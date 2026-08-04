Senado y Cámara de Diputados acuerdan el número de integrantes de las comisiones ordinarias para el periodo legislativo 2026-2027

Representación gráfica de la silueta del presidente de Perú participando en negociaciones con Senadores y Diputados durante una sesión legislativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Junta de Portavoces del Senado, presidida por Miguel Ángel Torres Morales, decidió por unanimidad que las comisiones ordinarias legislativas contarán con 12 integrantes en el periodo anual de sesiones 2026-2027. Así lo informó la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso en un comunicado oficial difundido este martes. Esta estructura también alcanza a la Comisión de Procedimientos Especiales y a la Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo.

El acuerdo detalla la representación proporcional de cada bancada dentro de estos órganos parlamentarios. Fuerza Popular ocupará 4 plazas, Juntos por el Perú tendrá 3, Renovación Popular contará con 2, mientras que Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación dispondrán de un escaño cada uno.

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De esta manera, las siete comisiones ordinarias del Senado quedan conformadas para abordar áreas clave como Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; Gestión del Estado y Contraloría; y Justicia y Derechos Humanos.

Senadores y diputados peruanos juramentan sus cargos levantando la mano derecha, con la arquitectura clásica del Congreso y símbolos nacionales visibles de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma Junta de Portavoces determinó la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria y de la Comisión de Inteligencia. La primera tendrá representación de un senador por cada grupo parlamentario, sumando seis integrantes, mientras que la Comisión de Inteligencia estará integrada por cinco titulares: dos de Fuerza Popular, uno de Juntos por el Perú, uno de Renovación Popular y uno del Partido del Buen Gobierno. Todos estos acuerdos deberán ser ratificados en la sesión plenaria convocada para el miércoles 5 de agosto, según confirmó la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso.

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Por su parte, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, bajo la conducción de la primera vicepresidenta Analí Márquez Huanca, aprobó por mayoría la cantidad de integrantes para las 16 comisiones ordinarias legislativas en el mismo periodo. Siete de estas comisiones estarán compuestas por 26 diputados, incluyendo las áreas de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; así como Infraestructura, Vivienda y Transportes.

Otras nueve comisiones tendrán 20 integrantes cada una, entre las que se encuentran Defensa Nacional y Orden Interno, Desarrollo Agrario, Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos, Energía y Minas, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital, según informó la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

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Este gráfico detalla la distribución de escaños por partidos políticos en la Cámara de Diputados y el Senado peruano, mostrando la composición legislativa actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Composición proporcional y ratificación en el Senado

La distribución proporcional en el Senado busca asegurar la representación de todas las fuerzas políticas en las comisiones, un aspecto que destaca el equilibrio parlamentario en el trabajo legislativo. Según lo detallado en el comunicado, la participación de Fuerza Popular, Juntos por el Perú y otras bancadas permitirá que los principales bloques cuenten con voz y voto en las decisiones de cada comisión.

Miguel Ángel Torres Morales, presidente del Senado, anticipó que la ratificación de estos acuerdos será uno de los puntos centrales en la próxima sesión plenaria, prevista para el miércoles 5 de agosto. La confirmación de los integrantes y la estructura de las comisiones marcará el inicio formal del ciclo de trabajo legislativo para el periodo 2026-2027.

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La Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Inteligencia también tendrán una función relevante en la supervisión y fiscalización del poder legislativo y ejecutivo. La integración proporcional de estas comisiones refuerza la transparencia y la vigilancia en el manejo de los asuntos públicos.

El Palacio Legislativo de Perú, sede del Congreso, con la bandera nacional ondeando, mientras se discute una posible reforma para establecer un Senado de 60 miembros. (Infobae Perú)

Cámara de Diputados: integración y funcionamiento de las comisiones

En la Cámara de Diputados, la aprobación del número de integrantes de las comisiones ordinarias fue resultado de un consenso mayoritario, liderado por la vicepresidenta Analí Márquez Huanca. De acuerdo con la información publicada por el Congreso, la decisión busca optimizar el funcionamiento de los grupos de trabajo y garantizar una representación acorde a la pluralidad política del hemiciclo.

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Las siete comisiones más numerosas, con 26 diputados cada una, abordan temas de alta relevancia nacional. Por su parte, las nueve comisiones de 20 miembros trabajan en áreas sectoriales que incluyen desde la defensa nacional hasta la innovación tecnológica y la sociedad digital, fortaleciendo la capacidad de respuesta parlamentaria en distintas materias.

La reforma legislativa en el país introduce un Congreso dividido en dos cámaras, con normativas de elección y atribuciones distintas para cada cuerpo, según explicó la Oficina Nacional de Procesos Electorales| Foto: Congreso de la República

La presencia de representantes de diferentes bancadas en cada comisión permite un debate plural y la posibilidad de alcanzar acuerdos que reflejen el espectro político del país. Estos órganos desempeñan un rol clave en la elaboración, revisión y fiscalización de leyes que impactan en la vida cotidiana de la ciudadanía.

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Comisiones no legislativas y conformación de la Comisión de Ética en Diputados

En cuanto a las comisiones no legislativas de la Cámara de Diputados, la Comisión de Acusaciones Constitucionales quedó conformada por 26 miembros. La Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo y la Comisión de Ética Parlamentaria tendrán seis integrantes cada una, siguiendo lo dispuesto en el Reglamento interno de la cámara baja.

Una representación gráfica muestra la composición de un congreso con 60 senadores y 130 diputados, superpuesta sobre una vista aérea de una cámara legislativa con sus miembros presentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de la Comisión de Ética Parlamentaria quedó definida tras la aprobación de las propuestas de los portavoces de cada bancada. Según lo comunicado oficialmente, la comisión estará compuesta por Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), César Tito Rojas (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Heber López Letona (Obras) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación), quienes ejercerán el mandato durante dos años.

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La primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez Huanca, anunció que el Pleno se reunirá el miércoles 5 de agosto a las 16:00 horas para ratificar estos acuerdos y dar inicio formal al periodo legislativo 2026-2027.