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Temperaturas por encima de lo normal han alterado el consumo: así pueden responder los negocios

Las condiciones climáticas atípicas están modificando los hábitos de compra durante la temporada de invierno. Con ajustes en el inventario, la oferta y las estrategias de venta, las MYPE pueden reducir riesgos y aprovechar nuevas oportunidades de negocio

El contexto supone un reto para las MYPE, que reúnen al 99,2 % de las empresas formales y generan más de 10 millones de empleos.
El contexto supone un reto para las MYPE, que reúnen al 99,2 % de las empresas formales y generan más de 10 millones de empleos. Foto: difusión
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Las temperaturas superiores a las habituales en la costa peruana están modificando el comportamiento de compra de los consumidores en plena temporada de invierno. Este cambio obliga a muchos pequeños negocios a replantear las estrategias que tradicionalmente aplicaban durante esta época del año, ya que la demanda de productos estacionales no está respondiendo como se esperaba.

El escenario representa un desafío importante para las micro y pequeñas empresas (MYPE), que constituyen el 99,2 % de las empresas formales del país y generan más de 10 millones de puestos de trabajo, según cifras del Ministerio de la Producción (Produce). Frente a este contexto, especialistas recomiendan actuar con rapidez y basar las decisiones comerciales en información para reducir riesgos y aprovechar nuevas oportunidades.

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Un invierno atípico cambia las reglas del mercado

De acuerdo con información difundida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entre julio y septiembre las temperaturas del aire en la costa peruana permanecerían por encima de sus niveles habituales debido a la continuidad del fenómeno de El Niño Costero. Además de los posibles efectos climáticos, esta situación ya está teniendo consecuencias en la actividad comercial.

Jhonny Jacinto, docente de la carrera de Administración de Empresas de Cibertec, señala que los pequeños negocios son especialmente sensibles a este tipo de variaciones. “Las pequeñas empresas están muy expuestas a los cambios del entorno. Cuando una temporada se comporta de manera distinta a la esperada, también cambian las decisiones de compra de los consumidores. Por eso, la capacidad de adaptación se vuelve un factor clave para mantener la competitividad y proteger la rentabilidad del negocio”, explica.

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El Senamhi prevé que entre julio y septiembre la costa peruana mantendrá temperaturas superiores a lo normal por la persistencia de El Niño Costero.
El Senamhi prevé que entre julio y septiembre la costa peruana mantendrá temperaturas superiores a lo normal por la persistencia de El Niño Costero. Foto: difusión

Revisar las ventas y evitar acumular inventario

Monitorear las ventas con mayor frecuencia es una de las principales recomendaciones. Analizar qué productos mantienen una buena demanda y cuáles comienzan a perder interés permite realizar ajustes antes de que el impacto sobre las ventas sea mayor.

Otra medida consiste en evitar el sobrestock de artículos vinculados exclusivamente al invierno. Adquirir grandes volúmenes de mercadería cuando el consumo disminuye puede comprometer la liquidez del negocio, por lo que resulta más conveniente realizar reposiciones graduales y favorecer la rotación del inventario disponible.

Diversificar la oferta y reforzar la presencia digital

El especialista también aconseja incorporar productos de media estación, como prendas ligeras u otros artículos que puedan utilizarse durante un periodo más amplio del año. Ampliar el catálogo ayuda a responder a un consumidor que adapta sus compras a las condiciones climáticas.

Del mismo modo, fortalecer los canales digitales permite reaccionar con mayor rapidez frente a las variaciones del mercado. Las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico facilitan el lanzamiento de promociones puntuales, campañas de corta duración y contenidos enfocados en los productos que mantienen mayor demanda.

El especialista recomienda sumar productos de media estación, como prendas ligeras y artículos de uso prolongado durante el año.
El especialista recomienda sumar productos de media estación, como prendas ligeras y artículos de uso prolongado durante el año. Foto: Buen Vivir

La información puede convertirse en una ventaja competitiva

Dar seguimiento a los reportes climáticos y comparar esa información con el comportamiento de las ventas ayuda a tomar decisiones más acertadas. Contar con datos actualizados permite ajustar estrategias comerciales antes de que los cambios afecten el desempeño del negocio.

En ese sentido, Jacinto destaca la importancia de actuar con rapidez frente a escenarios cambiantes. “Los negocios que reaccionan más rápido ante los cambios del entorno suelen ser los que mejor atraviesan los periodos de incertidumbre. Ajustar el inventario, revisar constantemente la demanda y tomar decisiones basadas en información puede marcar la diferencia entre perder una campaña o encontrar nuevas oportunidades de crecimiento.” Según el especialista, la adaptación, la planificación y el análisis constante serán determinantes para proteger las ventas en un mercado cada vez más dinámico.

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