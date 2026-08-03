Perú
Agregar Infobae enGoogle

La mayor productora de fosfatos en Perú habría estado envenenando flamencos por exceso de cadmio y arsénico en laguna de evaporación, según OEFA

Miski Mayo, operada por The Mosaic Company y Mitsui & Co. en el norte de Perú, no ejecutó su plan de cierre ambiental ni construyó los canales de escorrentía exigidos, pese a haber destinado más de USD 4 millones para dicho fin, según detectó la entidad ambiental

flamenco
La inspección en la laguna de evaporación registró aves silvestres y el OEFA advirtió que los metales pesados pueden afectar la cadena alimentaria y la biodiversidad.
Guardar

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM), ha detectado concentraciones de cadmio y arsénico superiores a los límites legales en una laguna de evaporación ubicada dentro del complejo minero Bayóvar, operado por Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. en Sechura, Piura.

Este hallazgo, registrado durante una inspección oficial realizada en agosto de 2023, motivó la apertura de un procedimiento administrativo sancionador y abrió una investigación sobre los posibles impactos en la biodiversidad local y en la gestión ambiental de la empresa.

Cadmio en aguas subterráneas de Bayóvar multiplicó por 7 el valor permitido

Según el informe de supervisión al que accedió Infobae, los técnicos del OEFA detectaron que la empresa no cumplió con los límites máximos permisibles para metales pesados en sus vertimientos industriales.

PUBLICIDAD

En el punto de control EF-BA-10, la concentración de arsénico alcanzó 0,123 mg/L, un valor 23% por encima del máximo legal de 0,1 mg/L establecido por el Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM.

Bayovar
El caso por contaminación en Bayóvar sigue bajo evaluación del Tribunal de Fiscalización Ambiental y el OEFA programó una nueva inspección para 2026.

El cadmio, aunque no superó el límite para efluentes mineros en este punto, sí presentó niveles elevados en aguas subterráneas, con 0,072 mg/L en el piezómetro AS-MI-80, siete veces más que el límite aceptable para uso humano (0,01 mg/L).

La laguna de evaporación donde se descargan estos efluentes es una estructura artificial, sin embargo, recibe visitas frecuentes de aves silvestres, entre ellas parihuanas (flamencos andinos), una especie emblemática del ecosistema costero peruano.

PUBLICIDAD

La autoridad ambiental observó la presencia de estas aves durante la inspección y advirtió que los metales pesados pueden acumularse en la cadena alimentaria, afectando a la fauna e incluso a los humanos en caso de que estos contaminantes se trasladen a otros cuerpos de agua o suelos agrícolas.

Empresa no construyó canales clave exigidos por el EIA

La supervisión oficial no solo identificó contaminación química, sino también incumplimientos estructurales. El equipo de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del OEFA verificó que Miski Mayo no construyó cuatro canales clave para derivar aguas pluviales, tal como lo exige el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado.

Estas obras son fundamentales para prevenir la erosión y la dispersión de contaminantes durante episodios de lluvias intensas, típicos del fenómeno de El Niño en la región.

Bayovar
El OEFA detectó en Bayóvar exceso de cadmio y arsénico en una laguna de evaporación y abrió un procedimiento sancionador contra Miski Mayo.

La minera alegó que bermas y diques cumplían la misma función, pero la autoridad descartó esta justificación y remarcó que la obligación técnica no admite sustituciones unilaterales.

Otro aspecto evaluado fue el manejo de los relaves gruesos. El depósito carecía de canales de infiltración y coronación de concreto armado, elementos obligatorios para evitar la dispersión de contaminantes y la afectación de suelos y aguas cercanas.

Solo se halló un canal precario de tierra, insuficiente para las dimensiones del depósito y fuera de los parámetros aprobados. El OEFA determinó que esto constituye una infracción administrativa y recomendó iniciar el procedimiento sancionador.

