La mayor productora de fosfatos en Perú habría estado envenenando flamencos por exceso de cadmio y arsénico en laguna de evaporación, según OEFA

La inspección en la laguna de evaporación registró aves silvestres y el OEFA advirtió que los metales pesados pueden afectar la cadena alimentaria y la biodiversidad.

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El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM), ha detectado concentraciones de cadmio y arsénico superiores a los límites legales en una laguna de evaporación ubicada dentro del complejo minero Bayóvar, operado por Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. en Sechura, Piura.

Este hallazgo, registrado durante una inspección oficial realizada en agosto de 2023, motivó la apertura de un procedimiento administrativo sancionador y abrió una investigación sobre los posibles impactos en la biodiversidad local y en la gestión ambiental de la empresa.

Cadmio en aguas subterráneas de Bayóvar multiplicó por 7 el valor permitido

Según el informe de supervisión al que accedió Infobae, los técnicos del OEFA detectaron que la empresa no cumplió con los límites máximos permisibles para metales pesados en sus vertimientos industriales.

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En el punto de control EF-BA-10, la concentración de arsénico alcanzó 0,123 mg/L, un valor 23% por encima del máximo legal de 0,1 mg/L establecido por el Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM.

El caso por contaminación en Bayóvar sigue bajo evaluación del Tribunal de Fiscalización Ambiental y el OEFA programó una nueva inspección para 2026.

El cadmio, aunque no superó el límite para efluentes mineros en este punto, sí presentó niveles elevados en aguas subterráneas, con 0,072 mg/L en el piezómetro AS-MI-80, siete veces más que el límite aceptable para uso humano (0,01 mg/L).

La laguna de evaporación donde se descargan estos efluentes es una estructura artificial, sin embargo, recibe visitas frecuentes de aves silvestres, entre ellas parihuanas (flamencos andinos), una especie emblemática del ecosistema costero peruano.

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La autoridad ambiental observó la presencia de estas aves durante la inspección y advirtió que los metales pesados pueden acumularse en la cadena alimentaria, afectando a la fauna e incluso a los humanos en caso de que estos contaminantes se trasladen a otros cuerpos de agua o suelos agrícolas.

Empresa no construyó canales clave exigidos por el EIA

La supervisión oficial no solo identificó contaminación química, sino también incumplimientos estructurales. El equipo de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del OEFA verificó que Miski Mayo no construyó cuatro canales clave para derivar aguas pluviales, tal como lo exige el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado.

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Estas obras son fundamentales para prevenir la erosión y la dispersión de contaminantes durante episodios de lluvias intensas, típicos del fenómeno de El Niño en la región.

El OEFA detectó en Bayóvar exceso de cadmio y arsénico en una laguna de evaporación y abrió un procedimiento sancionador contra Miski Mayo.

La minera alegó que bermas y diques cumplían la misma función, pero la autoridad descartó esta justificación y remarcó que la obligación técnica no admite sustituciones unilaterales.

Otro aspecto evaluado fue el manejo de los relaves gruesos. El depósito carecía de canales de infiltración y coronación de concreto armado, elementos obligatorios para evitar la dispersión de contaminantes y la afectación de suelos y aguas cercanas.

Solo se halló un canal precario de tierra, insuficiente para las dimensiones del depósito y fuera de los parámetros aprobados. El OEFA determinó que esto constituye una infracción administrativa y recomendó iniciar el procedimiento sancionador.

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“Daños irreversibles” en la operación de Sechura, según OEFA

El plan de cierre progresivo del botadero de desmonte norte tampoco se cumplió en los plazos acordados para los años 2021 y 2022, según el OEFA.

No se realizaron tareas de nivelación, compactación, construcción de bermas y señalización, pese a que la empresa tenía presupuestados más de US$ 4,26 millones para estas obras, según documentos revisados por Infobae. La autoridad constató diferencias sustanciales entre lo ejecutado y los compromisos asumidos por la compañía.

El informe resalta que la descarga de efluentes industriales con exceso de arsénico constituye una infracción insubsanable, ya que “el daño no es reversible una vez que el vertimiento alcanza el cuerpo receptor”.

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El expediente señaló que Miski Mayo no ejecutó obras del plan de cierre progresivo del botadero de desmonte norte previstas para 2021 y 2022 pese al presupuesto asignado.

El riesgo se eleva en contextos de evaporación, porque los contaminantes se concentran en los sedimentos y pueden permanecer activos durante largos periodos, afectando a todos los organismos que entren en contacto con ellos.

Especialistas en impacto ambiental consultados por Infobae explican que la acumulación de arsénico y cadmio en lagunas de evaporación puede generar mortandad de microorganismos, aves y alteraciones en la cadena alimentaria.

Advierten, además, que los riesgos no se limitan al depósito: las filtraciones o desbordes pueden contaminar suelos agrícolas y acuíferos subterráneos, generando efectos a largo plazo.

Impugnan sanción del OEFA: ¿Qué dijo la empresa?

Tras la supervisión de agosto de 2023, los informes trimestrales de monitoreo presentados por la empresa no reportaron nuevos excesos de arsénico en los puntos evaluados.

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Sin embargo, la autoridad ambiental ha programado una nueva inspección para el cuarto trimestre de 2026 para verificar la implementación de medidas correctivas y el estado ambiental de la laguna y sus alrededores.

El fosfato extraído en Bayóvar se utiliza principalmente como materia prima para la fabricación de fertilizantes agrícolas.

La empresa Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. declinó emitir declaraciones públicas, argumentando que el procedimiento sancionador sigue en revisión ante las autoridades competentes.

Consultado por Infobae, el OEFA confirmó que el expediente N° 0294-2024-OEFA/DFAI/PAS continúa abierto y está siendo evaluado por el Tribunal de Fiscalización Ambiental.

El organismo señaló, además, que mantiene un monitoreo permanente de la unidad minera y que la verificación de medidas correctivas será parte de la inspección programada.

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Más de 108 UIT en multas ambientales desde 2012

Desde 2012, Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. ha recibido al menos cuatro multas firmes por infracciones ambientales cometidas en la unidad Bayóvar. El monto acumulado de estas sanciones supera las 108 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), según expedientes oficiales revisados por Infobae.

Entre las sanciones destacan una multa de 20 UIT en 2012, otra de 22,8 UIT en 2013, una adicional de 20 UIT en 2014 y la más reciente, de 45,87 UIT en 2020. Todas fueron pagadas en su totalidad por la empresa tras resoluciones administrativas firmes.

Miski Mayo, controlada en un 75% por la estadounidense The Mosaic Company y en un 25% por el conglomerado japonés Mitsui & Co., es responsable del 99,9% de la extracción nacional de fosfatos.

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En 2025, la producción anual superó las 13,5 millones de toneladas métricas, consolidando a la compañía como un jugador fundamental para la industria minera no metálica del país.

El dato

Las complicaciones con Bayóvar no se limitan a su laguna de evaporación. OEFA constató la existencia de actividades mineras informales (extracción no autorizada, como diatomita) llevadas a cabo por terceros dentro de los terrenos de la concesión asignada a Miski Mayo.

Estas actividades no fueron realizadas por Miski Mayo, pero ocurrieron dentro del área bajo su concesión, de acuerdo con los reportes.

El organismo identificó a personas específicas (como Fernando Hiroito Takamura Zelada, hoy inscrito en el REINFO) involucradas en la actividad informal, y trasladó la información al Gobierno Regional de Piura y al Ministerio Público para su investigación y eventual sanción.

Hasta el momento, no se han reportado acciones efectivas de control o fiscalización por parte de las autoridades regionales para detener estas actividades ilegales.