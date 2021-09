Flavia Laos se olvida de Patricio Parodi y se va a vivir a Estados Unidos: “Me veo trabajando en Netflix”

Flavia Laos

Tras terminar su relación amorosa con Patricio Parodi, Flavia Laos dijo sentirse muy bien y con muchos planes a futuro y en breve dejará el Perú para radicar en Estados Unidos donde ha recibido varias ofertas de trabajo. “Me voy, me voy. Siempre he tenido esos planes”, dijo la menuda actriz y modelo.

Sostuvo que en el extranjero se le abrieron muchas puertas y dentro de poco tendrán sorpresas de ella. “Algunas puertas se cierran y otras se abren. Se me han abierto muchísimas oportunidades afuera y se abrieron inmediatamente (apenas terminó la relación)” sostuvo durante su entrevista.

Sobre cómo se ve ella en 5 años, en qué lugar, cómo y con quién, la exprotagonista de ‘Ven Baila Quinceañera’ decretó que estará en Netflix.

“Yo me veo viviendo en Estados Unidos, todavía sin hijos, probablemente comprometida podría ser, todavía no casada, y en Netflix. Lo decreto”.

Ivana Yturbe y amiga íntima de Flavia Laos, dijo estar segura de que la ex quinceañera lo logrará, pues no es una persona que cuente todo lo que hace y que un claro ejemplo era la aparición que tuvo en el videoclip de Daddy Yankee.

“Estoy segura que lo vas a lograr Fla, porque ahí donde la ven, ella no cuenta lo que hace, no nos ilusiona con cosas que no van a pasar, pero, al final, mírenla, estuvo en el video de Daddy Yankee, así que pronto estará en Netflix”, acotó.

Laos acotó que pronto habrán nuevas sorpresas para todos sus seguidores, pues saldrá en un videoclip del cantante Farruko y Wisin.

En unas declaraciones previas, donde justo salía de las grabaciones del videoclip aún no lanzado, compartió la experiencia de su relación con los artistas y manifestó que muchos eran personas muy humildes, con gran dedicación a su trabajo y muy “cool”. Manifestó su emoción por poder trabajar y compartir momentos, algo que en algún momento vio muy lejano. Dejó en claro que logrará todas sus metas. Añadió que viene audicionando para distintas plataformas de series y películas.

Se pronunció una vez más sobre la ruptura de su relación con Patricio Parodi, con quien hasta tenía planes de matrimonio, pero que aunque toda ruptura es dolorosa, pero no es la única que pasa un mal momento.

“Toda ruptura es dolorosa siempre. Obviamente hay un tiempo de luto, el cual yo ya pasé y hoy en día estoy tranquila y más fuerte que nunca”, declaró.

RELACIÓN ENTRE LUCIANA FUSTER Y PATRICIO PARODI

Respecto a Luciana Fuster indicó que le parece un poco extraño que mantenga una relación con su ex Patricio Parodi, porque es mejor amigo de Ignacio Baladán con quien sí tuvo una relación oficial.

“Ignacio y Patricio son mejores amigos, Lu (Fuster) estuvo con Ignacio, por eso estoy en duda, por eso digo que no y me da un poco de pena que se meta en esas cosas (polémica). A veces la prensa hace esas historias”, explicó.

SEGUIR LEYENDO