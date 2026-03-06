Emergencia en Camisea: el FISE no puede ser utilizado para subsidiar taxistas bajo las actuales normas del Congreso

Los recursos del FISE en Perú provienen principalmente de un recargo en la facturación mensual a usuarios eléctricos libres y a la producción/importación de combustibles (GLP, hidrocarburos).

La emergencia provocada por la rotura del ducto de gas de Camisea ha generado una situación complicada para miles de transportistas, incluidos los taxistas, debido al desabastecimiento de combustibles como gas natural y, parcialmente, GLP en Lima y otras ciudades.

En este contexto, ha surgido la propuesta de canalizar recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para aliviar la situación del sector.

Sin embargo, el uso de este fondo está sujeto a restricciones normativas y no contempla compensaciones directas para transportistas, según explicó Francisco Torres Madrid, director ejecutivo del FISE en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), durante la XV Conferencia Perú GLP 2026.

Crisis en Camisea y subsidios al transporte y taxistas: ¿El FISE es una solución?

Torres Madrid precisó que las actividades del FISE están delimitadas por la Ley 29852, que establece sus funciones de manera taxativa. “El FISE cumple funciones que son establecidas por ley del Congreso. Por lo tanto, su maneo se tiene que sujetar a lo que el Congreso, vía ley, ha aprobado”, indicó para Infobae Perú.

Actualmente, los recursos del fondo solo pueden emplearse en la entrega de vales de descuento para la compra de GLP, el financiamiento de conversiones de vehículos a gas natural vehicular (GNV), la ampliación de redes eléctricas y proyectos para masificar el uso del gas natural; no para subsidiar transportistas.

La estructura del FISE distribuye sus fondos en vales GLP, Bono Gas, compensaciones eléctricas, ahorro GNV y proyectos fotovoltaicos.

El monto total disponible es de 870 millones de soles, que se distribuyen de la siguiente manera:

Vale GLP 34%

Programa Bono Gas 28%

Compensaciones en el sistema eléctrico 21%

Programa de ahorro GNV 9%

Proyectos fotovoltaicos 7%

Solo una reforma aprobada por el Congreso permitiría modificar el destino de los fondos, y ese tipo de decisiones suelen ser consultadas previamente con entidades técnicas y especializadas. “Esta medida de poder subsidiar pérdidas económicas estaría por fuera de lo que los fines del FISE establecen”, afirmó Torres Madrid.

Torres Madrid aclaró también que el FISE no utiliza fondos públicos, sino recargos aplicados a grandes consumidores de electricidad, usuarios del sistema de transporte de gas y empresas mayoristas de combustibles.

¿La emergencia de Camisea golpeará la masificación del gas natural?

Respecto al impacto de la emergencia en la masificación del gas natural, descartó que este tipo de incidentes desincentive la migración al GNV. “En esta industria se han presentado situaciones similares, las actividades minero energéticas siempre van a estar expuestas a accidentes, imprevistos y demás”, señaló.

Por el contrario, considera que, tras el restablecimiento del suministro, la demanda de gas natural aumentará, ya que la población ha percibido su importancia para el transporte.

El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) cuenta con 870 millones de soles, pero su uso excluye ayudas directas a transportistas afectados.

Torres Madrid detalló que el FISE impulsa plantas de regasificación y almacenamiento en varias regiones, con una planta ya operativa en Cusco y nuevas instalaciones previstas en Huancavelica y Puno, además de estudios en Caylloma. Todas con el objetivo de paliar potenciales futuros desabastecimientos.

“Nuestros proyectos de plantas de masificación de gas natural involucran también almacenamiento de gas natural licuefactado para poder tender redes y abastecer a más familias”, destacó.

El FISE no puede utilizarse para gasoductos de gas natural

Por último, Torres Madrid informó que el país cuenta con 168.000 vehículos convertidos a GNV y más de 2 millones de conexiones domiciliarias de gas natural. Además, el FISE ha entregado 1,3 millones de vales y su cobertura alcanza al 98% de los distritos del país.

“El FISE está enmarcado en el desarrollo de redes de distribución de gas natural para residencias. No está enfocado en desarrollar gasoductos porque ese no es su fin”, puntualizó.

La rotura del ducto de gas en Camisea genera desabastecimiento y afecta a miles de transportistas en Lima y otras ciudades.

No obstante, reconoció que persiste una brecha por la falta de locales autorizados para la venta de balones, por lo que consideró clave promover una mayor inversión privada.

“Lo que necesitamos es más oferta, más inversión por parte de las empresas”, concluyó el titular del FISE.