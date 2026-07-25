Perú

Lambayeque: solo el 32% de los niños completó su esquema de vacunación en 2026

Los equipos de salud redoblan esfuerzos para inmunizar a niños y adultos mayores, enfrentando obstáculos sociales y culturales, y solicitan a la población informarse exclusivamente por vías oficiales del Ministerio de Salud

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Este video es un segmento de noticias que cubre la situación en Lambayeque, donde algunos padres se rehúsan a vacunar a sus hijos. También se presenta un dato sobre el 32% de menores que completaron su vacunación. Noticias.

La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque advirtió que solo el 32% de los menores de cinco años ha completado su esquema de vacunación en lo que va de 2026, lo que genera preocupación entre las autoridades sanitarias locales. Según informó TV Perú Noticias a mitad de este primer semestre, la cobertura de inmunización infantil se mantiene por debajo de los estándares recomendados, pese a los esfuerzos de las brigadas y centros de atención.

La entidad precisó que este bajo porcentaje representa un riesgo para la salud pública y exhortó a los padres de familia a llevar a sus hijos a los establecimientos de salud o permitir el ingreso de brigadas móviles a sus viviendas para aplicar las vacunas correspondientes. Lambayeque figura entre las regiones con mayor alerta tras el último reporte consolidado por el sector salud.

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Una doctora muestra un mapa mundial de vacunación a un paciente en un consultorio. Hay una caja de medicamentos Medician y un repelente en el escritorio.
Una doctora explica a su paciente las recomendaciones de vacunación para viajes internacionales y la prevención de enfermedades tropicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rechazo a las vacunas y factores asociados

El rechazo a las vacunas persiste en una proporción significativa de la población local. De acuerdo con el reporte regional, la negativa a la inmunización oscila entre el 38% y el 40%, motivada por razones diversas que van desde creencias personales hasta falta de información adecuada. Esta resistencia obstaculiza las campañas y limita el alcance de los programas de protección colectiva.

Especialistas de la Gerencia Regional de Salud señalaron que la tendencia no solo afecta a los niños menores de cinco años, sino que también se observa entre adultos mayores, quienes tampoco han completado su esquema de vacunación contra enfermedades como la influenza y el neumococo. Las cifras preocupan a los equipos técnicos encargados de la vigilancia epidemiológica.

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Personal médico administra vacunas a un bebé, una niña, un hombre y una mujer mayor en un centro de salud con carteles del Ministerio de Salud.
La imagen ilustra la campaña de vacunación del Ministerio de Salud en Perú, mostrando a su personal administrando dosis a personas de diferentes edades en un centro médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos sanitarios por baja cobertura

Un vocero del área de inmunizaciones explicó que la falta de vacunación incrementa la posibilidad de brotes de enfermedades prevenibles, como el sarampión y la influenza, que pueden propagarse rápidamente en comunidades con baja protección. “La historia clínica para nosotros es fundamental, porque nos permite identificar quiénes no están protegidos”, afirmó el especialista consultado.

La baja cobertura compromete la inmunidad colectiva y favorece el resurgimiento de patologías que se consideraban controladas. El personal de salud advierte que la identificación oportuna de los no vacunados resulta clave para contener la transmisión y evitar complicaciones graves en la población vulnerable.

Silueta de niño sentado. Mano adulta sostiene brazo de niño. Otra mano adulta inyecta vacuna con jeringa. Fondo con pósters médicos borrosos.
Una mano adulta administra una vacuna en el brazo de un niño, cuya silueta está desenfocada, mientras otra mano sostiene su extremidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llamado a informarse y combatir la desinformación

La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque recomendó a la ciudadanía informarse sobre los beneficios y esquemas de inmunización a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud y de profesionales acreditados. Insistió en la importancia de acceder a fuentes confiables y evitar la difusión de versiones infundadas que contribuyen a la desconfianza.

En este contexto, la entidad identificó la influencia de algunos cultos evangélicos cuyos líderes han promovido discursos contrarios a la vacunación. Las autoridades solicitaron a estos pastores que reciban información actualizada y verificada por el personal de salud, para compartirla responsablemente con sus congregaciones y evitar riesgos innecesarios en sus comunidades.

Dos profesionales de la salud con mascarillas y chaquetas celestes vacunan a un niño, sostenido por una mujer, junto a una nevera portátil del Ministerio de Salud.
Una brigada del Ministerio de Salud de Perú vacuna a un niño en una vivienda rural de Lambayeque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de los equipos de salud y la vigilancia epidemiológica

Los equipos de salud de Lambayeque intensifican sus labores de campo mediante visitas domiciliarias y jornadas comunitarias, con el objetivo de acercar los servicios de vacunación y sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de completar el esquema en los primeros años de vida. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa para detectar posibles focos de contagio y actuar de manera preventiva.

Las autoridades reiteraron que los esquemas de vacunación incluyen dosis contra enfermedades como poliomielitis, difteria, tos ferina, hepatitis B, neumococo, rotavirus y sarampión, entre otras. La cobertura integral solo puede alcanzarse con la participación informada y activa de la población.

Mano con guante azul sostiene jeringa con aguja. Brazo de niño con camiseta celeste. Credencial plástica con escudo de Perú sobre mesa.
Una mano enguantada con una jeringa se prepara para vacunar a un niño, junto a una credencial oficial del Ministerio de Salud de Perú sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obstáculos logísticos y estrategias para aumentar la cobertura

Entre los principales obstáculos identificados por la Gerencia Regional de Salud figuran la resistencia cultural, la circulación de información errónea y la falta de acceso a algunos sectores rurales o periurbanos. Las brigadas han enfrentado dificultades para ingresar a ciertas viviendas o comunidades, lo que limita el avance de las campañas.

El sector salud propone estrategias como la articulación interinstitucional, la capacitación de líderes locales y el fortalecimiento de la comunicación directa con la ciudadanía. El objetivo es superar las barreras sociales y garantizar que los menores de cinco años y los adultos mayores reciban las vacunas necesarias en el plazo recomendado.

Fila de personas, incluyendo adultos y niños, frente a un puesto de vacunación del Ministerio de Salud de Perú en una plaza.
Familias de Lambayeque hacen fila frente a un puesto móvil del Ministerio de Salud de Perú para una jornada de vacunación comunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la inmunización y próximos pasos

La inmunización oportuna es considerada por los especialistas como una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades y reducir la mortalidad infantil. El Ministerio de Salud ha reiterado su compromiso de mantener el abastecimiento de biológicos y el despliegue de brigadas en todo el territorio regional.

Las autoridades sanitarias recordaron a la población que la información oficial sobre calendarios, centros de vacunación y requisitos está disponible en los portales institucionales y líneas telefónicas habilitadas. Además, se ha solicitado la colaboración de los medios de comunicación y líderes comunitarios para amplificar el mensaje preventivo y promover la confianza en las vacunas.

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