Perú
Agregar Infobae enGoogle

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 30 de julio

La moneda europea experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

Imagen K7PRFZ27NZB5PGIMGJUXQREFIU
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,92 soles, lo que representa una variación del 0,35% respecto al precio anterior de 3,9 soles. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó una subida del 1,24%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -1,27%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a sol peruano ha mantenido una tendencia positiva durante tres jornadas consecutivas. Con una volatilidad actual de 3,92%, notablemente inferior a la volatilidad de referencia de 7,18%, el mercado muestra señales de estabilidad en este par de divisas.

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Conductores de Translima exigen reunión con Keiko Fujimori tras cuarto ataque extorsivo: “Que venga la señora acá a hablarnos”

El atentado ocurrió la noche del 28 de julio, cuando delincuentes dispararon contra un bus de Translima mientras abastecía combustible en Carabayllo. El conductor sobrevivió y la empresa ya suma cuatro ataques extorsivos

Conductores de Translima exigen reunión con Keiko Fujimori tras cuarto ataque extorsivo: “Que venga la señora acá a hablarnos”

Midagri destrabará 35 obras paralizadas por S/ 140 millones para impulsar el acceso al agua

El ministro Marco Vinelli señaló que la estrategia del sector también contempla ampliar el acceso al crédito, fortalecer la asistencia técnica y promover la organización de productores para elevar la productividad y la competitividad en el agro

Midagri destrabará 35 obras paralizadas por S/ 140 millones para impulsar el acceso al agua

Torero español Jordi Pérez sufrió una cornada en el cuello durante una corrida en Áncash: lo que se sabe de su estado de salud

‘El Niño de las Monjas’ fue evacuado consciente tras el incidente. Reportes señalaron que el centro de salud de Huallanca estaba cerrado, por lo que debió ser llevado hasta Huaraz para recibir atención especializada

Torero español Jordi Pérez sufrió una cornada en el cuello durante una corrida en Áncash: lo que se sabe de su estado de salud

Paola Chiappina responde a quienes la critican y lanzan duros mensajes por seguir buscando a Alejandro Ugarte en el Huascarán

La influencer y conductora peruana publicó en sus historias una serie de mensajes tras recibir comentarios que le pedían aceptar el fallecimiento de su pareja y dejar de usar recursos del Estado

Paola Chiappina responde a quienes la critican y lanzan duros mensajes por seguir buscando a Alejandro Ugarte en el Huascarán

EEUU llama al gabinete de Fujimori un “equipo de estrellas” y la suma al Escudo de las Américas, iniciativa de Trump

El embajador Bernie Navarro destacó el primer gabinete de la presidenta y ratificó el respaldo de Washington al ingreso del Perú a la alianza regional

EEUU llama al gabinete de Fujimori un “equipo de estrellas” y la suma al Escudo de las Américas, iniciativa de Trump
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

EEUU llama al gabinete de Fujimori un “equipo de estrellas” y la suma al Escudo de las Américas, iniciativa de Trump

EEUU llama al gabinete de Fujimori un “equipo de estrellas” y la suma al Escudo de las Américas, iniciativa de Trump

“Yo creo que sí”: Keiko Fujimori podría otorgar salvoconducto a Betssy Chávez para viajar a México, según ministro

TC rechaza una demanda más de Pedro Castillo para anular proceso por golpe de Estado y salir en libertad

Esposa de Kenji Fujimori revela el motivo de su ausencia en la toma de mando de su hermana Keiko Fujimori

Condenan al fiscal Henry Amenábar a más de 4 años de prisión por soborno, pero saldrá de prisión

ENTRETENIMIENTO

Paola Chiappina responde a quienes la critican y lanzan duros mensajes por seguir buscando a Alejandro Ugarte en el Huascarán

Paola Chiappina responde a quienes la critican y lanzan duros mensajes por seguir buscando a Alejandro Ugarte en el Huascarán

Agenda cultural en Lima del 30 de julio al 5 de agosto: DanSa, Diego Torres y 'El Principito' inmersivo encabezan la propuesta semanal

La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero se reencontrarán en Perú: fecha, lugar y venta de entradas

Guardaespaldas del rey de España desata furor en redes y usuarios le dedican videos: “¿Quién es ese hombre?”

Voz oficial del Capitán América llega a Lima y será parte del Multiverso Sinfónico de Marvel

DEPORTES

Gustavo Rodas reapareció con una frase acerca de su paso por Perú que invita a la reflexión: “El Messi huanuqueño decían; estaban errados”

Gustavo Rodas reapareció con una frase acerca de su paso por Perú que invita a la reflexión: “El Messi huanuqueño decían; estaban errados”

Alexander Owens y su primera convocatoria con Perú: el central de 2,06 metros jugará la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

Felipe Chávez brilló en goleada de Bayern Múnich: peruano anotó doblete y dio asistencia de taco en amistoso

Gino Vegas admite que la Federación no brinda seguro a voleibolistas, pero aclara: “Cualquier lesión, se asume el 100%”

Eddie Fleischman fulminó a Agustín Lozano por sanción de 1 año contra Horacio Melgarejo: “Eso es piconería y ardor”