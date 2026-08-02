Sutran alista cinco proyectos que transformarán la fiscalización del transporte en el Perú

Durante la gestión del superintendente Gilmer Alvarez Zapata, las iniciativas impulsan una mayor fiscalización de rutas, la expansión de infraestructura y la coordinación con entidades del Estado. Foto: Gobierno del Perú

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La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) impulsa un conjunto de cinco iniciativas que buscan fortalecer el control del transporte terrestre y elevar los estándares de seguridad vial en el país durante los próximos años. La estrategia apunta a ampliar la cobertura de supervisión, incorporar nuevas herramientas tecnológicas y reforzar la presencia institucional en puntos estratégicos del territorio nacional.

Las acciones, desarrolladas durante la gestión del superintendente Gilmer Alvarez Zapata, contemplan mejoras en la fiscalización de rutas nacionales e internacionales, la expansión de infraestructura operativa y el trabajo coordinado con diversas entidades del Estado. El objetivo es optimizar la capacidad de respuesta frente a las necesidades del transporte de pasajeros y mercancías.

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Control fronterizo y monitoreo de carreteras

El primer proyecto prioriza el fortalecimiento de la vigilancia en los principales pasos fronterizos del país. Luego de la puesta en marcha del Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Tumbes, la Sutran proyecta consolidar su presencia en el complejo fronterizo Santa Rosa, en Tacna, además del CEBAF Desaguadero y el punto de control ubicado en Madre de Dios.

Con estas intervenciones se busca ampliar la supervisión del transporte internacional de pasajeros y carga en los principales corredores de ingreso y salida del territorio nacional. La medida permitirá reforzar el control de las operaciones que cruzan las fronteras peruanas.

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Otro de los proyectos contempla ampliar la red de Centros de Gestión y Monitoreo (CGM) con nuevas sedes en Puno, San Martín e Ica, tras la puesta en marcha del centro de Huamachuco. Foto: Gobierno del Perú

Más centros de monitoreo y presencia nacional

Otro de los ejes contempla la ampliación de la red de Centros de Gestión y Monitoreo (CGM). Tras la entrada en funcionamiento del centro de Huamachuco, en La Libertad, la entidad avanza en la implementación de nuevas sedes en Puno, San Martín e Ica.

Asimismo, la institución consolidó la implementación de la Unidad Desconcentrada de Huancavelica y tiene prevista la creación de una nueva sede en Loreto. Con ello, alcanzará presencia institucional en las 24 regiones del país, fortaleciendo las labores permanentes de fiscalización y prevención en zonas donde antes la cobertura era reducida.

Transformación digital y coordinación interinstitucional

La modernización tecnológica constituye otro de los pilares del plan. Tras el lanzamiento de la aplicación Viaje Seguro, la Sutran busca potenciar el uso de herramientas digitales que permitan a los ciudadanos acceder a información actualizada sobre el transporte terrestre y fortalecer la interacción con la entidad para una supervisión más eficiente.

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El quinto proyecto está orientado a consolidar la fiscalización articulada y promover una mayor cultura de prevención. Durante esta gestión se ejecutaron más de 200 megaoperativos en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, gobiernos regionales y locales, además de instituciones como Migraciones, Sunat, Sunafil, Sucamec, Osinergmin y Senasa. Paralelamente, se reforzaron las campañas de sensibilización dirigidas a conductores, empresas, pasajeros e instituciones educativas para incentivar el cumplimiento de la normativa vigente.

La primera iniciativa está enfocada en reforzar el control en los principales puntos fronterizos del país. Foto: Gobierno del Perú

Modernización de infraestructura y visión de largo plazo

A estas iniciativas se suman los avances concretados durante los últimos ocho meses, entre ellos la modernización del punto de control de la Variante de Pasamayo, considerada una de las acciones recientes para fortalecer la infraestructura destinada a las labores de supervisión.

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Para el superintendente Gilmer Alvarez Zapata, estos proyectos constituyen una base para continuar fortaleciendo la capacidad operativa de la Sutran frente a los desafíos del transporte terrestre. La infraestructura, la descentralización, la innovación tecnológica y el trabajo conjunto con otras instituciones son los pilares que permitirán mejorar la fiscalización y brindar una mayor protección a los ciudadanos que utilizan diariamente la Red Vial Nacional.