Comisión de Keiko Fujimori expone irregularidades de gobiernos salientes: exceso de asesores, medicamentos vencidos y más

A pocos días de la toma de mando del nuevo gobierno peruano, la presidenta electa Keiko Fujimori recibirá este sábado 25 de julio un informe elaborado por la comisión de transferencia de Fuerza Popular que, según fuentes citadas por el programa Ocurre Ahora, identifica una serie de presuntas irregularidades en distintas entidades del Estado.
Durante una reunión con embajadores de los países miembros de la Unión Europea, Fujimori reiteró que los primeros reportes de la transferencia de gobierno muestran un panorama “realmente desolador”. En un video publicado en TikTok, la mandataria electa afirmó que el Estado le está siendo entregado “de manera catastrófica”, en referencia a la información preliminar remitida por los equipos que revisan la situación de los ministerios.
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De acuerdo con el reportaje televisivo, el documento de transferencia advertiría sobre un crecimiento de la estructura administrativa en diversas entidades públicas, con oficinas y gerencias que contarían con hasta 20 asesores de altos salarios, además de un incremento significativo de la planilla estatal desde 2021 y un aumento de contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios.
Educación: kits escolares y módulos almacenados
Uno de los principales hallazgos corresponde al sector Educación. Según la investigación periodística, la comisión de transferencia habría confirmado que alrededor de 500.000 kits escolares permanecen almacenados sin haber sido distribuidos a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
El informe sostiene que los materiales, adquiridos con recursos públicos, no fueron entregados debido a que el gobierno saliente no habría gestionado el presupuesto necesario para su distribución.
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Asimismo, se reporta que domos educativos valorizados en más de 19 millones de soles continúan almacenados en instalaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), sin haber sido instalados en instituciones educativas.
Salud: medicamentos vencidos y observaciones a designaciones
En el sector Salud, el reportaje señala la existencia de medicamentos vencidos que no fueron distribuidos oportunamente, incluidos tratamientos destinados a pacientes con VIH. La denuncia menciona casos detectados en hospitales de Talara y Paita, donde se encontraron fármacos cuya fecha de vencimiento corresponde a 2024.
La comisión también cuestionaría recientes nombramientos realizados por el gobierno saliente. Entre ellos figura la designación de un nuevo viceministro de Trabajo, pese a que el equipo de transferencia de Fuerza Popular había solicitado suspender nuevas contrataciones y designaciones mientras concluía el proceso de cambio de gobierno.
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Informe será presentado antes del cambio de mando
Según la información difundida por Ocurre Ahora, el documento que será entregado a Keiko Fujimori incluirá el detalle de las presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de los ministerios, así como cifras y responsabilidades preliminares.
El nuevo gobierno asumirá funciones el 28 de julio, cuando la presidenta electa jure al cargo ante el Congreso de la República. Hasta el momento, las observaciones mencionadas forman parte de un informe de transferencia y deberán ser corroboradas por las autoridades competentes, que eventualmente determinarán si corresponde iniciar investigaciones administrativas o judiciales.
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