa busca reconocer la capacidad de asombro que la humanidad sigue mostrando en cada generación.

“La capacidad de asombro no es algo que la humanidad haya dejado de crear hace siglos. Cada generación deja su huella en el mundo”, señaló Guevara. Entre los ejemplos mencionados por la organización figuran la Torre Eiffel, el Museo Guggenheim de Bilbao y el Gran Museo Egipcio de Guiza.

PUBLICIDAD

Requisitos y etapas de la selección

El proceso de selección de las 7 maravillas contemporáneas se estructura en cuatro etapas a lo largo de un año. Las nominaciones públicas están abiertas desde el 7 de julio de 2026 hasta el 7 de enero de 2027.

Al cierre de este periodo, el WTTC anunciará 70 candidatos preseleccionados y abrirá la fase de votación pública. El 7 de abril de 2027 la lista se reducirá a 30 finalistas, para finalmente revelar a los ganadores el 7 de julio de 2027.

El proceso del WTTC tendrá cuatro etapas entre julio de 2026 y julio de 2027, con nominaciones públicas, 70 candidatos, 30 finalistas y una votación mundial. (REUTERS/Abdul Saboor)

Entre los requisitos fundamentales, el reglamento exige que los monumentos, edificios, museos, puentes, estadios, centros culturales, aeropuertos y complejos turísticos nominados hayan sido construidos desde 1801 y aporten al desarrollo turístico, económico y social de sus comunidades. El WTTC subraya que el reconocimiento considera tanto el valor arquitectónico como la capacidad de atraer visitantes de forma responsable.

PUBLICIDAD

Machu Picchu excluida por la fecha

A pesar de la relevancia internacional de Machu Picchu, la ciudadela inca no podrá representar a Perú en esta competencia debido a que su construcción se ubica en el siglo XV, antes del año límite impuesto por el WTTC.

De acuerdo con estudios arqueológicos liderados por el arqueólogo Richard Burger y publicados en la revista Antiquity, las técnicas de Carbono-14 aplicadas a restos orgánicos del sitio confirman que Machu Picchu estuvo ocupada entre 1420 y 1530 d.C.

Además, las crónicas de cronistas españoles como Juan de Betanzos y documentos coloniales del siglo XVI asocian la zona a la época de Pachacútec, noveno gobernante inca.

PUBLICIDAD

Una representación de las actividades en la recién descubierta ciudadela inca de T'aqrachullo en Espinar, mostrando la riqueza cultural del Imperio de los Incas.

La evidencia coincide en que la arquitectura corresponde al periodo de expansión del imperio incaico durante los años 1400, lo que sitúa la edificación de Machu Picchu varios siglos antes del umbral fijado por el WTTC para la postulación. Esta restricción deja fuera a uno de los sitios arqueológicos más visitados de Sudamérica.

¿Hay opciones peruanas?

Frente a la imposibilidad de inscribir a Machu Picchu, algunos usuarios propusieron estos lugares en redes sociales, aunque el consejo deberá determinar si cumplen con los requisitos.

El Circuito Mágico del Agua (Lima)

Inaugurado en 2007, el Circuito Mágico del Agua se presenta como un complejo de fuentes que ostenta el récord Guinness como el más grande del mundo en un parque público. Su impacto turístico ha convertido el centro de Lima en un polo de atracción nocturna y urbana. El espacio ha dinamizado la actividad turística y ha fortalecido la oferta cultural de la capital.

PUBLICIDAD

El Teleférico de Kuélap (Amazonas)

Desde 2017, el Teleférico de Kuélap ha facilitado el acceso a la fortaleza preínca ubicada en la región Amazonas, acortando el trayecto de 90 minutos a solo 20. La obra se considera un ejemplo de infraestructura moderna orientada a impulsar el turismo arqueológico, protegiendo el patrimonio y beneficiando a las comunidades locales.

Teleférico de Kuélap en Chachapoyas

El campus de la UTEC (Barranco)

El campus de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), diseñado por Grafton Architects y culminado en 2015, recibió el Premio Internacional RIBA al mejor edificio del mundo en 2016. Reconocido como el “Machu Picchu moderno” por su estructura de cemento expuesto que emula andenes, este complejo se ha posicionado como un referente de la arquitectura brutalista y contemporánea global. Su influencia atrae a estudiantes y profesionales de todo el mundo.

PUBLICIDAD