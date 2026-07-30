La Fiscalía de Perú investiga el asesinato del alcalde de un municipio del norte del país

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Lima, 30 jul (EFE).- La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar sobre la muerte del alcalde de un municipio de la región norteña de Cajamarca, que al parecer fue atacado con un arma blanca, informaron este jueves fuentes oficiales.

El caso comprende una investigación contra un hombre identificado como Richard Araujo, de 32 años, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio del alcalde del distrito cajamarquino de Jorge Chávez, Omar Díaz, de 46 años.

Según señaló el Ministerio Público, Díaz murió tras un "ataque con arma blanca ocurrido al interior de una tienda" en esa localidad andina, ubicada a más de 970 kilómetros de Lima.

Al respecto, la fiscal adjunta provincial Carmen Salazar Sánchez señaló que el ataque con arma blanca se produjo el último miércoles, cuando el investigado al parecer propinó una cuchillada por la espalda a la víctima.

Horas después, agentes de la Policía Nacional capturaron al presunto atacante en el distrito de La Encañada, por lo que la fiscal dispuso su detención en flagrancia y que se realicen diligencias urgentes, como el interrogatorio al investigado y los testigos, además de pericias en la escena del crimen.

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Los peritos del Instituto de Medicina Legal ya practicaron la autopsia al cuerpo de la víctima, que estableció que murió por un "shock hipovolémico (causado por gran perdida de sangre) por agente con filo, traumatismo torácico abierto y laceración pulmonar", según detalló la información oficial.

El Ministerio Público aseguró que mediante estas "diligencias oportunas se continuará el seguimiento del caso para hallar el móvil del crimen y la responsabilidad penal del responsable".

Medios locales informaron que el alcalde fue atacado tras participar en las actividades oficiales por la fiesta de independencia de Perú y los festejos patronales en la Plaza de Armas de la ciudad de Celendín.

De acuerdo con esa información, Díaz al parecer tuvo un altercado previo con su victimario y, tras ser atacado, fue trasladado al Hospital de Apoyo de Celendín, donde los médicos confirmaron su muerte por la gravedad de sus heridas. EFE

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