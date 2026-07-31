Truenos en Lima sorprenden en pleno invierno: ¿qué está pasando con el clima, según el Senamhi?

Las imágenes muestran una escena nocturna urbana de Lima desde una perspectiva elevada, posiblemente un balcón. El cielo oscuro se ilumina con destellos de luz intermitentes, indicando un fenómeno meteorológico. Se aprecian edificios y estructuras en el horizonte, parcialmente iluminados por las luces de la ciudad y los propios destellos. Este metraje documenta la actividad de una tormenta eléctrica sobre una zona residencial en la capital peruana.

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Vecinos de varios distritos de Lima Metropolitana registraron un fenómeno inusual en los cielos la noche del miércoles 29 de julio: fuertes estruendos que rompieron el silencio de una noche de invierno. Para una ciudad donde las tormentas eléctricas son excepcionales, la pregunta en redes sociales surgió de inmediato: ¿qué provocó los truenos y tienen relación con el actual fenómeno El Niño ?

Aunque el episodio coincidió con uno de los inviernos más cálidos de los que se tiene registro en la capital, los especialistas aclaran que no es posible atribuir estos truenos directamente al El Niño Costero. Sin embargo, sí ocurrieron en un contexto de anomalías atmosféricas que han transformado el comportamiento habitual del clima en la costa peruana, con temperaturas que superan los valores normales, olas de calor persistentes y cambios en la circulación de los vientos.

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Un fenómeno poco frecuente en la capital

La presencia de truenos en Lima es un fenómeno inusual debido a las características climáticas de la capital. La influencia del océano Pacífico y la cordillera de los Andes limita la formación de tormentas eléctricas sobre la costa central, a diferencia de lo que ocurre con mayor frecuencia en la sierra y la Amazonía.

Aunque este episodio coincidió con el actual El Niño Costero, hasta el momento no existe evidencia que permita atribuirlo directamente a ese fenómeno. Sin embargo, ocurrió en un contexto de condiciones atmosféricas atípicas para la estación.

Lima registró truenos durante Fiestas Patrias (Imagen referencial)

En una entrevista concedida a Infobae Perú, el meteorólogo del Senamhi, David Garay, explicó que este invierno registra temperaturas entre seis y ocho grados por encima de lo normal en promedio. Incluso, destacó que la estación Alexander Von Humboldt, en La Molina, alcanzó 29,4 °C el pasado 25 de julio, un valor 10,1 °C superior al promedio climatológico para ese mes, el registro más alto observado en esa estación para julio.

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El especialista precisó que estas anomalías térmicas afectan a toda la costa peruana, con mayor intensidad en la zona norte debido a su cercanía con el Ecuador y a la presencia de aguas superficiales más cálidas. Asimismo, recordó que, según las proyecciones del Enfen, el actual episodio de El Niño Costero se mantendría durante los primeros meses de 2027.

¿Hasta cuándo continuará este comportamiento anómalo del clima?

Si bien el episodio de los truenos fue un hecho aislado y no puede asociarse directamente al actual El Niño Costero, los especialistas advierten que las condiciones atmosféricas que atraviesa el país aún se mantendrán durante varios meses.

El meteorólogo del Senamhi recordó que, de acuerdo con las proyecciones del Enfen, se prevé que el actual episodio de El Niño Costero se extienda hasta los primeros meses de 2027. Esto significa que el país continuará registrando un invierno con características atípicas, por lo que el organismo mantiene un monitoreo permanente de la evolución de las condiciones meteorológicas.

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El especialista precisó que el seguimiento realizado por el Senamhi se basa en el comportamiento de las temperaturas registradas por su red de estaciones, indicadores que han permitido confirmar que el país atraviesa un invierno anómalamente cálido. En ese escenario, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales que emita la institución ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.