“Daños irreversibles” en la operación de Sechura, según OEFA

El plan de cierre progresivo del botadero de desmonte norte tampoco se cumplió en los plazos acordados para los años 2021 y 2022, según el OEFA.

No se realizaron tareas de nivelación, compactación, construcción de bermas y señalización, pese a que la empresa tenía presupuestados más de US$ 4,26 millones para estas obras, según documentos revisados por Infobae. La autoridad constató diferencias sustanciales entre lo ejecutado y los compromisos asumidos por la compañía.

El informe resalta que la descarga de efluentes industriales con exceso de arsénico constituye una infracción insubsanable, ya que “el daño no es reversible una vez que el vertimiento alcanza el cuerpo receptor”.

Bayovar
El expediente señaló que Miski Mayo no ejecutó obras del plan de cierre progresivo del botadero de desmonte norte previstas para 2021 y 2022 pese al presupuesto asignado.

El riesgo se eleva en contextos de evaporación, porque los contaminantes se concentran en los sedimentos y pueden permanecer activos durante largos periodos, afectando a todos los organismos que entren en contacto con ellos.

Especialistas en impacto ambiental consultados por Infobae explican que la acumulación de arsénico y cadmio en lagunas de evaporación puede generar mortandad de microorganismos, aves y alteraciones en la cadena alimentaria.

Advierten, además, que los riesgos no se limitan al depósito: las filtraciones o desbordes pueden contaminar suelos agrícolas y acuíferos subterráneos, generando efectos a largo plazo.

Impugnan sanción del OEFA: ¿Qué dijo la empresa?

Tras la supervisión de agosto de 2023, los informes trimestrales de monitoreo presentados por la empresa no reportaron nuevos excesos de arsénico en los puntos evaluados.

Sin embargo, la autoridad ambiental ha programado una nueva inspección para el cuarto trimestre de 2026 para verificar la implementación de medidas correctivas y el estado ambiental de la laguna y sus alrededores.

Bayovar
El fosfato extraído en Bayóvar se utiliza principalmente como materia prima para la fabricación de fertilizantes agrícolas.

La empresa Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. declinó emitir declaraciones públicas, argumentando que el procedimiento sancionador sigue en revisión ante las autoridades competentes.

Consultado por Infobae, el OEFA confirmó que el expediente N° 0294-2024-OEFA/DFAI/PAS continúa abierto y está siendo evaluado por el Tribunal de Fiscalización Ambiental.

El organismo señaló, además, que mantiene un monitoreo permanente de la unidad minera y que la verificación de medidas correctivas será parte de la inspección programada.

Más de 108 UIT en multas ambientales desde 2012

Desde 2012, Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. ha recibido al menos cuatro multas firmes por infracciones ambientales cometidas en la unidad Bayóvar. El monto acumulado de estas sanciones supera las 108 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), según expedientes oficiales revisados por Infobae.

Entre las sanciones destacan una multa de 20 UIT en 2012, otra de 22,8 UIT en 2013, una adicional de 20 UIT en 2014 y la más reciente, de 45,87 UIT en 2020. Todas fueron pagadas en su totalidad por la empresa tras resoluciones administrativas firmes.

Miski Mayo, controlada en un 75% por la estadounidense The Mosaic Company y en un 25% por el conglomerado japonés Mitsui & Co., es responsable del 99,9% de la extracción nacional de fosfatos.

En 2025, la producción anual superó las 13,5 millones de toneladas métricas, consolidando a la compañía como un jugador fundamental para la industria minera no metálica del país.

El dato

  • Las complicaciones con Bayóvar no se limitan a su laguna de evaporación. OEFA constató la existencia de actividades mineras informales (extracción no autorizada, como diatomita) llevadas a cabo por terceros dentro de los terrenos de la concesión asignada a Miski Mayo.
  • Estas actividades no fueron realizadas por Miski Mayo, pero ocurrieron dentro del área bajo su concesión, de acuerdo con los reportes.
  • El organismo identificó a personas específicas (como Fernando Hiroito Takamura Zelada, hoy inscrito en el REINFO) involucradas en la actividad informal, y trasladó la información al Gobierno Regional de Piura y al Ministerio Público para su investigación y eventual sanción.
  • Hasta el momento, no se han reportado acciones efectivas de control o fiscalización por parte de las autoridades regionales para detener estas actividades ilegales.

