‘Soy Luna: Volver a Rodar’: La cuarta temporada ya está disponible en Perú con Karol Sevilla y el triángulo amoroso junto a Matteo y Simón

Este video es un adelanto de la nueva temporada de la serie juvenil "Soy Luna: Volver a Rodar"

Diez años después de su debut en Disney Channel, la serie que convirtió el patinaje en un fenómeno juvenil en toda América Latina volvió a las pantallas. ‘Soy Luna: Volver a Rodar’ se estrenó el 24 de julio de 2026 de forma exclusiva en Disney+, con los 12 episodios disponibles desde la madrugada en Perú —a las 2:00 a.m.— y con la mayor parte del elenco original de regreso.

Para los seguidores peruanos de la franquicia, el lanzamiento llega además en un momento particular: faltan menos de cuatro meses para que el espectáculo en vivo toque Lima. La nueva entrega retoma la historia de Luna Valente, interpretada nuevamente por Karol Sevilla, en una etapa de su vida distinta a la que dejó la tercera temporada.

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La protagonista ya no es la joven que descubrió el patinaje en el Jam & Roller de Buenos Aires, sino una patinadora profesional que enfrenta un quiebre inesperado en su carrera. Ese punto de partida es el motor de toda la temporada.

La cuarta temporada de 'Soy Luna' muestra a Luna Valente como patinadora profesional hasta que un accidente cambia su carrera y la obliga a volver al Jam & Roller.

Un accidente que la devuelve al inicio: de qué trata la cuarta temporada

En ‘Soy Luna: Volver a Rodar’, Luna Valente avanza como patinadora profesional hasta que un accidente durante una competencia altera por completo su rumbo. La lesión la obliga a alejarse de las pistas y a regresar al Jam & Roller, el espacio donde vivió los momentos que definieron su historia.

En ese escenario de reencuentros, deberá recuperar la confianza en sí misma mientras enfrenta conflictos inesperados y una nueva amenaza que busca interferir en su camino. Disney describió la temporada como una producción que “da continuidad a la historia de Luna” y que presenta “reversiones de las canciones que el público ya ama, temas inéditos, la incorporación de nuevos personajes y aventuras”.

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Entre los temas del álbum figura “De ti me enamoré”, una canción que retoma el triángulo sentimental entre Luna, Matteo y Simón, uno de los ejes emocionales más recordados de la serie original. La dirección está a cargo de Martín Sabán, quien ya dirigió ‘Violetta’, la otra gran producción juvenil de Disney en América Latina.

'Soy Luna: Volver a Rodar' se estrenó el 24 de julio de 2026 en Disney+ con 12 episodios disponibles en Perú desde las 2:00 a.m.

Los guiones son de Marina Efron, responsable también de ‘Violetta’, ‘Siempre fui yo’ y ‘La partitura secreta’. La producción fue realizada por Metrovisión con rodaje en distintas locaciones de Argentina y México.

El elenco que regresa y quiénes no están en esta temporada

Karol Sevilla encabeza nuevamente el reparto como Luna Valente. La acompañan Ruggero Pasquarelli en el papel de Matteo Balsano y Michael Ronda como Simón Álvarez, los dos personajes masculinos centrales del triángulo amoroso que marcó las temporadas originales. Completan el elenco principal Malena Ratner como Delfina, Gastón Vietto como Pedro Arias y Carolina Kopelioff como Nina. La temporada cuenta además con la participación especial de Agustín Bernasconi en el papel de Gastón.

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La nueva temporada también incorpora personajes inéditos: Lucila Gandolfo regresa como Sharon Benson y Roberto Carnaghi vuelve como Alfredo Benson. Entre los nuevos integrantes del elenco aparecen Mercedes Funes como Penélope Roma, el artista Kevsh como Lenny y Magalí Altamirano como Azul Schultz.

Karol Sevilla retoma el papel de Luna Valente en una historia que la enfrenta a una lesión, conflictos inesperados y una amenaza en su regreso al lugar donde comenzó todo.

Valentina Zenere, quien interpretó a Ámbar —la gran rival de Luna durante las tres temporadas originales—, no forma parte de esta nueva entrega. Tampoco regresan Katja Martínez, Ana Jara, Chiara Parravicini ni Jorge López, ausencias que marcan una etapa de cambios en el universo de la franquicia.

Dónde ver ‘Soy Luna: Volver a Rodar’ en Perú y qué hay disponible en Disney+

Los 12 episodios de ‘Soy Luna: Volver a Rodar’ están disponibles de forma exclusiva en Disney+. La plataforma habilitó todos los capítulos al mismo tiempo desde la madrugada del 24 de julio, siguiendo su estrategia habitual para los estrenos internacionales. En Perú, el lanzamiento se activó a las 2:00 a.m.

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Dentro del mismo servicio de streaming también se pueden ver las tres temporadas originales de la serie, estrenadas entre 2016 y 2018, lo que permite seguir la historia desde el principio antes de ver la nueva entrega. La franquicia tiene un historial de alcance considerable. ‘Soy Luna’ se emitió entre 2016 y 2018 en casi 150 países, fue doblada en 15 idiomas y alcanzó a más de 59 millones de espectadores en América Latina durante esos tres años.

El elenco original de 'Soy Luna' regresa a Lima con dos funciones consecutivas, el 19 y el 20 de noviembre, a diez años de su última gira internacional.

La serie generó cerca de 10.000 productos de consumo en más de 10 categorías y seis discos de estudio con certificaciones internacionales, incluyendo multiplatino.

Lima tendrá dos noches de ‘Soy Luna Tour, El Último Show’ en noviembre

El regreso de la serie a la pantalla anticipa también su llegada a los escenarios peruanos. ‘Soy Luna Tour, El Último Show’ confirmó dos fechas consecutivas en Lima: el 19 y 20 de noviembre de 2026 en el Arena 1 Park, el recinto ubicado en la Costa Verde de San Miguel. La segunda fecha —19 de noviembre— se añadió como respuesta directa a la alta demanda de entradas para la función ya anunciada del 20.

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El espectáculo reunirá en escena a Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, acompañados por un cuerpo de bailarines, en un repertorio que combinará los éxitos de las primeras temporadas con los temas de ‘Soy Luna: Volver a Rodar’. La producción está a cargo de Golden Peak Live Entertainment, responsable también de producciones como Mundo Pixar y Disney’s Violetta Live.

Las entradas para ambas fechas están disponibles a través de Ticketmaster y en puntos de venta físicos: Wong Ucello (San Borja), Wong Plaza San Miguel, Wong Benavides (Miraflores) y Metro Plaza Norte (Independencia). La gira recorre Lima como parte de un circuito latinoamericano que incluye paradas en Argentina, México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Chile.

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