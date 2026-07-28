¿Qué mascotas ayudan más al bienestar emocional? Estos son los beneficios de convivir diariamente con animales

Una mujer adulta mayor de cabello canoso acaricia a un perro mestizo de pelaje beige y blanco en el jardín de una casa moderna, mientras ambos miran hacia el horizonte en una tarde cálida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cuidado de mascotas y su impacto en la salud de las personas mayores ha cobrado relevancia en estudios recientes. El acompañamiento de animales domésticos no solo aporta alegría, sino que fomenta la actividad, el sentido de propósito y el bienestar general en la vejez. Así lo afirmó el doctor Hugo Sánchez Castillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien señaló el efecto positivo en el sistema inmunológico y la respuesta a tratamientos médicos en las personas.

Durante la tercera edad, la soledad suele surgir a raíz de eventos como la jubilación, el fallecimiento de un ser querido o la partida de los hijos. Ante estas circunstancias, la presencia de un amigo de cuatro patas puede convertirse en un apoyo emocional clave.

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De acuerdo con el especialista, la generación mayor que comparten su vida con al menos un perro presentan niveles de estrés más bajos y logran una mejor conexión social, lo que favorece tanto la salud física como la mental, especialmente en la población que sufre depresión.

Mascotas recomendadas para adultos mayores

Perros y gatos: Para quienes atraviesan la vejez, se sugiere la adopción de perros de tamaño reducido que requieran un ritmo de actividad compatible con el cuidador. Los gatos también resultan ser excelentes compañeros, ya que pueden vivir hasta 20 años, mientras que la expectativa de vida de los perros oscila entre ocho y quince años. Estas mascotas ofrecen compañía constante y permiten mantener rutinas saludables, como paseos regulares y juegos, lo que contribuye a la vitalidad del propietario.

Aves: Aunque las aves no siempre demuestran una relación de afecto tan evidente, estudios revelan que su canto y presencia generan un ambiente animado y reconfortante. El trabajo y la atención que requieren los pájaros pueden hacer que el dueño sienta que hay alguien que depende de su cuidado diario, fortaleciendo así el sentido de responsabilidad.

Peces: Los peces destacan como una opción por los beneficios que aporta su contemplación. Observar sus movimientos produce una respuesta positiva en el organismo, reduce los niveles de estrés y contribuye a una sensación de calma y bienestar. El doctor Sánchez Castillo resaltó que “el contemplar diariamente a los peces genera una respuesta positiva en el cuerpo, lo cual se refleja en una reducción notable de los niveles de estrés”. Además, menciona que “puede disminuir la producción de endorfinas y causar una sensación de tranquilidad en los adultos mayores propensos a sentimientos de soledad”.

Una infografía explica los beneficios físicos y emocionales que las mascotas brindan a los adultos mayores y muestra las especies recomendadas para fomentar su bienestar y rutinas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de los animales en la salud emocional y física

Diversos estudios de la Facultad de Psicología de la UNAM, demuestran que las personas de edad avanzada que disfrutan de la compañía de un animal doméstico presentan un mayor bienestar general, tanto en su estado de ánimo como en su salud física.

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Tener una mascota fomenta la actividad diaria, desde el simple hecho de alimentar al animal, hasta salir a caminar o dedicar tiempo al juego. Estas acciones contribuyen a que los cuidadores se mantengan activos, ocupados y con una rutina establecida, lo que repercute positivamente en su organismo.

La relación entre los adultos mayores y animales puede resultar tan estrecha que ayuda a disminuir el sentimiento de soledad y las secuelas de la vejez. El hecho de sentir que otro ser depende de uno mismo incrementa el sentido de responsabilidad y propósito, factores clave para la estabilidad emocional.

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Aunque la presencia de un animal doméstico es beneficiosa, el doctor Sánchez Castillo advirtió que el apoyo no reemplaza la atención médica profesional. Para enfrentar la depresión u otros trastornos, es esencial acudir a un especialista y complementar el tratamiento con el acompañamiento de un animal, siempre que exista una conexión auténtica entre ambos.