Temas Relacionados

mineríaOEFAmedio ambienteperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detrás del asesinato del deportista bolivariano de bádminton: PNP apunta a un atentado dirigido contra Brian Roque

El atentado que terminó con la vida del seleccionado nacional genera conmoción en el deporte peruano y abre interrogantes sobre los responsables y el móvil del hecho

Detrás del asesinato del deportista bolivariano de bádminton: PNP apunta a un atentado dirigido contra Brian Roque

El norte del Perú enfrenta un escenario complejo por el fenómeno de El Niño: "No hay tiempo para prevenir"

El alcalde de Piura, Juan Francisco Ceballos sostuvo que la etapa de prevención ya quedó atrás y pidió acelerar intervenciones y recursos para reducir pérdidas ante lluvias, inundaciones y desbordes previstos

El norte del Perú enfrenta un escenario complejo por el fenómeno de El Niño: "No hay tiempo para prevenir"

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Entre el 6 y el 9 de agosto se jugarán encuentros trascendentales en el campeonato nacional, con la atención puesta en dos clásicos

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Temblor en Perú HOY EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 3 de agosto de 2026

Recientes temblores reavivan la atención sobre la alta actividad sísmica del país y la importancia de la prevención. Especialistas y autoridades insisten en fortalecer la preparación ciudadana, revisar protocolos y mantener la vigilancia ante posibles escenarios de emergencia

Temblor en Perú HOY EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 3 de agosto de 2026

Una Noche de Salsa 15 en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y todo sobre el festival

El festival de salsa más importante vuelve a Perú, pero en una nueva locación. Conoce todos los detalles del evento

Una Noche de Salsa 15 en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y todo sobre el festival
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cancillería recibe a 10 ciudadanos peruanos desde Venezuela y anuncia que seguirán las expulsiones de criminales extranjeros

Cancillería recibe a 10 ciudadanos peruanos desde Venezuela y anuncia que seguirán las expulsiones de criminales extranjeros

Gobierno dispone vuelo FAP para repatriar connacionales afectados por terremoto en Venezuela

Alejandro Toledo agradece que Ollanta Humala fue a despedirse de él antes de salir de la DIROES: “Comparto en gran parte lo que ha dicho”

Alejandro Toledo revela delicado estado de salud y solicita gracia presidencial a Keiko Fujimori: “No quiero morir en la cárcel”

Alejandro Toledo afirma que Eliane Karp no puede asistir al entierro de su madre por alerta de Interpol: “No tenemos quién la entierre”

ENTRETENIMIENTO

Una Noche de Salsa 15 en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y todo sobre el festival

Una Noche de Salsa 15 en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y todo sobre el festival

Noah, influencer peruana, revela que show de Lara Campos canceló su presentación como telonera horas antes del evento

Integrantes de Papillón responden a Mafer Portugal tras acusaciones de acoso y hostigamiento

AuronPlay se refirió a Roro y su frase xenófoba: "Suerte que mi gente de Perú se lo toma con humor"

Cati Caballero revela que se convertirá en abuela por primera vez a los 45 años: “Todavía me cuesta decirlo”

DEPORTES

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

“Me han hecho bullying por mi tamaño”: la niña prodigio de 12 años y 1,83 metros que sueña con representar al Perú

Se reveló el millonario monto que Universitario recibirá por la salida de Jesús Castillo rumbo a Espérance de Túnez

Perú completó una exigente preparación para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿Cuándo inicia su camino en Chile?

Pablo Guede rechazó denuncia penal de socios de Alianza Lima contra árbitros de Liga 1: “Esto es un juego, acá nos equivocamos todos”