¿Fiebre por el oro? Perú registra más de 1.600 nuevos petitorios mineros a nivel nacional: muchas sobre zonas ya exploradas

La jornada nacional de petitorios mineros se realizó de manera simultánea en la sede central y en nueve órganos desconcentrados de Perú.

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Perú registró 1.662 petitorios mineros en todo el país al cierre de la tercera Jornada de Aviso de Retiro y Libre Denunciabilidad, organizada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

El proceso, desarrollado de manera simultánea en la sede central y en nueve órganos desconcentrados, atrajo la atención de empresas y personas interesadas en obtener derechos para explorar y explotar recursos minerales en diversas regiones.

La jornada concluyó sin observaciones y bajo estrictas condiciones de transparencia y seguridad jurídica, lo que reafirmó la confianza de los inversionistas en el sistema de concesiones mineras peruano.

Alta demanda minera en jornada nacional

La recepción de petitorios se inició a las 8:15 a. m., permitiendo la presentación de solicitudes sobre áreas cuyos derechos mineros se extinguieron conforme a la normativa vigente.

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El evento incluyó la incorporación de 31 Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAP), que abarcan más de 289.100 hectáreas con evidencias favorables de cobre, oro, hierro, plata y molibdeno.

El proceso incorporó 31 Áreas de No Admisión de Petitorios que cubren más de 289.100 hectáreas con evidencias favorables de cobre, oro, hierro, plata y molibdeno.

Estas zonas, aunque presentan alto potencial geológico, quedan protegidas de nuevas solicitudes de concesión minera mientras mantengan ese estatus. La información generada sobre estas áreas constituye un insumo relevante para futuras políticas de inversión y desarrollo del sector.

La apertura oficial estuvo encabezada por el presidente ejecutivo (e) de Ingemmet, Denis Joel Tapia Rodríguez, quien destacó el valor del proceso para la transparencia y la promoción de inversiones responsables.

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“Este proceso demuestra el compromiso del Ingemmet con la transparencia, la seguridad jurídica y la promoción de inversiones responsables, poniendo a disposición del país áreas con alto potencial geológico respaldadas por información técnica y científica”, afirmó.

Procedimiento y requisitos para solicitar una concesión

El desarrollo del procedimiento contó con la supervisión del notario público de Lima, Dr. César Aliaga, quien certificó la legalidad y transparencia de la jornada. La recepción simultánea en todo el país permitió que los interesados realizaran sus trámites de forma ordenada y coordinada.

Las áreas declaradas como ANAP, a pesar de su atractivo geológico, no están disponibles para nuevas concesiones mineras, lo que refuerza la protección de regiones estratégicas en el mapa de recursos minerales del país. Para quienes buscan iniciar el trámite de un petitorio de concesión minera, el proceso requiere cumplir una serie de requisitos y pasos:

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Ingemmet. Las ANAP quedaron fuera del alcance de nuevas concesiones mineras en Perú mientras conserven su estatus administrativo.

Requisitos para presentar un petitorio minero en Perú:

Verificar el área libre: Consultar el sistema Geocatmin o herramientas institucionales para asegurarse de que el área deseada no cuente con concesiones vigentes. En la Plataforma del Estado Peruano sobre Petitorios de Concesión Minera se encuentran las guías y detalles.

Definir las coordenadas: El área solicitada debe estar comprendida entre 100 y 1.000 hectáreas, delimitada mediante cuadrículas mineras bajo coordenadas UTM WGS84, conforme a la Ley N° 30428.

Reunir la documentación: Formulario o formato de solicitud de petitorio minero; Datos de identificación o inscripción jurídica y del representante legal; declaración Jurada de Compromiso Previo; y recibo original de pago por derecho de trámite (el monto referencial en sede de Ingemmet es de S/ 246.90)

Presentar la solicitud: El trámite puede realizarse de manera presencial o a través de la ventanilla virtual o formulario electrónico.

¿Qué es el Ingemmet?

El Ingemmet es un organismo público del Estado peruano encargado de investigar la geología del país, administrar la información geocientífica y conducir el procedimiento ordinario minero.

Entre sus funciones principales está recibir y resolver los petitorios de concesión minera, que constituyen solicitudes formales para explorar o explotar recursos minerales en áreas específicas del territorio nacional.