Perú

Emergencia en Camisea: el FISE no puede ser utilizado para subsidiar taxistas bajo las actuales normas del Congreso

Los recursos, que suman 870 millones de soles, están legalmente vedados para subsidios directos al transporte. La distribución de GLP y gas natural en Lima sigue bajo restricciones

Guardar
Los recursos del FISE en
Los recursos del FISE en Perú provienen principalmente de un recargo en la facturación mensual a usuarios eléctricos libres y a la producción/importación de combustibles (GLP, hidrocarburos).

La emergencia provocada por la rotura del ducto de gas de Camisea ha generado una situación complicada para miles de transportistas, incluidos los taxistas, debido al desabastecimiento de combustibles como gas natural y, parcialmente, GLP en Lima y otras ciudades.

En este contexto, ha surgido la propuesta de canalizar recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para aliviar la situación del sector.

Sin embargo, el uso de este fondo está sujeto a restricciones normativas y no contempla compensaciones directas para transportistas, según explicó Francisco Torres Madrid, director ejecutivo del FISE en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), durante la XV Conferencia Perú GLP 2026.

Crisis en Camisea y subsidios al transporte y taxistas: ¿El FISE es una solución?

Torres Madrid precisó que las actividades del FISE están delimitadas por la Ley 29852, que establece sus funciones de manera taxativa. “El FISE cumple funciones que son establecidas por ley del Congreso. Por lo tanto, su maneo se tiene que sujetar a lo que el Congreso, vía ley, ha aprobado”, indicó para Infobae Perú.

Actualmente, los recursos del fondo solo pueden emplearse en la entrega de vales de descuento para la compra de GLP, el financiamiento de conversiones de vehículos a gas natural vehicular (GNV), la ampliación de redes eléctricas y proyectos para masificar el uso del gas natural; no para subsidiar transportistas.

La estructura del FISE distribuye
La estructura del FISE distribuye sus fondos en vales GLP, Bono Gas, compensaciones eléctricas, ahorro GNV y proyectos fotovoltaicos.

El monto total disponible es de 870 millones de soles, que se distribuyen de la siguiente manera:

  • Vale GLP 34%
  • Programa Bono Gas 28%
  • Compensaciones en el sistema eléctrico 21%
  • Programa de ahorro GNV 9%
  • Proyectos fotovoltaicos 7%

Solo una reforma aprobada por el Congreso permitiría modificar el destino de los fondos, y ese tipo de decisiones suelen ser consultadas previamente con entidades técnicas y especializadas. “Esta medida de poder subsidiar pérdidas económicas estaría por fuera de lo que los fines del FISE establecen”, afirmó Torres Madrid.

Torres Madrid aclaró también que el FISE no utiliza fondos públicos, sino recargos aplicados a grandes consumidores de electricidad, usuarios del sistema de transporte de gas y empresas mayoristas de combustibles.

¿La emergencia de Camisea golpeará la masificación del gas natural?

Respecto al impacto de la emergencia en la masificación del gas natural, descartó que este tipo de incidentes desincentive la migración al GNV. “En esta industria se han presentado situaciones similares, las actividades minero energéticas siempre van a estar expuestas a accidentes, imprevistos y demás”, señaló.

Por el contrario, considera que, tras el restablecimiento del suministro, la demanda de gas natural aumentará, ya que la población ha percibido su importancia para el transporte.

El Fondo de Inclusión Social
El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) cuenta con 870 millones de soles, pero su uso excluye ayudas directas a transportistas afectados.

Torres Madrid detalló que el FISE impulsa plantas de regasificación y almacenamiento en varias regiones, con una planta ya operativa en Cusco y nuevas instalaciones previstas en Huancavelica y Puno, además de estudios en Caylloma. Todas con el objetivo de paliar potenciales futuros desabastecimientos.

“Nuestros proyectos de plantas de masificación de gas natural involucran también almacenamiento de gas natural licuefactado para poder tender redes y abastecer a más familias”, destacó.

El FISE no puede utilizarse para gasoductos de gas natural

Por último, Torres Madrid informó que el país cuenta con 168.000 vehículos convertidos a GNV y más de 2 millones de conexiones domiciliarias de gas natural. Además, el FISE ha entregado 1,3 millones de vales y su cobertura alcanza al 98% de los distritos del país.

