Ministro de Trabajo anuncia cambio de ‘cabeza’ en EsSalud y pone ‘paños fríos’ a alza del RMV y recorte de feriados

Juan Sheput, ministro de Trabajo, anuncia cambios en EsSalud en el gobierno de Keiko Fujimori. - Crédito Presidencia

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En entrevista con RPP, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunció que en las próximas horas el Gobierno realizará un cambio de liderazgo en el Seguro Social de Salud (EsSalud).

“No quiero adelantar, pero (el cambio del liderazgo en EsSalud) se dará en las próximas horas sin ninguna duda. Será muy pronto porque es totalmente de urgencia”, reveló en RPP.

Asimismo, también puso ‘paños fríos’ sobre los recientes anuncios laborales del alza del sueldo mínimo, y recorte de feriados (revelado como posible medida si el Congreso le da las facultades legislativas al Ejecutivo). Con respecto al primero, reveló que se vería en el Consejo Nacional de Trabajo y sobre el segundo señaló que la medida no está decidida, pero será evaluada.

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El Gobierno empieza y ya evalúa reducir los feriados. - Crédito Andina/Melina Mejía

Nuevo cambio en EsSalud

“Vamos a optar por un profesional que genere respeto ante la opinión pública y obviamente hay una línea política que viene de la presidenta (Keiko Fujimori) y que debe ejecutar el ministro de Trabajo, en el sentido del seguimiento de lo que significa el bienestar ciudadano. EsSalud no seguirá en la situación en la que se encuentra”, agregó Sheput.

Asimismo, el funcionario calificó de “desastre” la actual situación de EsSalud, tal como lo evidenciaba lo reportado por la comisión de transferencia y lo que se puede saber por las quejas de los afiliados y usuarios diariamente. “Es un desastre porque tanto la comisión de transferencia como los ciudadanos que lo sufren día a día se han dado cuenta de la ausencia de medicinas y la falta de operaciones al momento porque muchas veces a uno se le programa para una intervención cuando lamentablemente ya es muy tarde”, expuso

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Así, resaltó también que “los servicios están en un estado calamitoso y la situación financiera del propio seguro, por su pésimo manejo, ha llegado a esta situación deplorable”.

EsSalud cambiará de 'cabeza' pronto. - Crédito Andina

El rol del MTPE en EsSalud

También Juan Sheput sostuvo que como ministro de Trabajo tiene a su cargo las decisiones políticas sobre EsSalud, más allá de que sea una entidad con autonomía económica y financiera.

“Por lo tanto, voy a ser un ministro que tendrá a EsSalud como un elemento clave en lo que significa el servicio a los ciudadanos y como un elemento constructor de imagen ciudadana”, manifestó.

Así, “si EsSalud trabaja mal, se perjudicará al gobierno en general. Tenemos que devolverle su estatus. Por ejemplo, el antiguo Hospital del Empleado era un hospital de referencia para América Latina porque lo miraban para ver cómo debe ser, pero hoy en día es un desastre”, dijo finalmente.

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A propósito de los feriados que le quedan a este año, conoce un poco más acerca de esta importante fecha que también constituye un día de descanso obligatorio para todos los peruanos. Vídeo: Andina

¿RMV subirá ya?

Por otro lado, el ministro sostuvo que el tema del aumento de la Remuneración Mínima Vital de S/1.130 soles a S/1.300 soles se verá progresivamente.

“Es un anuncio de la presidenta que no surge de la nada. Ya desde el momento de la campaña presidencial y con su equipo de trabajo se ha visto la factibilidad de progresivamente ir colocando este tema, y digo progresivamente por el hecho de que efectivamente tiene que pasar a través del Consejo Nacional del Trabajo”, señaló.