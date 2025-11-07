Perú

Así Machu Picchu reafirma su liderazgo ambiental: un modelo de turismo sostenible que logró disminuir su huella de carbono por visitante

El santuario inca obtuvo su tercera certificación como destino turístico carbono neutral gracias a un modelo de gestión que une a la comunidad, las autoridades y el sector privado en acciones pioneras de conservación y sostenibilidad

Guardar
Delegaciones de ONU Turismo, Sernanp
Delegaciones de ONU Turismo, Sernanp y Green Initiative destacaron el caso peruano como ejemplo global de turismo sostenible. | Infobae Perú

En una ceremonia realizada en el Centro Cultural Machupicchu, el icónico santuario inca recibió su tercera certificación como destino turístico carbono neutral, otorgada por la entidad internacional Green Initiative. Este reconocimiento ratifica el liderazgo de Machu Picchu en la lucha contra el cambio climático y su compromiso por mantener un turismo responsable que respete el entorno natural y cultural.

La ceremonia, a la que asistió Infobae Perú, reunió a representantes del Sernanp, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, Inkaterra, el Grupo AJE, empresa Tetra Pak y diversas organizaciones vinculadas al desarrollo sostenible. Las autoridades locales destacaron que este logro se alcanzó gracias al trabajo conjunto entre el sector público, privado y la comunidad, consolidando un modelo ambiental que busca ser replicado en otros destinos del país.

Reducción de emisiones y acciones sostenibles

El alcalde del distrito, Elvis La Torre, calificó la jornada como un día histórico para la localidad. Aseguró que Machu Picchu “no solo merece respeto por su pasado, sino también por su compromiso con el futuro”, al destacar que la reducción de la huella de carbono por visitante alcanzó un 7,07%, resultado de un plan de gestión que involucra reciclaje, manejo adecuado de residuos y energías limpias.

El alcalde Elvis La Torre
El alcalde Elvis La Torre reafirmó el compromiso del distrito con la conservación ambiental y el liderazgo de Machu Picchu como destino carbono neutral. | Foto: Infobae Perú

Según la Green Initiative, la certificación reconoce una disminución significativa de emisiones desde el inicio del proyecto, lo que consolida a Machu Picchu como el primer destino turístico del mundo con carbono neutralidad sostenida. Este proceso comenzó en 2019, cuando se implementó un sistema de medición y compensación de gases de efecto invernadero en toda la zona de influencia turística.

Un modelo que une comunidades y conservación

Durante la ceremonia, el presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto, resaltó el valor de esta certificación en un área natural protegida y subrayó la importancia de la participación de los guardaparques y pobladores locales. “Este espacio de conservación se sostiene gracias al trabajo conjunto con todas las autoridades y con la comunidad”, afirmó.

Por su parte, José Koechlin von Stein, fundador y presidente de Inkaterra, enfatizó que el modelo ambiental de Machu Picchu es también un modelo cultural. “Queremos que nuestro actuar se refleje en el planeta. Vamos a trabajar más con las comunidades para que Machu Picchu sea más integral”, señaló.

Autoridades y representantes internacionales durante
Autoridades y representantes internacionales durante la ceremonia de certificación en Cusco, donde se reconoció el liderazgo ambiental del santuario inca. | Foto: Infobae Perú

Inkaterra, junto con AJE, ha desarrollado infraestructura y metodologías para el manejo de residuos sólidos y su conversión en energía limpia, un sistema que ha captado la atención de instituciones internacionales por su innovación. A esta iniciativa se suma Tetra Pak, cuyo gerente general, Diego Carrillo, destacó el papel de las empresas privadas en la construcción de un turismo sostenible y reafirmó su compromiso con proyectos que promueven la economía circular y el reciclaje responsable en la región andina.

Un ejemplo para el turismo mundial

El representante del Grupo AJE, Jorge López-Dóriga, destacó que el caso de Machu Picchu demuestra que un destino turístico puede convertirse en un referente mundial de sostenibilidad. “Este es un modelo de gestión que permitió que Machu Picchu fuera en 2019 el primer patrimonio neutral. Lo que ocurre aquí se replica en el mundo, porque demuestra que una municipalidad y un destino turístico pueden generar cambios reales”, sostuvo.

La representante de Green Initiative, Luciana Visnevski, resaltó que esta tercera certificación se alinea con los compromisos asumidos en la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo promovida por la ONU. Agregó que Machu Picchu “reafirma su liderazgo climático global” y que su experiencia muestra cómo el turismo puede desarrollarse bajo los principios del cuidado ambiental y la mitigación de emisiones.

Ritual ancestral y compromiso colectivo

El homenaje a la Pachamama marcó el inicio de la ceremonia, reforzando la conexión entre la herencia cultural andina y las acciones climáticas del presente. | Infobae Perú

Antes de la ceremonia oficial, se realizó un ritual de tributo a los apus y a la Pachamama, en señal de agradecimiento por la preservación del entorno natural. Posteriormente, los asistentes fueron conducidos hasta la llaqta de Machu Picchu, donde se reafirmó el compromiso de continuar con las acciones sostenibles y de educación ambiental entre los visitantes.

Machu Picchu se mantiene como un emblema de equilibrio entre el patrimonio cultural y la naturaleza. Con esta nueva certificación, el santuario no solo fortalece su condición de Maravilla del Mundo, sino que demuestra que la sostenibilidad puede ser un camino real para el desarrollo local y el turismo responsable.

Temas Relacionados

Machu PicchuMaravilla del MundoCarbono NeutralMinisterio de Culturaturismo sostenibleperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ buscarán el triunfo frente al ‘papá’ para asegurar el tercer lugar en los ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Sporting Cristal vs Cienciano EN

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Se disputará la penúltima jornada con Universitario como protagonista en la celebración de su tricampeonato en el Monumental. Los demás equipos pelean por los cupos internacionales y el descenso

Tabla de posiciones de la

Epidemia silenciosa: 13 millones de peruanos con enfermedades crónicas y un costo de US$ 9,500 millones al año

Las enfermedades crónicas representan el 70% de las causas de muerte en el país, según estimaciones del Ministerio de Salud

Epidemia silenciosa: 13 millones de

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural

El estado del tiempo en

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

En uno de los vagones cuelga un cartel que atribuye a la “mezquindad política” la razón por la cual el tren Lima–Chosica aún no puede operar

Rafael López Aliaga se va
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga se va

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin fujimorista, porque estaba de vacaciones

Congreso: Podemos propone eliminar pensión vitalicia que reciben expresidentes del Perú

Pedro Castillo insiste en negar su golpe de Estado y cuestiona pedido de 19 años de prisión por conspiración

Betssy Chávez podría permanecer indefinidamente en la embajada de México si Perú niega el salvoconducto, advierte excanciller

ENTRETENIMIENTO

Otro escándalo en ‘Miss Universo

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

Chef peruano, fan de Guns N’ Roses, fue despedido tras tomarse una foto con Axl Rose: “Sí, valió la pena”

Marina Mora lamenta que polémica con Mr. Nawat opaque el verdadero objetivo del Miss Universo: “Sus disculpas me parecen falsas”

Samahara Lobatón sorprende al poner en venta su cuenta de Instagram por 6000 dólares y causa furor entre fans

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cienciano EN

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Cinco equipos en la cuerda floja: duelos decisivos de la penúltima fecha y la batalla por la permanencia en la Liga 1 2025

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico final ida por la Liga Femenina 2025