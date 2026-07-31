Perú
Agregar Infobae enGoogle

Truenos en Lima sorprenden en pleno invierno: ¿qué está pasando con el clima, según el Senamhi?

El fenómeno, poco común en la capital, coincidió con un invierno marcado por condiciones meteorológicas atípicas que mantienen en alerta a las autoridades

Las imágenes muestran una escena nocturna urbana de Lima desde una perspectiva elevada, posiblemente un balcón. El cielo oscuro se ilumina con destellos de luz intermitentes, indicando un fenómeno meteorológico. Se aprecian edificios y estructuras en el horizonte, parcialmente iluminados por las luces de la ciudad y los propios destellos. Este metraje documenta la actividad de una tormenta eléctrica sobre una zona residencial en la capital peruana.
Guardar

Vecinos de varios distritos de Lima Metropolitana registraron un fenómeno inusual en los cielos la noche del miércoles 29 de julio: fuertes estruendos que rompieron el silencio de una noche de invierno. Para una ciudad donde las tormentas eléctricas son excepcionales, la pregunta en redes sociales surgió de inmediato: ¿qué provocó los truenos y tienen relación con el actual fenómeno El Niño ?

Aunque el episodio coincidió con uno de los inviernos más cálidos de los que se tiene registro en la capital, los especialistas aclaran que no es posible atribuir estos truenos directamente al El Niño Costero. Sin embargo, sí ocurrieron en un contexto de anomalías atmosféricas que han transformado el comportamiento habitual del clima en la costa peruana, con temperaturas que superan los valores normales, olas de calor persistentes y cambios en la circulación de los vientos.

PUBLICIDAD

Un fenómeno poco frecuente en la capital

La presencia de truenos en Lima es un fenómeno inusual debido a las características climáticas de la capital. La influencia del océano Pacífico y la cordillera de los Andes limita la formación de tormentas eléctricas sobre la costa central, a diferencia de lo que ocurre con mayor frecuencia en la sierra y la Amazonía.

Aunque este episodio coincidió con el actual El Niño Costero, hasta el momento no existe evidencia que permita atribuirlo directamente a ese fenómeno. Sin embargo, ocurrió en un contexto de condiciones atmosféricas atípicas para la estación.

Cusco registró tormentas eléctricas, rayos y truenos el fin de semana
Lima registró truenos durante Fiestas Patrias (Imagen referencial)

En una entrevista concedida a Infobae Perú, el meteorólogo del Senamhi, David Garay, explicó que este invierno registra temperaturas entre seis y ocho grados por encima de lo normal en promedio. Incluso, destacó que la estación Alexander Von Humboldt, en La Molina, alcanzó 29,4 °C el pasado 25 de julio, un valor 10,1 °C superior al promedio climatológico para ese mes, el registro más alto observado en esa estación para julio.

PUBLICIDAD

El especialista precisó que estas anomalías térmicas afectan a toda la costa peruana, con mayor intensidad en la zona norte debido a su cercanía con el Ecuador y a la presencia de aguas superficiales más cálidas. Asimismo, recordó que, según las proyecciones del Enfen, el actual episodio de El Niño Costero se mantendría durante los primeros meses de 2027.

¿Hasta cuándo continuará este comportamiento anómalo del clima?

Si bien el episodio de los truenos fue un hecho aislado y no puede asociarse directamente al actual El Niño Costero, los especialistas advierten que las condiciones atmosféricas que atraviesa el país aún se mantendrán durante varios meses.

El meteorólogo del Senamhi recordó que, de acuerdo con las proyecciones del Enfen, se prevé que el actual episodio de El Niño Costero se extienda hasta los primeros meses de 2027. Esto significa que el país continuará registrando un invierno con características atípicas, por lo que el organismo mantiene un monitoreo permanente de la evolución de las condiciones meteorológicas.

El especialista precisó que el seguimiento realizado por el Senamhi se basa en el comportamiento de las temperaturas registradas por su red de estaciones, indicadores que han permitido confirmar que el país atraviesa un invierno anómalamente cálido. En ese escenario, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales que emita la institución ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.

