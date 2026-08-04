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SNP: gremio pesquero respalda pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y alerta pérdida de 78 mil empleos sectoriales

La pesca industrial aportó 2,1 % al Producto Bruto Interno nacional en 2025. Temporada de anchoveta se encuentra actualmente suspendida

pesca - anchoveta
La situación actual, marcada por la suspensión de la temporada de pesca y las consecuencias del Fenómeno El Niño, afecta directamente las operaciones y la generación de empleo en la costa peruana.
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La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) emitió un comunicado en el que expresó su respaldo al pedido del Poder Ejecutivo para obtener facultades legislativas, con el objetivo de afrontar la crisis nacional derivada de la inseguridad ciudadana y los efectos del Fenómeno El Niño.

El gremio advirtió sobre la gravedad del impacto en el sector pesquero industrial y la urgencia de adoptar medidas para proteger el empleo y la economía de las regiones pesqueras. En el documento, la SNP resaltó que la pesca industrial aportó el 2,1 % al Producto Bruto Interno (PBI) nacional en 2025 y generó más de 250 mil empleos directos.

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Además, alertó que, según estimaciones de Apoyo Consultoría, en 2026 se podrían perder más de 78 mil puestos de trabajo en el sector si no se toman acciones inmediatas.

Sin actividad pesquera por suspensión de la temporada de anchoveta

Actualmente, la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro del Perú se encuentra suspendida. El Ministerio de la Producción (PRODUCE) paralizó las actividades extractivas debido al exceso de ejemplares juveniles y al impacto del calentamiento del mar asociado al Fenómeno El Niño Costero.

Esta medida afecta directamente la generación de empleo y la economía de las regiones pesqueras, ya que la anchoveta representa el principal recurso para la industria y la cadena productiva del sector.

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Keiko Fujimori
El Ejecutivo incluyó entre las facultades legislativas reformas para definir la compatibilidad entre Áreas Naturales Protegidas y el aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos.

Facultades legislativas: los cambios propuestos

Entre las facultades solicitadas por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República se incluyen reformas en materia económica, medioambiental y administrativa.

Una de las propuestas centrales apunta a clarificar la compatibilidad entre las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, como la pesca artesanal y la acuicultura.

Recientemente, la Corte Suprema resolvió una demanda de la SNP en torno a la prohibición de la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas y en todas las ANP del país.

El proyecto, que ha recibido el visto bueno del sector empresarial peruano, impulsa que cualquier restricción a actividades económicas en ANP respete el marco jurídico vigente y los derechos adquiridos, y que esté sustentada en evidencia científica.

Respecto a los proyectos de inversión y gestión ambiental, el Ejecutivo plantea reglas claras para el desarrollo de infraestructura, minería o energía en ANP, exigiendo el cumplimiento de la normativa y la obtención de autorizaciones sectoriales y ambientales específicas.

Según el Gobierno, las reformas buscan equilibrar el desarrollo económico y la inversión con la conservación de los ecosistemas protegidos, reforzando la obligación de evaluación previa, participación ciudadana y control ambiental.

pesca - anchoveta
El Ministerio de la Producción mantiene suspendida la temporada de anchoveta por el exceso de ejemplares juveniles y por el calentamiento del mar asociado al Fenómeno El Niño Costero.

¿Qué es la Sociedad Nacional de Pesquería?

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) es la principal organización gremial empresarial privada del sector pesquero en el Perú. Agrupa a unas 60 empresas dedicadas a la pesca industrial, la acuicultura y el procesamiento de recursos marinos, como conservas, congelados, harina y aceite de pescado.

Entre sus socios principales figuran empresas líderes del sector industrial pesquero peruano, como Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA), Pesquera Hayduk, Pesquera Exalmar, Pesquera Diamante, Corporación Pesquera Inca (Copeinca) y Austral Group.

El objetivo central de la SNP es promover la pesca responsable, la sostenibilidad de los recursos y el desarrollo formal del sector en el país. Estas compañías representan una parte fundamental de la capacidad productiva y exportadora de la industria pesquera nacional.

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