“El FISE está enmarcado en el desarrollo de redes de distribución de gas natural para residencias. No está enfocado en desarrollar gasoductos porque ese no es su fin”, puntualizó.

La rotura del ducto de
La rotura del ducto de gas en Camisea genera desabastecimiento y afecta a miles de transportistas en Lima y otras ciudades.

No obstante, reconoció que persiste una brecha por la falta de locales autorizados para la venta de balones, por lo que consideró clave promover una mayor inversión privada.

“Lo que necesitamos es más oferta, más inversión por parte de las empresas”, concluyó el titular del FISE.

Temas Relacionados

GLPFISEtaxistassubsidiosgas naturalgas de CamiseaMINEMMinisterio de Energia y Minasperu-economia

Más Noticias

Paul Michael habla sin filtros sobre la relación de Christian Cueva y Pamela López: “Son trece años de relación”

El integrante de Combinación de La Habana comparte cómo convive con el pasado sentimental de su pareja y el futbolista, revelando la importancia de la madurez y el respeto por los hijos de ambos

Paul Michael habla sin filtros

Rodrigo González y Gigi Mitre ya no creen en la separación de Ana Paula y Paolo Guerrero: “La otra semana regresan”

Los conductores de ‘Amor y Fuego’ pusieron en duda la ruptura entre el futbolista y la modelo brasilera por el número de veces que lo han hecho antes.

Rodrigo González y Gigi Mitre

Cienciano 0-0 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Edición especial del ‘clásico del sur’ en la ciudad del Cusco. El ganador accederá a la Fase de Grupos. Ale Hohberg comandará la zona ofensiva; Pablo Erustes conformará tridente de ataque

Cienciano 0-0 Melgar EN VIVO

Corte IDH condena a Perú por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand bajo programa estatal de gobierno de Alberto Fujimori

Según la resolución, el Estado peruano fue responsable de la esterilización forzada de Celia Ramos Durand. La Corte determinó que también incumplió con investigar los hechos de manera diligente y oportuna. El fallo subraya las graves afectaciones sufridas por las hijas, el esposo y la madre de la víctima

Corte IDH condena a Perú

Ministro de Energía actúa con “cero sensibilidad” y “desatino” ante emergencia en ducto de Camisea, señala Keiko Fujimori

La lideresa de Fuerza Popular criticó la respuesta del Gobierno al incidente en el yacimiento del Cusco y exigió acciones inmediatas para proteger a hogares y transportistas

Ministro de Energía actúa con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar pide suspender

José María Balcázar pide suspender juicio por difamación hasta culminar su mandato: audiencia estaba programada para mañana, viernes 6 de marzo

Ministro de Energía actúa con “cero sensibilidad” y “desatino” ante emergencia en ducto de Camisea, señala Keiko Fujimori

Fernando Rospigliosi no se arrepiente de calificativos a Delia Espinoza y asegura que querella es una venganza: “La he desenmascarado”

Corte IDH condena a Perú por muerte de Celia Ramos, víctima de esterilización forzada en el régimen de Alberto Fujimori

Ministro de Energía, Ángelo Alfaro, responde ante el Congreso por falta de GNV y GLP: “Es la crisis energética más grave de las últimas dos décadas”

ENTRETENIMIENTO

Paul Michael habla sin filtros

Paul Michael habla sin filtros sobre la relación de Christian Cueva y Pamela López: “Son trece años de relación”

Rodrigo González y Gigi Mitre ya no creen en la separación de Ana Paula y Paolo Guerrero: “La otra semana regresan”

Así fue la reacción del niño Alfredito al ver a Laura Huarcayo y ‘Bienvenida la tarde’ en Esto Es Guerra

Valentina Valiente’ vs. ‘Esto es Guerra’: ¿Quién ganó en rating el día del estreno de la novela de Latina?

Hernán Hinostroza asegura que se quiere casar con Masiel Málaga pero que la boda será “cuando ella lo decida”

DEPORTES

Cienciano 0-0 Melgar EN VIVO

Cienciano 0-0 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

Facundo Morando despierta el interés de Fluminense y podría dejar Alianza Lima para dirigir en la Superliga Brasileña

Jaime de la Pava aprueba la incorporación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco al Sport Boys: “Nos aportarán muchísimo”

Mohamed Salah: el hito histórico que intentará alcanzar con Egipto en su posible último Mundial