Temas Relacionados

truenos en LimaSenamhifenómeno El NiñoNiño Costeroperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abencia Meza seguirá en prisión: TC rechaza demanda para que se le conceda la semilibertad

Ni semilibertad ni libertad condicional. Cantante folclórica solo podrá reducir su condena de 30 años trabajando o estudiando dentro del Penal Anexo Mujeres, sino permanecerá recluida hasta 2041

Infobae

Descubren nuevas especies en la Antártida: Investigadores peruanos revelan efectos del cambio climático en la vida marina

A bordo del BAP Carrasco y del rompehielos ruso RV Akademik Tryoshnikov, los especialistas recogieron muestras que permitieron identificar especies y evaluar los cambios del ecosistema antártico

Descubren nuevas especies en la Antártida: Investigadores peruanos revelan efectos del cambio climático en la vida marina

Cenaida Uribe desmintió a Gino Vegas y reveló cartas de Flavia Montes, Ysabella y Esmeralda Sánchez sobre sus ausencias en la selección peruana

La gerenta de Alianza Lima compartió los documentos enviados por sus tres jugadoras a la Federación Peruana de Vóley luego de que el presidente afirmara que nadie se acercó a hablar con él

Cenaida Uribe desmintió a Gino Vegas y reveló cartas de Flavia Montes, Ysabella y Esmeralda Sánchez sobre sus ausencias en la selección peruana

Julio Velarde cumple 20 años como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

La continuidad del economista hasta el 2031 consolida una gestión que ha atravesado nueve gobiernos, crisis internacionales, la pandemia y periodos de fuerte inestabilidad política, manteniendo la estabilidad monetaria y la autonomía del ente emisor

Julio Velarde cumple 20 años como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Juan Pablo Varillas clasificó a las semifinales del Challenger 125 de San Marino 2026

El tenista peruano superó a Timofey Skatov y se metió entre los cuatro mejores del torneo. Además, volvió al top 240 del ranking ATP después de 14 meses

Juan Pablo Varillas clasificó a las semifinales del Challenger 125 de San Marino 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori dice que puede discrepar del fallo del TC sobre Ollanta Humala, pero “corresponde respetarlo”

Keiko Fujimori dice que puede discrepar del fallo del TC sobre Ollanta Humala, pero “corresponde respetarlo”

“Claudia Sheinbaum se parece mucho a Keiko Fujimori”, asegura el canciller peruano y espera que relaciones con México se normalicen

JNJ blinda a Patricia Benavides y decide no sancionarla por la remoción de Bersabeth Revilla

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., llamó a Keiko Fujimori para felicitarla por asumir la Presidencia del Perú

Revelan que Nadine Heredia está “muy feliz” con el fallo del TC a favor de Ollanta Humala

ENTRETENIMIENTO

La obra peruana Ser Hamlet se convierte en película y se estrena en Lima el 7 de agosto

La obra peruana Ser Hamlet se convierte en película y se estrena en Lima el 7 de agosto

Giovanna Valcárcel responde a críticas y se defiende tras ser señalada de retirar a Daniela Darcourt del escenario en España

Regina Alcóver celebra con emoción y nostalgia los 50 años del emblemático Teatro Marsano: “Aquí hice varias obras con Osvaldo Cattone”

Mario Irivarren reconoce error tras enfrentar en vivo a trabajadora de producción: “Son cosas que no se deben ver”

Melissa Klug olvida rencores y desea éxitos al programa que tendrá Pamela López con Pati Lorena

DEPORTES

Cenaida Uribe desmintió a Gino Vegas y reveló cartas de Flavia Montes, Ysabella y Esmeralda Sánchez sobre sus ausencias en la selección peruana

Cenaida Uribe desmintió a Gino Vegas y reveló cartas de Flavia Montes, Ysabella y Esmeralda Sánchez sobre sus ausencias en la selección peruana

Juan Pablo Varillas clasificó a las semifinales del Challenger 125 de San Marino 2026

Perú vs República Dominicana EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Dónde ver Perú vs República Dominicana HOY: canal tv online del duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs República Dominicana HOY: partido por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026