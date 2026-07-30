Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 30 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,92 soles, lo que representa una variación del 0,35% respecto al precio anterior de 3,9 soles. Dow Jones
En la última semana, el euro experimentó una subida del 1,24%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -1,27%.
En los últimos días, el tipo de cambio del euro a sol peruano ha mantenido una tendencia positiva durante tres jornadas consecutivas. Con una volatilidad actual de 3,92%, notablemente inferior a la volatilidad de referencia de 7,18%, el mercado muestra señales de estabilidad en este par de divisas.
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