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Frustran robo en una joyería en Cali: dos policías hacían parte de la organización criminal

Entre los detenidos figuran un patrullero en servicio y un exintegrante que fue expulsado en 2025 de la institución, lo que genera alertas entre la ciudadanía y plantea nuevamente una discusión sobre la confianza en los uniformados

Foto genérica archivo policía
Una llamada oportuna activó el Plan Candado y permitió detener en flagrancia a tres señalados -crédito Colprensa
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Durante la tarde del sábado 1 de agosto de 2026 se presentó un intento de robo una joyería en el centro de Cali, capital del Valle del Cauca. Afortunadamente, la rápida acción de las autoridades evitó que los criminales lograran huir con el botín.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali en el acto delictivo participaron tres personas, entre ellas un policía activo y un exuniformado que había sido destituido en diciembre de 2025.

El operativo, activado tras una alerta ciudadana, permitió evitar la fuga de los presuntos responsables mediante el despliegue del Plan Candado, pues el informe difundido por el medio local El País de Cali confirmó que los involucrados fueron capturados en flagrancia.

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Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y ahora tendrán que responder por el delito de hurto calificado y agravado. Paralelamente, la institución anunció la apertura de investigaciones disciplinarias y penales para esclarecer responsabilidades en el caso.

Vista interior de una joyería con vitrinas de madera y cristal llenas de collares, anillos y relojes sobre expositores blancos.
Los criminales tenían en la mira la joyería e intentaron asaltarla, pero fueron descubiertos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, se reveló que fue reportado por una llamada de la ciudadanía, lo que permitió a patrullas de la Estación de Policía Junín iniciar el cerco. Uno de los implicados fue reducido cerca del establecimiento, mientras que los otros dos fueron interceptados cuando intentaban huir en un vehículo particular.

Durante la requisa, las autoridades incautaron un arma de fuego, seis teléfonos celulares y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Según el reporte oficial, estos elementos presuntamente eran utilizados para facilitar la acción delictiva.

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Incluso, se indicó que uno de los capturados tiene antecedentes por hurto, porte ilegal de armas de fuego y amenazas.

Sin embargo, el aspecto que generó mayor indignación es que otro de los detenidos es un patrullero activo adscrito a otra unidad, que se encontraba en Cali sin autorización durante su turno de franquicia (descanso obligatorio de los agentes). El tercer capturado es su hermano, el exintegrante de la institución que había sido desvinculado antes de que terminara el año anterior.

La Policía captura a presunto homicida de joven en Medellín - crédito Colprensa
La intervención de la Policía Metropolitana evitó que los delincuentes huyeran - crédito Colprensa

Reacción institucional y proceso disciplinario en contra de los involucrados

El teniente coronel José López, comandante del Distrito Uno de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, atribuyó el éxito del operativo a la colaboración ciudadana y a la reacción oportuna de los uniformados.

López expresó lo siguiente, en declaraciones citadas por el medio local: “La información suministrada oportunamente por la ciudadanía fue determinante para activar el Plan Candado y lograr la captura de estas tres personas en flagrancia. Nuestra prioridad fue proteger la vida de las víctimas y evitar que los responsables escaparan. Continuaremos actuando con contundencia frente a cualquier manifestación del delito en la ciudad”.

Sobre la implicación de un policía activo en el robo, López fue enfático en demostrar el rechazo de la institución: “La Policía Nacional no tolerará conductas que vayan en contra de los principios y valores institucionales. Todo funcionario que traicione la confianza de los ciudadanos deberá responder disciplinaria y penalmente ante las autoridades competentes. Nadie está por encima de la ley y seremos los primeros en exigir que estos hechos sean esclarecidos”.

Los mensajes de voz de los policías revelan el pánico vivido durante los ataques simultáneos en el Cauca - crédito Colprensa
El caso quedó en manos de las autoridades que intentan establecer responsabilidades para desarticular la banda - crédito Colprensa

Por ahora, el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía y de los entes disciplinarios de la Policía Nacional, mientras que la comunidad está a la espera de que se defina la situación judicial de los capturados y se determinen las posibles conexiones con otros hechos delictivos en la ciudad.

Finalmente, las autoridades reiteraron a la ciudadanía que es indispensable denunciar cualquier tipo de hecho delictivo que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos y los establecimientos comerciales de la capital del Valle y los municipios aledaños.

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