Inversiones en Perú: cinco claves que los ciudadanos deben hacer para saber si un proyecto es responsable

Trabajadores de una operación industrial moderna en una zona rural de Perú conversan con pobladores locales, con paneles solares y aerogeneradores al fondo, que muestran el desarrollo sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de nuevos proyectos de inversión a las regiones suele generar expectativas por los posibles beneficios económicos, como la creación de puestos de trabajo, el movimiento comercial y las nuevas oportunidades para las comunidades. Sin embargo, también abre interrogantes sobre el impacto ambiental, la relación con la población y el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas.

Un estudio nacional de la iniciativa Saber para Crecer revela que los peruanos tienen una percepción dividida sobre los efectos de las inversiones, especialmente en sectores como la minería. Mientras una mayoría reconoce sus aportes a la economía, también existe preocupación por los posibles riesgos ambientales y sociales.

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Según informó Andina Noticias, el 81% de los ciudadanos considera que la inversión extranjera beneficia la economía del país y el 83% cree que contribuye a la generación de empleo. No obstante, el 77% señala que este tipo de proyectos suele ocasionar daños al ambiente y el 73% considera que puede afectar a las comunidades donde se desarrollan.

Ciudadanos peruanos revisan mapas y documentos de un proyecto de inversión con representantes técnicos en una mesa, durante una reunión de participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios y riesgos de las inversiones

Ante estas percepciones, la iniciativa Saber para Crecer plantea que la ciudadanía cuente con herramientas para evaluar si una inversión está siendo gestionada de manera responsable. Para ello, propone cinco preguntas clave que permiten conocer el impacto real de un proyecto en el territorio.

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De acuerdo con Andina Noticias, la primera pregunta está relacionada con los beneficios concretos que una inversión puede generar para la comunidad. Más allá de la construcción de infraestructura o el inicio de operaciones, un proyecto sostenible debe crear oportunidades para los habitantes de la zona.

En ese sentido, es importante conocer si la iniciativa contempla la contratación de trabajadores locales, la participación de proveedores de la región, programas de capacitación o mejoras en servicios e infraestructura que puedan mantenerse en el tiempo.

Trabajadores locales participan en un proyecto de desarrollo e infraestructura solar en Perú, junto a un paisaje natural con vicuñas que señala el contraste entre el progreso económico y la protección ambiental del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambiente y transparencia

Otro aspecto fundamental es conocer cómo se manejarán los impactos ambientales durante el desarrollo del proyecto. Según la iniciativa, las empresas deben contar con medidas para prevenir, reducir o compensar los efectos que puedan ocasionar sus actividades.

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Por ello, los ciudadanos pueden consultar si existen estudios ambientales, programas de monitoreo, planes de manejo y mecanismos para informar periódicamente sobre los resultados obtenidos.

Según el citado medio, la transparencia es un elemento clave para generar confianza. La población debe tener acceso a información clara sobre permisos, avances, compromisos, fiscalizaciones y resultados del proyecto, de manera que pueda participar con mayor conocimiento en el debate sobre su desarrollo.

Especialistas ambientales con chalecos y equipos de monitoreo evalúan un ecosistema cercano y revisan documentos sobre un proyecto de inversión en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participación y compromisos

La tercera y cuarta pregunta están relacionadas con la posibilidad de que la comunidad participe en los procesos vinculados al proyecto. Para Saber para Crecer, una inversión responsable no solo debe informar a la población, sino también generar espacios donde los ciudadanos puedan expresar dudas, plantear preocupaciones y recibir respuestas.

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Los mecanismos de diálogo, reuniones informativas y canales de atención permiten construir relaciones de confianza entre las empresas y las comunidades, además de identificar posibles conflictos antes de que se agraven.

Finalmente, la iniciativa plantea una quinta interrogante: ¿quién verifica que los compromisos realmente se cumplan? La supervisión resulta fundamental para garantizar que las promesas realizadas durante la planificación del proyecto se conviertan en acciones concretas.

Pobladores de una localidad peruana y representantes dialogan en una reunión comunitaria sobre un proyecto de inversión, con varias personas alzando las manos para participar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transparencia y fiscalización para evitar riesgos

El seguimiento de los compromisos asumidos por las empresas requiere conocer qué instituciones están encargadas de fiscalizar, qué información debe ser reportada y cómo la ciudadanía puede acceder a esos datos.

De acuerdo con el estudio de Saber para Crecer, el 65% de los peruanos está totalmente de acuerdo con que una mayor transparencia sobre los contratos y pagos ayudaría a prevenir casos de corrupción relacionados con las inversiones extranjeras.

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Un fiscalizador y una profesional revisan documentos y datos de seguimiento de un proyecto de inversión en Perú, con una zona industrial visible por la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa destaca que contar con información accesible y mecanismos de vigilancia permite fortalecer la confianza en los proyectos de inversión y promover un desarrollo más sostenible, donde los beneficios económicos puedan convivir con la protección ambiental y el bienestar de las comunidades.