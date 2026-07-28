Así cubrieron los medios internacionales la toma de mando de Keiko Fujimori en Perú

Peru's President Keiko Fujimori reacts as she walks after being sworn in as the country's new president, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce

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La toma de mando de Keiko Fujimori como nueva presidenta del Perú no solo concentró la atención nacional durante las celebraciones por Fiestas Patrias. La ceremonia de investidura, realizada este 28 de julio en el Congreso de la República, también ocupó un lugar destacado en la agenda de los principales medios internacionales, que siguieron minuto a minuto la juramentación, el primer discurso de la mandataria y el inicio de un gobierno que marca el retorno del fujimorismo al Ejecutivo después de más de dos décadas.

Desde cadenas como BBC, CNN en Español y el diario español El País, la cobertura coincidió en resaltar que la líder de Fuerza Popular se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país y que su llegada al poder representa el regreso de uno de los apellidos más influyentes y controvertidos de la política peruana. Además, las publicaciones pusieron énfasis en sus primeros anuncios sobre seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad y la preparación frente al fenómeno de El Niño, así como en el contexto político que rodea el inicio de su gestión.

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BBC: el regreso de una dinastía política que sigue dividiendo al Perú

Captura: BBC News Mundo

La BBC presentó una cobertura en vivo de la ceremonia de investidura y definió el inicio del gobierno de Keiko Fujimori como el retorno “a la cima del poder de una dinastía política influyente y polarizadora”. En su transmisión destacó que la mandataria juró el cargo para el período 2026-2031 y se convirtió en la presidenta número 66 del país.

El medio británico remarcó que Fujimori asumió el mando después de imponerse por un estrecho margen frente a Roberto Sánchez y recordó que es la novena persona en ocupar la Presidencia en apenas una década, un dato utilizado para explicar el prolongado periodo de inestabilidad política que ha vivido el país.

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Durante el seguimiento en tiempo real, BBC resaltó los momentos protocolares de la jornada, desde el ingreso de la entonces presidenta electa al Congreso, la colocación de la banda presidencial y el juramento, hasta la interpretación del Himno Nacional. También informó sobre la presencia de autoridades extranjeras como el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay) y Rodrigo Paz (Bolivia).

El discurso presidencial ocupó un espacio central en la cobertura. El medio destacó frases como “No hay dos Perú distintos, hay un solo Perú vibrante, multicultural, fuerte y milenario” y el llamado de Fujimori a la oposición para construir puentes de diálogo.

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Otro de los ejes desarrollados por BBC fue el significado político del regreso del fujimorismo. En un análisis independiente, el medio comparó la trayectoria de Keiko Fujimori con la de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, señalando semejanzas y diferencias entre ambos liderazgos.

La publicación recordó que Alberto Fujimori gobernó entre 1990 y 2000, periodo al que atribuyó la estabilización económica y la derrota de los grupos armados Sendero Luminoso y MRTA, pero también procesos judiciales por corrupción y violaciones de derechos humanos que terminaron con una condena penal.

Respecto de la nueva presidenta, BBC resaltó que llega al cargo tras una extensa trayectoria política, luego de haber sido congresista, fundadora de Fuerza Popular y candidata presidencial en cuatro oportunidades. Asimismo, indicó que durante la campaña reivindicó parte del legado de su padre con un discurso enfocado en recuperar el orden y aplicar una política de “mano dura” frente al crimen organizado.

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El medio también informó sobre las manifestaciones convocadas por familiares de víctimas de la violencia ocurrida entre 2022 y 2023 y organizaciones de derechos humanos, que coincidieron con la ceremonia de investidura en los alrededores del Congreso.

El País: énfasis en la lucha contra la criminalidad y el regreso del fujimorismo

Captura: El País

El diario español El País centró gran parte de su cobertura en el contenido del primer mensaje presidencial y en las medidas anunciadas para enfrentar la creciente inseguridad.

La publicación destacó que uno de los anuncios principales fue la incorporación temporal de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno durante los estados de emergencia, trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional para combatir principalmente las extorsiones y el crimen organizado.

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El periódico también resaltó que Fujimori prometió construir un país “seguro, próspero y unido” y describió un diagnóstico severo sobre la situación que recibe el nuevo gobierno, al afirmar que encontró un Estado debilitado por la improvisación y la falta de planificación.

El País recordó que el triunfo electoral de la lideresa de Fuerza Popular se produjo por una diferencia inferior a los 50 mil votos y señaló que su elección pone fin a tres intentos fallidos de alcanzar la Presidencia.

En su cobertura también dedicó espacio a la presencia internacional durante la ceremonia, mencionando la asistencia del rey Felipe VI, representantes de Estados Unidos, China y Japón, además de varios mandatarios latinoamericanos.

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Fuera del Congreso, el diario informó sobre las protestas organizadas por colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, quienes expresaron su rechazo al inicio del nuevo gobierno mediante movilizaciones realizadas en el centro de Lima.

CNN en Español: seguridad, fenómeno de El Niño y el cuarto intento presidencial

Captura: CNN En Español

Por su parte, CNN en Español puso el foco en las prioridades anunciadas por la nueva mandataria durante su primer discurso y en el recorrido político que la llevó finalmente a Palacio de Gobierno.

La cadena destacó que Keiko Fujimori identificó dos grandes frentes de emergencia nacional: la seguridad ciudadana y la preparación frente al fenómeno de El Niño, considerado por especialistas como un evento climático de alta intensidad para los próximos meses.

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CNN subrayó que la presidenta anunció un plan nacional de contingencia para enfrentar los efectos del fenómeno climático y prometió asistencia técnica para los agricultores. En paralelo, resaltó sus propuestas para combatir el crimen organizado, recuperar los espacios públicos y enfrentar la extorsión mediante la participación temporal de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional.

Otro aspecto destacado fue el compromiso de solicitar facultades legislativas al Congreso para implementar con rapidez algunas de las medidas anunciadas en su mensaje presidencial, además de la emisión de decretos de urgencia.

En un segundo reportaje, la cadena reconstruyó la trayectoria política de la nueva jefa de Estado. Recordó que asumió el papel de primera dama a los 19 años tras la separación de sus padres, fue elegida congresista en 2006 y fundó posteriormente Fuerza Popular.

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Asimismo, repasó sus tres derrotas presidenciales anteriores y señaló que el cuarto intento terminó llevándola finalmente a la Presidencia en un contexto marcado por la crisis institucional, la inseguridad ciudadana y el desgaste de la clase política.

CNN también dedicó parte de su análisis al legado de Alberto Fujimori, el persistente antifujimorismo y las críticas dirigidas hacia Fuerza Popular por su actuación en el Congreso durante los últimos años, elementos que identificó como parte del escenario político que acompañó el inicio del nuevo gobierno de Keiko Fujimori.